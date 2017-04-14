 Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на "начальника васильковской полиции", - работа ВР 14 апреля. ФОТОрепортаж

Об этом в фоторепортаже парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Дружеские объятия нардепа Юрия Березы (НФ) и министра Степана Полторака. Рядом с главой Минобороны, его земляк нардеп Антон Киссе (Видродження) и Юлий Мамчур. В ложе - вице-премьер Павел Розенко

Юрий Береза и Степан Полторак

Премьер Владимир Гройсман и первый вице-спикер Ирина Геращенко

Евгений Рыбчинский (Воля народа) в красном галстуке

Гройсман выступает перед депутатами

Перед своей речью в Раде, премьер призвал почтить память погибших воиновНардеп Александр Долженков (Оппоблок) отказался почить память погибших воинов вставанием. Это не первый подобный случай с ним. Ранее он пытался выступать с трибуны на русском языке, за что был переван вице-спикером



Его поведение вызвало негативную реакцию среди "Народного Фронта". Возмутился Игорь Гузь

Также резко против такого поведения высказался Юрий Береза

К "Народному Фронту" пришел поговорить оппоблоковец Сергей МатвиенковИгорь Шурма общается с Долженковым

"Нужен кто-то из влиятельных депутатов, чтобы выйти на начальника Васильковской полиции" - такое сообщение получил внефракционный Яков Безбах

Надежда Савченко общается с министром обороны Степаном Полтораком. В ложе - глава МВД - Арсен Аваков, Минюста - Павел Петренко и вице-премьер Вячеслав Кириленко

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко общается с председателем фракции БПП Артуром Герасимовым

Савченко также успела пообщаться с оппоблоковцем Игорем Шурмой

Игорь Кононенко (БПП), Михаил Папиев (Оппоблок) с коллегами

У депутатов было много личных вопросов к премьеру Гройсману и министрам

Пока премьер Владимир Гройсман и спикер Андрей Парубий обнимаются при прощании, заседание ведет Ирина Геращенко