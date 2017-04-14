 Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на "начальника васильковской полиции", - работа ВР 14 апреля. ФОТОрепортаж

Об этом в фоторепортаже парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
члены Кабинета Министров приходят в Раду.
выступает перед депутатами
Нардеп Александр Долженков (Оппоблок) отказался почить память погибших воинов вставанием. Это не первый подобный случай с ним. Ранее он пытался выступать с трибуны на русском языке, за что был переван вице-спикером
Игорь Шурма общается с Долженковым
,которая вчера находилась в машине, наехавшей на человека
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"В этом году обратимся к парламенту для того, чтобы увеличить финансирование программы", - Гройсман о реимбурсации(12)
Это большинство не сможет создать правительство, которое будет лучше, чем нынешнее, - Егор Соболев(24)
Гройсман: В Украине за 6 лет выдали 150 лицензий на добычу газа, ни одной - госкомпаниям. ВИДЕО(20)
Самыми лучшими аплодисментами ВСУ будет увеличение оборонного бюджета нашей страны в 2 раза, - Гройсман(32)
"Год Гройсмана в правительстве характеризуется словами "оголтелый популизм" - эксперт(0)
Правительство Гройсмана будет и дальше работать. Оппозицию это не устраивает, - Игорь Луценко(27)
Парубий: Между руководителями государства недоразумений нет: Мы можем спорить долго и остро, но всегда выходим на компромисс(68)
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Я сам намереваюсь переехать в ближайшее время в Европу.
Но, к сожалению, не уверен, что эти люди способны преобразовать страну,
на уровне европейских стандартов управления,
в силу множества причин.
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захватили власть в Украине, живут в зоне доллара и Евро, лечатся в зарубежных
клиниках, детей обучают за границей... Зачем им Украина, кроме собственного
обогащения?...
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орудует все эти многие годы в Украине, приготовила для себя много запасных
аэродромов. Им всем, этим ублюдкам, кажется, что они такие хитрые и умные, что
легко смогут обмануть не только лохов в Украине, но и весь мир... Но сожрать
больше, чем сможет переварить желудок одного человека им не удастся, а конец
будет один и нищему и тому, у кого на оффшорных счетах миллионы...
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Растопыренные бюсты,
Проплывают без конца,
А вокруг зады и бедра,
А над ними, будь им пусто!
Не единого лица!"
Саша Черный
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«Батьківщина» зареєструвала проект постанови про визнання діяльності уряду Гройсмана незадовільною
На переконання «Батьківщини», звіт Володимира Гройсмана про річну діяльність його уряду свідчить, що реформи, про які каже прем'єр-міністр, виконуються не в інтересах людей, а виняково правлячих кланів. Більш за те, реформ як таких у звіті уряду взагалі немає.
http://ba.org.ua/batkivshhina-zareyestruvala-proekt-postanovi-pro-viznannya-diyalnosti-uryadu-grojsmana-nezadovilnoyu/
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Вобщем, нам может помочь очень патриотичная верхушка , опирающаяся на такую же Раду. Или чудо. А о каких патриотах можно говорить, глядя на эти фото. Эти бл.. даже не чешутся.
Они не чувствуют , что из- за их пофигизма и жадности мы движемся к пропасти.
Что делать? Если есть рецепты, делитесь
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