 Прокуратура вызывает на допрос дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ. ДОКУМЕНТ

Об этом Филипчук сообщил Громадському , передает Цензор.НЕТ По его словам, он отказался получать повестку из рук прокурора, поэтому документ передали администратору офиса.

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Напомним, ранее газета The New York Times

, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины". После этого депутата

из фракции Радикальной партии. Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве,

уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

"Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.



"Я еще не знаю, буду ли идти на допрос в прокуратуру. Сейчас мы обсуждаем план действий на этот случай с юристами", - сказал Филипчук.Прокуратура допускает причастность Филипчука к разработке и передаче Артеменко плана по урегулированию украинско-российского конфликта, которым, в частности, предусмотрена передача Крыма в аренду РФ.В четверг правоохранители провели обыски в помещении "Международного центра перспективных исследований", главой которого является Филипчук.Филипчук в течение 1999-2003 и 2006-2010 годов работал в представительстве Украины при Европейском Союзе, в 2005-2006 годах был спикером Министерства иностранных дел. В 2010-2011 годах возглавлял департамент ЕС, а в 2011-2012 годах - политический департамент МИДа. С мая 2012 по январь 2013 года возглавлял департамент европейской интеграции секретариата Кабинета Министров. Имеет дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный посланник второго класса.