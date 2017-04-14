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Все про:Киев (16829) пожар (3140)

 В Киеве произошел пожар в районе завода "Электронмаш". ФОТО

В Киеве произошел пожар вблизи завода "Электронмаш", расположенного на Кольцевой дороге.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

На месте работают бойцы ГосЧС. Сейчас спасатели выясняют причины возгорания.

В Киеве произошел пожар в районе завода Электронмаш 01

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Скорее повторит предательство Богдана Хмельницкого.
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точно!
а також майдана 4,0
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6,0
7,0
8,0...
ці власті - такі власті!
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Миру мы несём рассвет Вселенной,
Нашей правды светлые слова.
В новых песнях новых поколений
Песня Революции жива!
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не опять, а снова - нам то зачем эти пожары, которых годами не было - а тут резко через день.. все это очень подозрительно гебня вата хуйло-вата .ботоксная вата - кто угодно может поджечь
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Ладно, будем считать, что шатун забрел и кинул окурок не туда.
А ведь, кстати, на этом заводе когда-то производили микросхемы, в том числе и микропроцессоры. А также делали компы, полные аналоги 286 (когда в штатах тройки только начинали появляться).
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ТЕРАКТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОСТАНОВКА !!! https://youtu.be/eUO7e5BXG3o
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Кстати, про Электронмаш. Когда-то он делал ГД на 5,25 дюйма. Так вот - у меня на одном из старых компов есть дисковод, так диски Электронмаша ЧИТАЮТСЯ ДО СИХ ПОР!!! Мне уже просто интересно - когда сдохнут?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве произошел пожар в районе завода "Электронмаш". ФОТО
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