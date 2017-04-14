 Тренировка по загрузке военной техники в транспортный самолет ИЛ-76 прошла на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.
Офицерами воздушно службы 95 отдельной десантно-штурмовой бригады и экипажем военного-транспортного самолета ИЛ-76ДМ Воздушных Сил ВСУ было проведено экспериментально-тренировочное занятие по загрузке бронетранспортеров БТР-3ДА, бронеавтомобилей КрАЗ "Спартан" и грузового автомобиля ГАЗ-66 в воздушное судно.
В течение нескольких часов, десантники вместе с военными авиаторами испытали несколько вариантов размещения и закрепления определенных образцов военной техники. Результаты испытания положительные, - данная техника может быть транспортирована данным типом самолета.
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https://www.youtube.com/watch?v=UIBRYGuOd1U
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В приграничный район поселка Кантемировка Воронежской области России была переброшена группа танков Т-72Б и Т-80БВ, снятых с вооружения российской армии.
Об этом сообщают волонтеры проекта InformNapalm после мониторинга профилей в социальных сетях российских военнослужащих. Также для анализа были использованы фото, загруженные местными жителями в период март-апрель 2017 года, на некоторых из которых были геотеги.
Отмечается, что, только судя по фото гражданских, и только в указанном районе размещено как минимум четыре-пять танков Т-80БВ и несколько танков Т-72Б. На одном из увеличенных фото, пишут волонтеры, видно, что танк Т-80БВ имеет характерные признаки окраски, подготовленной для незаконных вооруженных формирований Донбасса.
Волонтеры подчеркивают, что период переброски российских танков в приграничный с Украиной район коррелируется с информацией о ремонте и испытаниях модификации танков Т-80, которые были осуществлены в прошлом году ГК "Укроборонпром". Допускается, что передача российских танков боевикам может быть представлена под видом "военных трофеев".
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А Мрия и Руслан это украинские или советские самолеты?
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бойцы с техникой в пузо самолета должны заскакивать даже без обмундирования...
потом переоденутся...
мне нравится....
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Apr. 14th, 2017 at 11:42 AM
Пока все пристально наблюдают за приближением АУГ ВМС США к берегам Северной Кореи, из Испании в Турцию был отправлен довольно интересный груз, конечным пунктом для которого является турецкая авиабаза Инджирлик, на которой размещается 39-е авиакрыло ВВС США. И грузом этим были ЗРК "Пэтриот".
Ну, а что вы хотели? ВКС РФ значит, всё небо над Сирией закрыло своими не имеющими аналохов в мире С-300, С-400 и Панцирь-1С, а США не могут себе такого позволить? Да и не забываем, что США завершают строительство своей военной базы в районе сирийского города Кобани, по сути - на территории соседнего с Турцией государства. А для прикрытия "морских котиков" лишний "Пэтриот" никогда лишним не будет.
В общем, с Трампом всё пошло как-то так стремительно... только и успевай следить! Похоже даже в кремле за "лепшим друзякой" Путина не поспевают.
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По моей просьбе кошка Зося, которая у нас во дворе известна, как матёрая верхолазка, проверила сегодня, в какой стадии зрелости находятся абрикосы на абрикосовом дереве, растущем напротив нашего дома. Очень уж мне абрикос захотелось.
Что характерно, ни одной спелой абрикосинки Зося не нашла. А она опытная находчица! Порой такое находит... Одно время, например, она нам по ночам... стрекоз носила.
"Зося, - спрашивали мы, - где можно в двенадцать ночи найти стрекозу во дворе, где их и днем никто не видит?"
А Зося только улыбала: места, мол, надо знать.
Кстати, стрекоз кошка приносила живых, поэтому мы их, поблагодарив Зосю за находчивость, отпускали.
"До лампочки мне ваши абрикосовые деревья", - заявила, спустившись на землю, Зося и… пошла спать.
И добавила, забираясь в свою любимую коробочку из-под шоколадок:
"Найдете рыбное дерево, зовите".
Ну, раз так, пойду гуглить, попытаюсь выяснить, где ж водятся рыбные деревья.
Очень уж хочется нашей Зосе угодить.
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