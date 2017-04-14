 Прокуратура вызывает на допрос дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ. ДОКУМЕНТ

Об этом Филипчук сообщил Громадському, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, он отказался получать повестку из рук прокурора, поэтому документ передали администратору офиса.
"Я еще не знаю, буду ли идти на допрос в прокуратуру. Сейчас мы обсуждаем план действий на этот случай с юристами", - сказал Филипчук.
Прокуратура допускает причастность Филипчука к разработке и передаче Артеменко плана по урегулированию украинско-российского конфликта, которым, в частности, предусмотрена передача Крыма в аренду РФ.
В четверг правоохранители провели обыски в помещении "Международного центра перспективных исследований", главой которого является Филипчук.
Филипчук в течение 1999-2003 и 2006-2010 годов работал в представительстве Украины при Европейском Союзе, в 2005-2006 годах был спикером Министерства иностранных дел. В 2010-2011 годах возглавлял департамент ЕС, а в 2011-2012 годах - политический департамент МИДа. С мая 2012 по январь 2013 года возглавлял департамент европейской интеграции секретариата Кабинета Министров. Имеет дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный посланник второго класса.
Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины". После этого депутата исключили из фракции Радикальной партии. Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.
Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
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Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК. ФОТО(34)
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Взагалі - його виключили з фракції РП - чому він , й досі , депутат ?
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якщо її "тронуть", для мене це означатиме що у нашій країні щось змінилося
бо я хочу побачити Кучму на лаві підсудних
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Самі себе на допит викличуть ? ..))
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ПАЦТАЛОМ.,..
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В Севастополе военный бензовоз задавил мужчину. Родственники гордятся, умер от двойной скрепы: армии и нефти.
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