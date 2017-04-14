На месте работают бойцы ГосЧС. Сейчас спасатели выясняют причины возгорания.
В Киеве произошел пожар в районе завода "Электронмаш". ФОТО
В Киеве произошел пожар вблизи завода "Электронмаш", расположенного на Кольцевой дороге.
Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".
На месте работают бойцы ГосЧС. Сейчас спасатели выясняют причины возгорания.
На месте работают бойцы ГосЧС. Сейчас спасатели выясняют причины возгорания.
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а також майдана 4,0
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ці власті - такі власті!
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Нашей правды светлые слова.
В новых песнях новых поколений
Песня Революции жива!
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А ведь, кстати, на этом заводе когда-то производили микросхемы, в том числе и микропроцессоры. А также делали компы, полные аналоги 286 (когда в штатах тройки только начинали появляться).
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