 Лейтенант полиции задержан в Одессе при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Оборотень в погонах" при условии ежемесячной платы "закрывал глаза" на отсутствие освобожденных от отбывания наказания по месту регистрации. При отказе заплатить деньги полицейский угрожал составить плохую характеристику, которая должна была вернуть жертву в исправительное учреждение.
Оперативники спецслужбы задержали взяточника во время получения очередной неправомерной выгоды в размере 10 000 гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Нам відверто полюють в очі,сміються з нас квАкови і Порохи
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