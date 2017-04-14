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Все про:сепаратизм (12714) Донецкая область (3985) Аброськин (358)

 Горсовет Дружковки отстранил от должности "главу муниципальной полиции" Бережного, - Аброськин. ДОКУМЕНТ

Городской совет Дружковки Донецкой области отстранил от должности "главу муниципальной полиции" Сергея Бережного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"Одиозного Бережного отстранили от должности "главы муниципальной полиции", - написал он.

Аброськин также сообщил, что в четверг 13 апреля распоряжением председателя городского совета Дружковки объявлен открытый конкурс на замещение должности руководителя этого образования.


Горсовет Дружковки отстранил от должности главу муниципальной полиции Бережного, - Аброськин 01

Ранее СМИ сообщали, что Бережной был начальником милиции города в тот период, когда он был оккупирован боевиками "ДНР". Отдел "муниципальной полиции" был создан при Дружковском коммунальном автотранспортном предприятии с согласия Дружковского горсовета с целью выявления нарушений благоустройства города, противодействию несанкционированной торговле в не установленных для этого местах и созданию благоприятной среды для жизнедеятельности общины города.

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Об этом говорится в распоряжении Дружковского горсовета № 7/13-29 от 31 августа 2016 года.

Согласно сообщению пресс-службы Национальной полиции в Донецкой области, на данный момент правоохранители проверяют юридические основания регистрации и деятельности указанного предприятия. Также отмечается, что "муниципальная полиция" не имеет никакого отношения к подразделениям Нацполиции в Донецкой области.
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Пока в руководителях мусарки такие как отброськин,то сепарам переживать не за что.Не зря захар так раздухарился последнее время.Свои люди власть берут,без всякой войны.
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"Сергей Бережной, возглавлявший милицию Дружковки при "ДНР", отстранен от должности главы "муниципальной полиции." - как вообще такое могло быть? В прифронтовой зоне правоохранительным органом длительное время руководил пособник оккупантов?
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Ответ на поверхности.Мусарка за сепаров на 90 процентов в прифронтовых областях и приграничных.В киеве вообще стыдно на четвертый год войны иметь сепарское кубло в высших эшелонах власти.Ни о какой победе речь не идет,выжить бы хотя бы.
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Функции один в один с кизячми патрулями в рашке.
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Когда проверят наличие кацапского паспорта у Атброськина?
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Городской совет Дружковки Донецкой области отстранил от должности "главу муниципальной полиции" Сергея Бережного. Источник: http://censor.net.ua/p436377

Де фото документа, який це підтверджує?
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У нас сепары по сути в высшем руководстве и что? Нормально. Сидим, не раскачиваем.
А Амброськин с Голубаном кто?
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и весь этот цирк - в стране, которая воюет!!! правду тут пишут - "какая победа, уцелеть бы".
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"Согласно сообщению пресс-службы Национальной полиции в Донецкой области, на данный момент правоохранители проверяют юридические основания регистрации и деятельности указанного предприятия. Также отмечается, что "муниципальная полиция" не имеет никакого отношения к подразделениям Нацполиции в Донецкой области.Источник: http://censor.net.ua/p436377" Сюр какой-то...У нас есть государство или нет?!По городу ходят и "контролируют" торговок на улицах ещё и мужики в форме "Муниципальная Нацгвардия" - тоже фейковая?!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГорсовет Дружковки отстранил от должности "главу муниципальной полиции" Бережного, - Аброськин. ДОКУМЕНТ
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