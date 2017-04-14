 Капитан полиции задержан в Ивано-Франковске за получение 9 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Капитан полиции требовал 9 тысяч гривен у местного жителя за содействие в оформлении документов на травматическое оружие. За эту сумму полицейский обещал выдать необходимые справки человеку, который не имел права на владение оружием.
Оперативники СБУ задокументировали передачу старшему инспектору аванса размером в одну тысячу и задержали его в помещении управления при получении остальной суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Ось би Петін відкатик виклали.
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