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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:военно-промышленный комплекс (74) Николаев (1219) Россия (69949) СБУ (13971) шпионаж (643)

 СБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к двигателям кораблей ВМФ РФ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой предотвратила в Николаеве поставку в Россию комплектующих к газотурбинным двигателям (ГТД) военного назначения, используемых на кораблях ВМФ РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали работника ГП "Заря - Машпроект" и местного дельца, которые пытались вывезти с территории завода три агрегата, предназначенные для контроля температуры газа в ГТД (общая стоимость 124 тыс. гривен). Кроме того злоумышленники пытались вывезти 86 сопел к форсункам для ГТД, а также штампы и печати, которые должны были легитимизировать похищенные комплектующие.

СБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к двигателям кораблей ВМФ РФ 01

Воры действовали по заказу гражданина РФ, представителя коммерческой структуры, связанной с военно-промышленным комплексом и газотранспортными компаниями России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В производстве военной техники Украина полностью независима от Российской Федерации, - Гройсман

СБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к двигателям кораблей ВМФ РФ 02
СБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к двигателям кораблей ВМФ РФ 03

Попытка контрабанды оборудования объясняется длительным отсутствием в РФ мощностей для самостоятельного серийного производства и ремонта газотурбинной техники, которая до 2014 года обеспечивалась исключительно николаевским предприятием.

Читайте: 8 государств пытались вербовать агентуру среди украинских военных в 2016 году, - СБУ

Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела изъято значительное количество оборудования, комплектующих, а также чертежи и спецификации, которое предприятие ранее поставляло по заказу российской стороны.

СБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к двигателям кораблей ВМФ РФ 04

Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Смотрите: Сотрудники СБУ изъяли боеприпасы российского происхождения в районе проведения АТО. ФОТОрепортаж
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суть в другом: все эти МЦ - строгой отчетности. Их списать нужно (новые!) прежде чем украсть и вынести... цепочка длинная рисуется - вплоть до начцеха и главбуха
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Треба просто той ланцюжок розкрутити-адже сучок тільки взяли.
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раскрою Вам гос.тайну: болты, гайки, шайбы, кольца, форсунки и т.д. на военных кораблях такие же как и на тракторах в колхозе То что на фото, продается на любом рынке и точится любым токарем на любом станке. Думайте головой....своей головой, а то с таким маразмом и показухой, можно посадить 100% населения страны, бо у них есть дома болты или гайки.
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Два фрегата проекта 11356, которые строились для Черноморского флота, продадут Индии. Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству".
Соглашение о передаче кораблей было подписано в октябре прошлого года по итогам переговоров президента россиис премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Оно предполагает строительство двух фрегатов в россии и двух - на индийских верфях.
Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть кораблей. Два корабля были приняті на вооружение (Адмирал Григорович, сирия (Адмирал Эссен ЧФ ) один - проходит государственные испытания.( Адмирал Макаров)
Строительство второй тройки фрегатов остановилось из-за отсутствия силовых установок, которые поставляла Украина. На заводе в разной степени готовности находятся корпуса двух недостроенных фрегатов(.Адмирал Истомин Адмирал Корнилов )
Министр обороны Индии Маонхар Паррикар сообщил, что Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых у россии фрегатов.
После начала военной агрессии россии в 2014 году президент Украины Петр Порошенко "категорически запретил любое сотрудничество с россией в военной сфере", заявляли в правительстве. В мае 2015 года Кабинет Министров Украины расторг соглашение о военно-техническом сотрудничестве с рф
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Молодцы, СБУ, в рашке на соцсетях уже ноют.)))
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А де саме,не поділишся? Хочу насолодитися
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Всуньте ка им по контролеру в одно место, что бы газы контролировали...
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Чукча писатель однако . На фото глянь удмурд козломордый .
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это понятно что просто так не вынести, повязаны все
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Кто "все" ? На фото гайки, прокладки и т.п., всё что на фото, выточит любой токарь сельской мастерской.
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молодці, СБУ!!! Гарну справу зробили!! маскавіити топіть ягелем свої коромисла!!!!
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Судить по законам военного времени, к стенке!
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О! Теперь ещё пару тройку кораблей вмф раши без этих запчастей с дымами ходить будут
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Допустим, что один из них началь7ник охраны или нач. снабжения. то пропуск на вывоз- не проблема
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Допускаю, хотя даже допускать тааакое - полный пистец! Такой куйни не должно быть вообще, в принципе, априори, ёпта, на кой тогда сбу и вся куйня?, туда , что?, по блату берут? Ну тогда :СБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к двигателям кораблей ВМФ РФ - Цензор.НЕТ 4159
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если никого не ловить - плохо, если кого-то ловить - тоже, плохо((
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Комплектующие К двигателям:кольца,поршня,гильзьі,прокладки и тд.
Лучше бьі уже заготовленньіе автоматьі показьівали,вобшем СБУ создает видимость работьі
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ну вот, и за такое дельцам "грозит" максимум большой штраф и год тюрьмы. Потому, что "войны нет, есть АТО". Не введение военного положения Потрохом - это прямое подстрекательство к подобным государственным преступлениям и гарантия безнаказанности предателей и аферистов.
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Зачем у бедняг запчасти трактора отняли? Театру СБУ уже реквизита не хватает?
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Растрелять нах..й. Чтоб другим неповадно было.
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Вот это все что на фото 124 штуки гривен стоит ? Я хренею клава.
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Не сначала допросить, а потом растрелять или на урановые рудники. Поднимать энергетическую оборону страны.
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Когда и где можно будет посмотреть на повешеных предателей родины?
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Доказав, что паРаша спонсор терроризма, по какой статье этих можно судить?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к двигателям кораблей ВМФ РФ. ФОТОрепортаж
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