 Боевик, ехавший оформлять пенсию, задержан в пункте пропуска "Марьинка", - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
49-летний житель Донецка, не имея работы, проживал вместе с матерью. С октября 2015 года мужчина вступил в хозяйственный взвод воинской части "Казачьего Союза войска Донского", который находился в бывшем помещении музыкального училища по улице Бакинских Комиссаров.
Днем он выполнял мелкую работу, а ночью с оружием ходил в караулы и охранял периметр военной части. Боевику обещали платить 200 долларов, однако за три месяца службы он не получил ничего.
Все время он находился на территории оккупированного Донецка и перебивался временными заработками, а недавно решил поехать в Курахово, чтобы оформить себе пенсию. При пересечении КПВВ "Марьинка" мужчина был задержан полицейскими.
По данному факту открыто уголовное производство по ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).
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а сколько просочились и пенсию оформили?
да что там пенсию?
должности им дают...
в Верховную раду приглашают...
Голубан ,например...
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А НАМ ПРО ДЕФИЦИТ и кризис в пенсионном фонде рассказывают...
эти пидерасты уже в 49 лет едут оформлять себе пенсию...
а вы украинцы работайте до 70 лет, а еще лучше пока не умрете...
МВФ так велит...
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КМ.
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пенсию лет на 5 вперед выдать,
чего мужику туда сюда мотаться?
укропы и замести могут...
загрузить продуктами, что бы согнулся до земли.
и как водится отпустить деду....
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Ты и вправду думаешь, что для поездки в ЕС достаточно кусочка пластика?
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ну людь то наш?
нашим можна в нас стрелять и убивать.
закрыть пердуна старого навсегда.
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просто не хватает логических цепочек в голове что бы понять вату которая предала свою родину ссыт кипятком на все что рузьге , но делая даже так и не кается . Это не люди , просто лишнехромосомные индивиды умеющие ходить прямо и говорить , животные Шариковы абр-абррр.
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ню-ню
давай, мадєріруй
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Пора посты сепаров по ведомости учитывать, чтоб все официально было, с подписями и датами . А то ежели учесть сколько их там таких "постояльцев" еще бегает, то блокпостов окажется больше, чем кустов вдоль дорог. Пусть хоть справки какие нибудь предьявляют. Хоть какой-то умственной деятельностью заняты будут вместо пострелушек.
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