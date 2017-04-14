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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3742) Закарпатье (1359) прокуратура (2811) таможня (1341) Сарган (131) ГФС (2716)

 Сотрудники управления собственной безопасности ГФС задержаны на Закарпатье при получении 300 долл. взятки, - Сарган. ФОТОрепортаж

Прокуратура совместно с СБУ задержала при получении очередной суммы неправомерной выгоды сотрудников управления собственной безопасности ГУ ГФС в Закарпатской области.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

Заместитель начальника отдела УСБ ГУ ГФС требовал и получил 300 долларов за содействие в беспрепятственном перемещении на территорию Украины из стран Евросоюза товаров разных групп без надлежащего таможенного оформления.

Сотрудники управления собственной безопасности ГФС задержаны на Закарпатье при получении 300 долл. взятки, - Сарган 01

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Сотрудники управления собственной безопасности ГФС задержаны на Закарпатье при получении 300 долл. взятки, - Сарган 02
Сотрудники управления собственной безопасности ГФС задержаны на Закарпатье при получении 300 долл. взятки, - Сарган 03

Действия работников ГФС квалифицируются по ч.3 ст.368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом. Взяточникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Проверяется причастность указанных лиц к совершению аналогичных противоправных деяний.

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Отмечается, что в ходе проведенных обысков у одного из взяточников изъят паспорт гражданина Венгрии.
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ну и сколько надо им зарплаты платить, что бы не брали?
И это те, кто должен следить за "чистотой рядов"!
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они всего лишь люди.
человек слаб.(с)
не а на самом деле тожэ этот вопрос интересует.
кстати сегодня похожэ день взяткивтристабаксов.
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эти слабости лечатся расстрелами или электрическим стулом...
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лекарей не видать.
а так да, бо, скорее всего, максимум шо им грозит это увольнение.
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Насиров в отпуске а дело его продолжается.... сколько волка не корми а он в лес смотрит зачем эти службы СВБ - ликвидировать немедленно.
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Сошек ловите, а самые большие преступники у власти.
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Так где же находится вершина пищевой цепочки антикоррупционных государственный институций?!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники управления собственной безопасности ГФС задержаны на Закарпатье при получении 300 долл. взятки, - Сарган. ФОТОрепортаж
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