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 Политика Украины
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Все про:допрос (1097) прокуратура (2811) Филипчук (27) Артеменко_Андрей (55)

 Прокуратура вызывает на допрос дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ. ДОКУМЕНТ

Прокуратура вызывает на допрос руководителя Международного центра перспективных исследований Василия Филипчука в качестве свидетеля по так называемому "делу Артеменко" о передаче окружению президента США Трампа плана нормализации отношений между Украиной и РФ, который предусматривал передачу Крыма России.

Об этом Филипчук сообщил Громадському, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, он отказался получать повестку из рук прокурора, поэтому документ передали администратору офиса.

Прокуратура вызывает на допрос дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ 01



"Я еще не знаю, буду ли идти на допрос в прокуратуру. Сейчас мы обсуждаем план действий на этот случай с юристами", - сказал Филипчук.

Прокуратура допускает причастность Филипчука к разработке и передаче Артеменко плана по урегулированию украинско-российского конфликта, которым, в частности, предусмотрена передача Крыма в аренду РФ.

В четверг правоохранители провели обыски в помещении "Международного центра перспективных исследований", главой которого является Филипчук.

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Филипчук в течение 1999-2003 и 2006-2010 годов работал в представительстве Украины при Европейском Союзе, в 2005-2006 годах был спикером Министерства иностранных дел. В 2010-2011 годах возглавлял департамент ЕС, а в 2011-2012 годах - политический департамент МИДа. С мая 2012 по январь 2013 года возглавлял департамент европейской интеграции секретариата Кабинета Министров. Имеет дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный посланник второго класса.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины". После этого депутата исключили из фракции Радикальной партии. Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
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А до самого Артеменка питань немає ?
Взагалі - його виключили з фракції РП - чому він , й досі , депутат ?
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Савченко тоже уже не в БЮТ, и тоже все еще депутат.
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А тех кто сдал Крым путину ,ну или продал, случайно на допрос на вызывают ???
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Тимошенко- слишком серьезная фигура. Ее не тронут.
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це - знакова фігура
якщо її "тронуть", для мене це означатиме що у нашій країні щось змінилося
бо я хочу побачити Кучму на лаві підсудних
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Единственное в чем Овощь ослушался Кремль- это запрет трогать Тимошенко.Выбора у него не было- дал слово Ющенку.
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Ашо і таке Є-"вперьодспєрктивноє" ...
ПАЦТАЛОМ.,..

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МинПанд‏ @crimeapanda 6 год.6 годин томуБільше
В Севастополе военный бензовоз задавил мужчину. Родственники гордятся, умер от двойной скрепы: армии и нефти.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПрокуратура вызывает на допрос дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ. ДОКУМЕНТ
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