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Все про:налоги (2447) экспорт (497) ГФС (2718)

 Налоговики раскрыли схему по минимизации налоговых платежей, изъято подсолнечного масла более чем на 26 миллионов гривен. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков раскрыли схему по минимизации налоговых обязательств предприятиям.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС,

В ходе операции «Рубеж-2017» и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что с целью создания условий для уклонения от уплаты налогов субъектами предпринимательской деятельности, группа злоумышленников приобрела и зарегистрировала ряд предприятий с признаками фиктивности. С ними реально действующие компании заключали договора комиссии при осуществлении операций по экспорту подсолнечного масла, в результате чего минимизировалась сумма налога на добавленную стоимость.

В результате проведенного в Одесской области обыска было обнаружено и изъято более 1,3 тысячи тонны подсолнечного масла стоимостью более 26,1 миллиона гривен.

В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение, расследование уголовного производства продолжается.

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Налоговики раскрыли схему по минимизации налоговых платежей, изъято подсолнечного масла более чем на 26 миллионов гривен 01

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