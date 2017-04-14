 Итальянец, разыскиваемый Интерполом за уклонение от уплаты 180 млн евро налогов, задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Итальянец подозревается в организации финансовых мошеннических схем и уклонении от уплаты налогов. По данным итальянских правоохранителей, коммерсант не перечислил в бюджет почти 180 миллионов евро в период с 2007-2014 годов. Сначала он был объявлен в федеральный розыск в Италии, а в сентябре 2014 года в международный по каналам Интерпола", - говорится в сообщении.
После получения обращения от Интерпола, сотрудники контрразведки СБУ установили место пребывания иностранца на территории Украины и задержали его.
Оперативники спецслужбы передали итальянца представителям Национальной полиции, которые задержали его по ст. 208 и ст. 582 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В дальнейшем его ждет процедура экстрадиции.
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Пятница , 14 апреля 2017, 13:53
С сегодняшнего дня и на неопределенный срок пролив Босфор закрыт для прохода российских боевых кораблей и гражданских судов, везущих груз военного назначения.
14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган сделал заявление, фактически закрывающее российский Черноморский флот в акватории Черного моря и отрезающее боевые корабли России у берегов Сирии от ближайших баз.
Основываясь на конвенции Монтрё 1936 года, регулирующей судоходство в проливе Босфор и опасаясь военной опасности для Турции со стороны России, Эрдоган закрыл Босфор для всех кораблей ВМФ России и гражданских судов под российским флагом с грузом военного назначения.
Таким образом, находящиеся в Черном море корабли Черноморского флота России оказались запертыми в ограниченной акватории. А находящиеся у берегов Сирии корабли и суда под флагом России, в том числе поврежденный фрегат "Адмирал Григорович", теперь вынуждены для любого ремонта, техобслуживания или ротации идти вокруг всей Европы через Средиземное море и Атлантику в Балтийское море.
Этот шаг Эрдогана явно демонстрирует все возрастающую международную изоляцию России в результате ее агрессивных действий в Сирии и Украине.
По ссылке: как флагман ВМС Украины прошел пролив Босфор.
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вот у кого одалживать нужно, кожемякин....
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не у кндр же?
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