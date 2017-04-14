 Горсовет Дружковки отстранил от должности "главу муниципальной полиции" Бережного, - Аброськин. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин."Одиозного Бережного отстранили от должности "главы муниципальной полиции", - написал он.Аброськин также сообщил, что в четверг 13 апреля распоряжением председателя городского совета Дружковки объявлен открытый конкурс на замещение должности руководителя этого образования.

Ранее СМИ сообщали, что Бережной был начальником милиции города в тот период, когда он был оккупирован боевиками "ДНР". Отдел "муниципальной полиции" был создан при Дружковском коммунальном автотранспортном предприятии с согласия Дружковского горсовета с целью выявления нарушений благоустройства города, противодействию несанкционированной торговле в не установленных для этого местах и созданию благоприятной среды для жизнедеятельности общины города.Об этом говорится в распоряжении Дружковского горсовета № 7/13-29 от 31 августа 2016 года.Согласно сообщению пресс-службы Национальной полиции в Донецкой области, на данный момент правоохранители проверяют юридические основания регистрации и деятельности указанного предприятия. Также отмечается, что "муниципальная полиция" не имеет никакого отношения к подразделениям Нацполиции в Донецкой области.