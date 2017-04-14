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 Боевик, ехавший оформлять пенсию, задержан в пункте пропуска "Марьинка", - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции задержали боевика в пункте пропуска "Марьинка" в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

49-летний житель Донецка, не имея работы, проживал вместе с матерью. С октября 2015 года мужчина вступил в хозяйственный взвод воинской части "Казачьего Союза войска Донского", который находился в бывшем помещении музыкального училища по улице Бакинских Комиссаров.

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Днем он выполнял мелкую работу, а ночью с оружием ходил в караулы и охранял периметр военной части. Боевику обещали платить 200 долларов, однако за три месяца службы он не получил ничего.

Боевик, ехавший оформлять пенсию, задержан в пункте пропуска Марьинка, - Нацполиция 01

Все время он находился на территории оккупированного Донецка и перебивался временными заработками, а недавно решил поехать в Курахово, чтобы оформить себе пенсию. При пересечении КПВВ "Марьинка" мужчина был задержан полицейскими.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).
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так, дійсно ідіот, йому б раніше переїхати - міг би до поліції вступити.
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сказочно идиотская у нас власть, раз такое возможно!
а сколько просочились и пенсию оформили?
да что там пенсию?
должности им дают...
в Верховную раду приглашают...
Голубан ,например...
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найбільше звідти оформлюють пенсії у запоріжськой та харківських областях. Там місцеві іспектора ПФ за "швідкість" та ліві довідки добре заробляють..
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ОХОТНО ВЕРЮ...
А НАМ ПРО ДЕФИЦИТ и кризис в пенсионном фонде рассказывают...
эти пидерасты уже в 49 лет едут оформлять себе пенсию...
а вы украинцы работайте до 70 лет, а еще лучше пока не умрете...
МВФ так велит...
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а можно подробнее -про какие именно довидкы идет речь и как именно пф может выявить служивших у дыровцев, неужели у них прямо штамп стоит на лбу
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Боевик, ехавший оформлять пенсию, задержан в пункте пропуска "Марьинка"
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Для боевиков ранняя и повышенная, за выслугу и экстрим.
КМ.
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Причем все они исключительно "стояли на блок-постах" или что-нибудь "охраняли". Не мародерствовали, а "перебивались временными заработками". Ни одному слову этого (и других тоже) "гибрида" верить нельзя.Источник: http://censor.net.ua/p436350
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От мені теж цікаво,скоріш за все регрес або пенсію по інвалідності,там майже в кожного така пенсія.
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Хунта ущемляет и не платит кровно заработанную песнию отчаявшимся бомжам из Луганды!
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У него предписание царя домдабвэ и лугандона на получение пенсии с печатями
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Идущие на пенсию по списку№1,уходят в 50 лет,но документы можно подавать за 2-3 месяца.У меня знакомый больше полгода не получал пенсию из-за всевозможных проволочек.Если ты работал по первой сетке в нескольких предприятиях, а тем более если некоторых уже нет,можно годами доказывать свое право на льготную пенсию.
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Походу как участник боевых действий или участник АТО. Барыга ведь не разделяет кто и на какой стороне участвовал в АТО. К тому же думаю не секрет что все раненные и инвалиды оформляют инвалидность которую якобы получили на предприятиях Ахметки и других рыгоаналов., вследствии будут получать украинские пенсии и за инвалидность.
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Саме так і є.((( Українці ще й платять своїм вбивцям
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не пишите ерунду, причем здесь ато, просто дурак работал в забое, скорее всего получил травму-вот и выход ранний на пенсию Если предприятие перечисляло взнос в пф-пенсия будет , если не перечисляло-не будет
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например металург уних горячий стаж....... та там полно таких ......вТорецке большаааая очередь в пенсионный енакиевских металургов
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извиниться,
пенсию лет на 5 вперед выдать,
чего мужику туда сюда мотаться?
укропы и замести могут...
загрузить продуктами, что бы согнулся до земли.
и как водится отпустить деду....
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Завтра он с биометрическим паспортом в Европу поедет...
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Конечно поедет, если продаст почку.
Ты и вправду думаешь, что для поездки в ЕС достаточно кусочка пластика?
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Так это всем , кто здесь уже три года на безвиз слюни пускает, нужно будет с почками расставаться? Или на границе есть какая-то база сепаратистов, против нас воюющих?
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Конечно поедет,
ну людь то наш?
нашим можна в нас стрелять и убивать.
закрыть пердуна старого навсегда.
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Из семидесяти задержанных полицией сепаров в донецкой области,прокуратура довела до скамьи подсудимых и реальному сроку ОДНОГО обдроченца
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Дятел.В 14-ом взорвал в своем городе все банкоматы и тут на тебе бабло закончилось,а харчеваться надо.Помогите люди добрые,я хороший.
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Так я не понял, а пенсию всё таки оформили или нет?
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Господи , кто вас таких упоротых мудаков нарожал ... Сама логика просто , оно сволочь воюет за дамбас мечтает о до Киева за две недели .. а Кто же тогда пенсию платить будет, курощуп с плотвой и так нихрена не дают , потом дадут ???
просто не хватает логических цепочек в голове что бы понять вату которая предала свою родину ссыт кипятком на все что рузьге , но делая даже так и не кается . Это не люди , просто лишнехромосомные индивиды умеющие ходить прямо и говорить , животные Шариковы абр-абррр.
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Ну вот не зря их так и называют - даунецкие, долбасяне, лугандоны . Только конченный идиот или патологический жмот, повоевав против Украины, припрется украинскую пенсию оформлять
Боевик, ехавший оформлять пенсию, задержан в пункте пропуска "Марьинка", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1395
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шо, сказати на сєпара *блядь - крамола?
ню-ню
давай, мадєріруй
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Что-то я не понимаю , какая пенсия в 49 лет? Только ну за очень вредную работу можно было ( сейчас не знаю) уйти на пенсию в 50 . И это не первое такое сообщение на цензоре . Они что там все инвалиды ?
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В ВС, МВД достаточно 23 календарных года выслуги
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не факт шо еслиб проскочил то прям сразу и получилбы ......... шоб без проволочек никак нужны тяги а то только в ближних городах один музжичек с засядьтко поехал дальше в Херсон еще прошлым летом все сдал вроде оформил просидел пять месяцев и поехал обратно в донецк так и неполучив ничего
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Пенсионер ехавший оформлять пенсию, объявлен террористом! Смерть ворогам!😁
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Не, это форменный бардак. Сколько можно на слово верить. У нас любая контора на каждый чих пол тонны справок стребует даже с мертвого. Народ за справки на справки пол жизни кладет. А тут достаточно одного "чеснасепарского" слова для закрытия всех дел.
Пора посты сепаров по ведомости учитывать, чтоб все официально было, с подписями и датами . А то ежели учесть сколько их там таких "постояльцев" еще бегает, то блокпостов окажется больше, чем кустов вдоль дорог. Пусть хоть справки какие нибудь предьявляют. Хоть какой-то умственной деятельностью заняты будут вместо пострелушек.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБоевик, ехавший оформлять пенсию, задержан в пункте пропуска "Марьинка", - Нацполиция. ФОТО
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