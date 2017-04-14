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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Майор управления кадрового обеспечения херсонской полиции задержан за вымогательство. ФОТОрепортаж

За систематическое вымогательство в Херсоне задержан инспектор управления кадрового обеспечения местной полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

О незаконной деятельности сотрудника кадров Главного управления полиции в Херсонской области стало известно оперативникам внутренней безопасности. Во время проверки было установлено, что инспектор по особым поручениям отдела УКО в течение длительного времени грозит использовать свои властные полномочия в отношении жительницы Херсона. Чтобы полиция (в лице инспектора) не вмешивалась в предпринимательскую деятельность женщины, чиновник требовал от нее платить ему "проценты" от дохода - по несколько тысяч гривен.

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Правоохранителями задокументировано получение злоумышленником 6 тысяч гривен. Очередных три тысячи гривен инспектор полиции получил от женщины в местном парке. С этой суммой его и задержали сотрудники внутренней безопасности полиции и областной прокуратуры.

Майор управления кадрового обеспечения херсонской полиции задержан за вымогательство 01
Майор управления кадрового обеспечения херсонской полиции задержан за вымогательство 02

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Майор управления кадрового обеспечения херсонской полиции задержан за вымогательство 03

По материалам Херсонского управления ДВБ Национальной полиции, следственным отделом областной прокуратуры по факту вымогательства было начато уголовное производство по ч.2 ст.189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За вымогательство средств должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Какая удачная в этом году страстная пятница для мусоров.Осталось задержать министра с рюкзаком и реформа будет благополучно завершена.
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такое впечатление шо их когда реформировали то зарплату не подняли,а как минимум втрое урезали.

сволачи падымите им зарплаты ишо больше,беднягам нихватает совсем никак.
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менты совсем от денег голову потеряли...сегодня страстная пятница, а они все гребут бабло
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страдальці ..! каждій своих 30 сребреников жаждет..
но, по Библии, далее следует виселица...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМайор управления кадрового обеспечения херсонской полиции задержан за вымогательство. ФОТОрепортаж
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