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Все про:задержание (5505) Интерпол (356) Италия (786) налоги (2445) Одесса (5468) СБУ (13975)

 Итальянец, разыскиваемый Интерполом за уклонение от уплаты 180 млн евро налогов, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе гражданина Италии, находившегося в международном розыске за уклонение от уплаты налогов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Итальянец подозревается в организации финансовых мошеннических схем и уклонении от уплаты налогов. По данным итальянских правоохранителей, коммерсант не перечислил в бюджет почти 180 миллионов евро в период с 2007-2014 годов. Сначала он был объявлен в федеральный розыск в Италии, а в сентябре 2014 года в международный по каналам Интерпола", - говорится в сообщении.

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После получения обращения от Интерпола, сотрудники контрразведки СБУ установили место пребывания иностранца на территории Украины и задержали его.

Итальянец, разыскиваемый Интерполом за уклонение от уплаты 180 млн евро налогов, задержан в Одессе, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы передали итальянца представителям Национальной полиции, которые задержали его по ст. 208 и ст. 582 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В дальнейшем его ждет процедура экстрадиции.

Смотрите: СБУ задержала боевика "ДНР", находившегося в международном розыске. ФОТО
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Турция закрыла пролив Босфор для российского флота
Пятница , 14 апреля 2017, 13:53
С сегодняшнего дня и на неопределенный срок пролив Босфор закрыт для прохода российских боевых кораблей и гражданских судов, везущих груз военного назначения.

14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сделал заявление, фактически закрывающее российский Черноморский флот в акватории Черного моря и отрезающее боевые корабли России у берегов Сирии от ближайших баз.
Основываясь на конвенции Монтрё 1936 года, регулирующей судоходство в проливе Босфор и опасаясь военной опасности для Турции со стороны России, Эрдоган закрыл Босфор для всех кораблей ВМФ России и гражданских судов под российским флагом с грузом военного назначения.
Таким образом, находящиеся в Черном море корабли Черноморского флота России оказались запертыми в ограниченной акватории. А находящиеся у берегов Сирии корабли и суда под флагом России, в том числе поврежденный фрегат "Адмирал Григорович", теперь вынуждены для любого ремонта, техобслуживания или ротации идти вокруг всей Европы через Средиземное море и Атлантику в Балтийское море.
Этот шаг Эрдогана явно демонстрирует все возрастающую международную изоляцию России в результате ее агрессивных действий в Сирии и Украине.
По ссылке: как флагман ВМС Украины прошел пролив Босфор.
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Интересно, а если бы уклонялся от налогов в размере 180$, его бы тоже задержали?
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Можно даже и не выдавать, чтобы другие с деньгами к нам ехали. Израиль и многие европейские стране за счет етого и живут...
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Как исторически повелось все итальянское делается на дерибасовоской
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А интерпол Маркова и еще нескольких украинских беглецов нам отдал? Пускай идет на обмен...
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ТЕРАКТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПОСТАНОВКА !!! https://youtu.be/eUO7e5BXG3o
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИтальянец, разыскиваемый Интерполом за уклонение от уплаты 180 млн евро налогов, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО
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