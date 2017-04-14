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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине. ФОТОрепортаж

На одном из военных аэродромов Житомирщины десантники провели тренинг по загрузке техники в ИЛ-76ДМ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.

Офицерами воздушно службы 95 отдельной десантно-штурмовой бригады и экипажем военного-транспортного самолета ИЛ-76ДМ Воздушных Сил ВСУ было проведено экспериментально-тренировочное занятие по загрузке бронетранспортеров БТР-3ДА, бронеавтомобилей КрАЗ "Спартан" и грузового автомобиля ГАЗ-66 в воздушное судно.

Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На Гончаровском полигоне прошли учения с участием бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр". ФОТОрепортаж

Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине 02
Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине 03
Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине 04

Смотрите также: Артиллеристы ВДВ провели на Житомирщине боевые стрельбы из гаубиц. ФОТОрепортаж

Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине 05
Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине 06
Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине 07

В течение нескольких часов, десантники вместе с военными авиаторами испытали несколько вариантов размещения и закрепления определенных образцов военной техники. Результаты испытания положительные, - данная техника может быть транспортирована данным типом самолета.

Смотрите: Тактические учения с боевой стрельбой прошли на Черниговщине. ФОТОрепортаж
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Це що жарт про Іл-76 ??? Якщо путін посуне на Україну він буде збивати всі військові літаки ще на підльоті. Зенітні комплекси РФ контролюють половину території України з території Білорусі, РФ та Криму. Навіщо наражати військових на небезпеку і везти їх літаком якщо на 400 км неможливо підлетіти до зони АТО? З окупованого Луганська С-400 може збивати літаки над Харковом, Запоріжжям та Дніпром, з Курська С-400 може збивати літаки над Києвом, а з під Гомеля над Житомиром, Рівно, Вінницею, Кировоградом, з Криму С-400 перекриває весь південь України та Черкасси, Кременчук, Дніпро і аж до Донецька. В чому сенс цих навчань? Іл-76 буде перевозити військових маневруючи поміж дерев? Чому тоді не задіяти Ан-178? Він легший в керуванні на малих висотах і менший на радарі, в нього більше шансів дістатись до зони АТО цілим. Чому міноборони досі не дало замовлення на 10-20 літаків Ан-178, чого ми досі дрочимо на Іл-76, які неможливо застосовувати в наших умовах? Навчання черговий раз показують ідіотизм Генштабу. Мабуть вирок по Назарову не додав мізків в голови генералів, або їм просто все пох** і вони імітують оборону України!
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Знайома філологиня прислухалася до мекання і сказала: два дагестанці, два буряти або тувінці, башкир, сибиряк невизначеного походження, інші - кацапи.
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Это очень хорошо !Пока в генштабе муженко взлетать не стоит!
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Волонтеры рассказали о переброске путинских танков к границе с Украиной: опубликованы фото

В приграничный район поселка Кантемировка Воронежской области России была переброшена группа танков Т-72Б и Т-80БВ, снятых с вооружения российской армии.
Об этом сообщают волонтеры проекта InformNapalm после мониторинга профилей в социальных сетях российских военнослужащих. Также для анализа были использованы фото, загруженные местными жителями в период март-апрель 2017 года, на некоторых из которых были геотеги.

Отмечается, что, только судя по фото гражданских, и только в указанном районе размещено как минимум четыре-пять танков Т-80БВ и несколько танков Т-72Б. На одном из увеличенных фото, пишут волонтеры, видно, что танк Т-80БВ имеет характерные признаки окраски, подготовленной для незаконных вооруженных формирований Донбасса.
Волонтеры подчеркивают, что период переброски российских танков в приграничный с Украиной район коррелируется с информацией о ремонте и испытаниях модификации танков Т-80, которые были осуществлены в прошлом году ГК "Укроборонпром". Допускается, что передача российских танков боевикам может быть представлена под видом "военных трофеев".

Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине - Цензор.НЕТ 6723

Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине - Цензор.НЕТ 2981

Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине - Цензор.НЕТ 8149
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Российского производства (точнее еще советского).
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ватники хотят чтобы Украина декомунизировала все совковое.. при этом покупаюй гейские айфоны и мерседесы
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Именно так и было, тут ты полностью прав.
А Мрия и Руслан это украинские или советские самолеты?
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ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ 150Р ЗА ЛИШНЮЮ\НЕНУЖНУЮ ДЕТАЛЬ В ОРГАНИЗМЕ?
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И бомбу эту тоже надо примерить ,на всякий случай Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине - Цензор.НЕТ 903
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ето серьезно на самом деле....
бойцы с техникой в пузо самолета должны заскакивать даже без обмундирования...
потом переоденутся...
мне нравится....
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На авиабазу Инджирлик отправлено больше "пэтриотов" (фото)
Apr. 14th, 2017 at 11:42 AM
Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине - Цензор.НЕТ 3973
Пока все пристально наблюдают за приближением АУГ ВМС США к берегам Северной Кореи, из Испании в Турцию был отправлен довольно интересный груз, конечным пунктом для которого является турецкая авиабаза Инджирлик, на которой размещается 39-е авиакрыло ВВС США. И грузом этим были ЗРК "Пэтриот".
Ну, а что вы хотели? ВКС РФ значит, всё небо над Сирией закрыло своими не имеющими аналохов в мире С-300, С-400 и Панцирь-1С, а США не могут себе такого позволить? Да и не забываем, что США завершают строительство своей военной базы в районе сирийского города Кобани, по сути - на территории соседнего с Турцией государства. А для прикрытия "морских котиков" лишний "Пэтриот" никогда лишним не будет.
В общем, с Трампом всё пошло как-то так стремительно... только и успевай следить! Похоже даже в кремле за "лепшим друзякой" Путина не поспевают.
Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7640
Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7009
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Интересно, а как у этих Пэтриотов обстоят дела с искривлением Земли? Не мешает, как всем панцирным с-300400-м?
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у них все с умом сделано) в отличии от безмозглой педерации, где президент куйло, а народ пидор@с
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Поверь, аналогично. Тут некоторые "спецы" рассказывали про загоризонтные РЛС и прочее. Да, целеуказание можно получать и от загоризонтной РЛС, и от РЛС воздушного базирования, и от спутников. Но, непосредственное наведение противоракеты на цель и сопровождение цели осуществляет многофункциональная РЛС (AN/MPQ-65), которая работает в сантиметровом диапазоне (как и у С-400) - т.е., кривизна Земли и для неё играет роль...
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Тоже полезное дело,особенно в условиях когда идет фактически война.
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я и забыл, что такие у них есть. и они говорят крутые.
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У меня тоже есть сообщение о тех, кто сверху

По моей просьбе кошка Зося, которая у нас во дворе известна, как матёрая верхолазка, проверила сегодня, в какой стадии зрелости находятся абрикосы на абрикосовом дереве, растущем напротив нашего дома. Очень уж мне абрикос захотелось.
Что характерно, ни одной спелой абрикосинки Зося не нашла. А она опытная находчица! Порой такое находит... Одно время, например, она нам по ночам... стрекоз носила.
"Зося, - спрашивали мы, - где можно в двенадцать ночи найти стрекозу во дворе, где их и днем никто не видит?"
А Зося только улыбала: места, мол, надо знать.
Кстати, стрекоз кошка приносила живых, поэтому мы их, поблагодарив Зосю за находчивость, отпускали.

"До лампочки мне ваши абрикосовые деревья", - заявила, спустившись на землю, Зося и… пошла спать.
И добавила, забираясь в свою любимую коробочку из-под шоколадок:
"Найдете рыбное дерево, зовите".
Ну, раз так, пойду гуглить, попытаюсь выяснить, где ж водятся рыбные деревья.
Очень уж хочется нашей Зосе угодить.
Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине - Цензор.НЕТ 3295
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дурдом...нахрена этот совок...я понимаю для доставки в африку или в азию согласно миротворческой миссии..ну сейчас то нахуя бабки тратить??? Или генерала назарова недостаточно..нее
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Народ, но страшно за эту субботу. Ведь может произойти армагедон. Группировка США уже на ударной позиции по малышу фрику ыну) так что завтра может начаться замес, хоть бы ядерный завод не взорвался, то что ына завалят это хорошо ибо там народ в рабстве уже давно. Да и куйло может от приступа скончается. Так что ждем что будет и молимся...
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Люди всегда были глупы.Убивать и умирать....
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