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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3735) Ивано-Франковск (584) Нацполиция (6902) СБУ (13971)

 Капитан полиции задержан в Ивано-Франковске за получение 9 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью полиции задержали на взятке старшего инспектора сектора контроля за оборотом оружия полиции Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Капитан полиции требовал 9 тысяч гривен у местного жителя за содействие в оформлении документов на травматическое оружие. За эту сумму полицейский обещал выдать необходимые справки человеку, который не имел права на владение оружием.

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Оперативники СБУ задокументировали передачу старшему инспектору аванса размером в одну тысячу и задержали его в помещении управления при получении остальной суммы взятки.

Капитан полиции задержан в Ивано-Франковске за получение 9 тыс. грн взятки, - СБУ 01
Капитан полиции задержан в Ивано-Франковске за получение 9 тыс. грн взятки, - СБУ 02

Смотрите: В Ивано-Франковской области на взятке в 500 долларов США задержан чиновник пенитенциарной службы. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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якщо кожен день зменшувати розмір хабара на 10 грн., то через рік-два хабарників не залишиться
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Сколько должно быть поймано на взятках палицаев, чтобы их предводитель Арсен Йовбак был с позором животворящими пенделями вытолкан из своего кресла?
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Що це за фішка у наших Мегре викладати рядками купюри? Показуха, при мінімальній ефективності.

Ось би Петін відкатик виклали.
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и не шурши страницами, шумный - уши закладывает...
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Читая новости Украины складывается впечатления что у нас мусора существуют для того что бы ловить друг друга за бюджетные деньги. Мусор надо не создавать а выбрасывать на переработку вместе с министром-реформатором.
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а як пацан має заробити на поїздку в Європу.... між іншим 50 евриків на день мінімум з собою треба мати... безвіз же бля.
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Пора арсену инфографику малевать по хапугам,и дня не проходит без крахоборов,а то он все о доверии к полиции рисует
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКапитан полиции задержан в Ивано-Франковске за получение 9 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО
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