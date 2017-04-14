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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3739) Одесса (5468) Нацполиция (6907) СБУ (13975) оборотни в погонах (38)

 Лейтенант полиции задержан в Одессе при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

Участкового офицера полиции, которой взимал дань с досрочно освобожденных, задержала в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасности Нацполиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оборотень в погонах" при условии ежемесячной платы "закрывал глаза" на отсутствие освобожденных от отбывания наказания по месту регистрации. При отказе заплатить деньги полицейский угрожал составить плохую характеристику, которая должна была вернуть жертву в исправительное учреждение.

Оперативники спецслужбы задержали взяточника во время получения очередной неправомерной выгоды в размере 10 000 гривен.

Лейтенант полиции задержан в Одессе при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полицейские, отнявшие награбленное у воров, задержаны на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Лейтенант полиции задержан в Одессе при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ 02
Лейтенант полиции задержан в Одессе при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ 03

Также читайте: На взятке 270 тысяч задержан следователь Нацполиции Печерского района Киева, - ГПУ

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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нє, рехформи по сАбаковські.
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Только публичные расстрелы воров и коррупционеров спасут эту страну!!!
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чичас Рюкзаков скажет, шо ментам мало платят)))
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Сабаков скажет,что он герой )) Как голубан.И работал под прикрытием )
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Нова поліція набагато гірша совкової міліціі,то де тут реформа?
Нам відверто полюють в очі,сміються з нас квАкови і Порохи
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Реформа наверное была в том,чтобы получить иностранный опыт по разгону больших скоплений людей,демонстраций,протестов и так далее.Этому они хорошо научились,а взятки это так,погоны обязывают.
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Ну так вали в Россию, там твоя любимая совковая полиция.
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а для чого? там поліція точно так же ненавидить українських патріотів, як і в нас.
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кваков, гордись своими продажными корешами !!!!!!!!!!!!!!!! не забудь наградить ...
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Все новости о взятках исключительно с участием полиции.
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После аваковской реформы никак взяточников не переловят. Надо создавать карабинеров что бы посажали всех полицаев вместе с министром-ренформатором.
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По расценкам МВД на сегодня лейтенант полиции в Одессе стоит на 1тыс дороже чем капитан полиции в Ивано- Фрапнковске.
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Полиция Чехии сумела выбить для себя поставку специально оборудованных для правоохранителей автомобилей Hyundai Tucson по цене в 16,5 тыс долл.Об этом на своей странице в Facebook написал бизнесмен Алексей Тамразов.«Тендер на поставку 809 автомобилей для полиции длился год, с апреля 2016-го. По итогу споров (между Skoda и Hyundai. - Ред.) и разбирательств АМК, выиграл Hyundai, давший скидку от розницы 60-72% и который поставит 809 автомобилей Tucson полностью оборудованных для полиции за 337 млн чешских крон (примерно 13,4 млн долл)», - написал он.Тамразов подчеркивает, что один автомобиль обойдется полиции -16,5 тыс долл.«Из них стоимость только дополнительного оборудования- 7,9 тыс долл», - отметил бизнесмен.При этом он упомянул и скандальную закупку украинской Нацполиции.«Напомню, НПУ приобрело 635 автомобилей каждый стоимостью 1,313 млн грн (49 тыс долл, из них стоимость доп. оборудования около 1,5 тыс долл)», - подытожил Тамразов
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Система жертвует одиночной мелочевкой ради самосохранения.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛейтенант полиции задержан в Одессе при получении 10 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж
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