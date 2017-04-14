 Сотрудники управления собственной безопасности ГФС задержаны на Закарпатье при получении 300 долл. взятки, - Сарган. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.
Заместитель начальника отдела УСБ ГУ ГФС требовал и получил 300 долларов за содействие в беспрепятственном перемещении на территорию Украины из стран Евросоюза товаров разных групп без надлежащего таможенного оформления.
Действия работников ГФС квалифицируются по ч.3 ст.368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом. Взяточникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных противоправных деяний.
Отмечается, что в ходе проведенных обысков у одного из взяточников изъят паспорт гражданина Венгрии.
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И это те, кто должен следить за "чистотой рядов"!
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человек слаб.(с)
не а на самом деле тожэ этот вопрос интересует.
кстати сегодня похожэ день взяткивтристабаксов.
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а так да, бо, скорее всего, максимум шо им грозит это увольнение.
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