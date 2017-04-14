 СБУ предотвратила поставку в Россию комплектующих к двигателям кораблей ВМФ РФ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы задержали работника ГП "Заря - Машпроект" и местного дельца, которые пытались вывезти с территории завода три агрегата, предназначенные для контроля температуры газа в ГТД (общая стоимость 124 тыс. гривен). Кроме того злоумышленники пытались вывезти 86 сопел к форсункам для ГТД, а также штампы и печати, которые должны были легитимизировать похищенные комплектующие.
Воры действовали по заказу гражданина РФ, представителя коммерческой структуры, связанной с военно-промышленным комплексом и газотранспортными компаниями России.
Попытка контрабанды оборудования объясняется длительным отсутствием в РФ мощностей для самостоятельного серийного производства и ремонта газотурбинной техники, которая до 2014 года обеспечивалась исключительно николаевским предприятием.
Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела изъято значительное количество оборудования, комплектующих, а также чертежи и спецификации, которое предприятие ранее поставляло по заказу российской стороны.
Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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не сталося "кузнєцову" не диміти...
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Соглашение о передаче кораблей было подписано в октябре прошлого года по итогам переговоров президента россиис премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Оно предполагает строительство двух фрегатов в россии и двух - на индийских верфях.
Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть кораблей. Два корабля были приняті на вооружение (Адмирал Григорович, сирия (Адмирал Эссен ЧФ ) один - проходит государственные испытания.( Адмирал Макаров)
Строительство второй тройки фрегатов остановилось из-за отсутствия силовых установок, которые поставляла Украина. На заводе в разной степени готовности находятся корпуса двух недостроенных фрегатов(.Адмирал Истомин Адмирал Корнилов )
Министр обороны Индии Маонхар Паррикар сообщил, что Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых у россии фрегатов.
После начала военной агрессии россии в 2014 году президент Украины Петр Порошенко "категорически запретил любое сотрудничество с россией в военной сфере", заявляли в правительстве. В мае 2015 года Кабинет Министров Украины расторг соглашение о военно-техническом сотрудничестве с рф
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Лучше бьі уже заготовленньіе автоматьі показьівали,вобшем СБУ создает видимость работьі
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