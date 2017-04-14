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 Политика Украины
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Все про:ВР (22406) депутат (2867) Гройсман (2819)

 Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на "начальника васильковской полиции", - работа ВР 14 апреля. ФОТОрепортаж

Традиционно по пятницам Кабмин Владимира Гройсмана посетил заседание ВР, где премьер выступил с речью. Депутаты также живо общались с министрами. Оппоблоковец Александр Долженков отказался почтить память погибших украинских бойцов, а депутат Яков Безбах искал выходы на полицию Василькова.

Об этом в фоторепортаже парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 01

Уже традиционно по пятницам члены Кабинета Министров приходят в Раду.

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 02

Дружеские объятия нардепа Юрия Березы (НФ) и министра Степана Полторака. Рядом с главой Минобороны, его земляк нардеп Антон Киссе (Видродження) и Юлий Мамчур. В ложе - вице-премьер Павел Розенко

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 03

Юрий Береза и Степан Полторак

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 04

Премьер Владимир Гройсман и первый вице-спикер Ирина Геращенко

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 05

Евгений Рыбчинский (Воля народа) в красном галстуке

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 06

Гройсман выступает перед депутатами

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 07

Перед своей речью в Раде, премьер призвал почтить память погибших воинов

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 08

Нардеп Александр Долженков (Оппоблок) отказался почить память погибших воинов вставанием. Это не первый подобный случай с ним. Ранее он пытался выступать с трибуны на русском языке, за что был переван вице-спикером

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 09

Его поведение вызвало негативную реакцию среди "Народного Фронта". Возмутился Игорь Гузь

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 10

Также резко против такого поведения высказался Юрий Береза

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 11

К "Народному Фронту" пришел поговорить оппоблоковец Сергей Матвиенков

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 12

Игорь Шурма общается с Долженковым

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 13

"Нужен кто-то из влиятельных депутатов, чтобы выйти на начальника Васильковской полиции" - такое сообщение получил внефракционный Яков Безбах

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 14

Надежда Савченко общается с министром обороны Степаном Полтораком. В ложе - глава МВД - Арсен Аваков, Минюста - Павел Петренко и вице-премьер Вячеслав Кириленко

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 15

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко общается с председателем фракции БПП Артуром Герасимовым

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 16

Общение Владимира Гройсмана и Надежды Савченко,которая вчера находилась в машине, наехавшей на человека

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 17

Савченко также успела пообщаться с оппоблоковцем Игорем Шурмой

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 18

Игорь Кононенко (БПП), Михаил Папиев (Оппоблок) с коллегами

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 19

У депутатов было много личных вопросов к премьеру Гройсману и министрам

Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на начальника васильковской полиции, - работа ВР 14 апреля 20

Пока премьер Владимир Гройсман и спикер Андрей Парубий обнимаются при прощании, заседание ведет Ирина Геращенко

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стадо жадных ушлёпков. жирные пальцы, лоснящиеся рожи. могильщики Украины
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как вонючки - хасиды, которую лошадь к Х-5 му привязали, и тянули по дороге.
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Ну так не ходи в Европу,если не нравится,в чём проблема?
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Вы не так поняли, о чем я?
Я сам намереваюсь переехать в ближайшее время в Европу.
Но, к сожалению, не уверен, что эти люди способны преобразовать страну,
на уровне европейских стандартов управления,
в силу множества причин.
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Если бы эти, с позволения сказать депутаты, сами избирались, а не проникли в зРаду в пакетах с говном, большинства из них там бы не было...
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Люди, которые обманом и подтасовками
захватили власть в Украине, живут в зоне доллара и Евро, лечатся в зарубежных
клиниках, детей обучают за границей... Зачем им Украина, кроме собственного
обогащения?...
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они очень вкусные, жаренные в панировке из миндальной муки
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Вся эта банда наглецов, которая при власти
орудует все эти многие годы в Украине, приготовила для себя много запасных
аэродромов. Им всем, этим ублюдкам, кажется, что они такие хитрые и умные, что
легко смогут обмануть не только лохов в Украине, но и весь мир... Но сожрать
больше, чем сможет переварить желудок одного человека им не удастся, а конец
будет один и нищему и тому, у кого на оффшорных счетах миллионы...
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К сожалению, таково свойство разума. Будучи слабым, он не способен вовремя остановить человека, и его останавливают внешние факторы типа тюрьмы, сумы, болезней или смерти. При отключенном разуме человек превращается в животное, живя инстинктами и рефлексами
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Надюха нехило откормилась на депутатских харчах…
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"Как наполненные ведра,
Растопыренные бюсты,
Проплывают без конца,
А вокруг зады и бедра,
А над ними, будь им пусто!
Не единого лица!"

Саша Черный
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Эх! Много у нас еще долженковых...Слишком Украина либеральничает! Надо бы собрать всю эту мразь и .....Ну вариантов много!
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Хоч одна адекватна партія в цьому кнеседі!!!
«Батьківщина» зареєструвала проект постанови про визнання діяльності уряду Гройсмана незадовільною

На переконання «Батьківщини», звіт Володимира Гройсмана про річну діяльність його уряду свідчить, що реформи, про які каже прем'єр-міністр, виконуються не в інтересах людей, а виняково правлячих кланів. Більш за те, реформ як таких у звіті уряду взагалі немає.
http://ba.org.ua/batkivshhina-zareyestruvala-proekt-postanovi-pro-viznannya-diyalnosti-uryadu-grojsmana-nezadovilnoyu/
Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на "начальника васильковской полиции", - работа ВР 14 апреля - Цензор.НЕТ 3292
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Ситуация в Украине крайне тревожная. Если обстрагироваться от привыкших лицемерить депутатов, а посмотреть на вещи реально, то дела наши ухудшились. Европа, на которую мы ориентируемся, сама на грани распада, благодаря все тем же вытивкам кремля, а рассчитывать на помощь разрозненной Европы нереально. Потом запад может отказаться от помощи нам и потому, что мы погрязли в коррупции. Мы на первом! месте в мире. А е декларации наших первых особ стали откровением не только для нас, но и для тех, кто перенаправлял деньги своих налогоплательщиков на помощь Украине. Если помощь и кредитование уменьшатся, это повалит гривну, а еще одного потрясения такого малый и средний бизнес уже точно не вынесет. Потом если нам втюхают назад разваленный и ненавидящий нас Донбасс - это будет еще одним фактором негативным. Потом война.
Вобщем, нам может помочь очень патриотичная верхушка , опирающаяся на такую же Раду. Или чудо. А о каких патриотах можно говорить, глядя на эти фото. Эти бл.. даже не чешутся.
Они не чувствуют , что из- за их пофигизма и жадности мы движемся к пропасти.
Что делать? Если есть рецепты, делитесь
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на "начальника васильковской полиции", - работа ВР 14 апреля. ФОТОрепортаж
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