 Налоговики раскрыли схему по минимизации налоговых платежей, изъято подсолнечного масла более чем на 26 миллионов гривен. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС,
В ходе операции «Рубеж-2017» и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено, что с целью создания условий для уклонения от уплаты налогов субъектами предпринимательской деятельности, группа злоумышленников приобрела и зарегистрировала ряд предприятий с признаками фиктивности. С ними реально действующие компании заключали договора комиссии при осуществлении операций по экспорту подсолнечного масла, в результате чего минимизировалась сумма налога на добавленную стоимость.
В результате проведенного в Одесской области обыска было обнаружено и изъято более 1,3 тысячи тонны подсолнечного масла стоимостью более 26,1 миллиона гривен.
В настоящее время изъятое передано на ответственное хранение, расследование уголовного производства продолжается.
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