 Горсовет Дружковки отстранил от должности "главу муниципальной полиции" Бережного, - Аброськин. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Одиозного Бережного отстранили от должности "главы муниципальной полиции", - написал он.
Аброськин также сообщил, что в четверг 13 апреля распоряжением председателя городского совета Дружковки объявлен открытый конкурс на замещение должности руководителя этого образования.
Об этом говорится в распоряжении Дружковского горсовета № 7/13-29 от 31 августа 2016 года.
Согласно сообщению пресс-службы Национальной полиции в Донецкой области, на данный момент правоохранители проверяют юридические основания регистрации и деятельности указанного предприятия. Также отмечается, что "муниципальная полиция" не имеет никакого отношения к подразделениям Нацполиции в Донецкой области.
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Де фото документа, який це підтверджує?
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А Амброськин с Голубаном кто?
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