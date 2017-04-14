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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Три тайника с боеприпасами обнаружила СБУ в зоне проведения АТО на Донбассе. ФОТОрепортаж

Три тайника с военными средствами поражения обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Вблизи н.п. Ивановка Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили схрон, из которого изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-22, семь гранат РГД-5 и Ф-1 и патроны различного калибра.

Три тайника с боеприпасами обнаружила СБУ в зоне проведения АТО на Донбассе 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Торговцы боеприпасами задержаны в Черниговской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Неподалеку с. Славное Донецкой области правоохранители изъяли из тайника противотанковую управляемую ракету (ПТУР), девять выстрелов для противотанкового гранатомета, гранату Ф-1, три гранаты РГН и более 2600 патронов.

Три тайника с боеприпасами обнаружила СБУ в зоне проведения АТО на Донбассе 02

В одном из заброшенных дачных домов вблизи н.п. Алексеево-Дружковка Донецкой области оперативники спецслужбы обнаружили схрон, в котором находилось два фугасных снаряда калибра 122 мм, шесть гранат Ф-1 с запалами, тротиловая шашка, выстрел к гранатомету РПГ-7, кумулятивная граната РГК и более 1800 патронов различного калибра.

Три тайника с боеприпасами обнаружила СБУ в зоне проведения АТО на Донбассе 03

Также читайте: В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов, - Пашинский

Три тайника с боеприпасами обнаружила СБУ в зоне проведения АТО на Донбассе 04

Оружие и боеприпасы переданы на хранение в подразделения ВСУ.

Смотрите: Автомобиль с боеприпасами, направлявшийся из зоны АТО в Киев, задержан на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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клетчатая сумка ,,мечта оккупанта,, )) На первом фото даунбаская гебня-сбу с собой привезли и пофоткали типа найденное в тайнике в земле ? Все идеально чистенькое ))
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Значит не выстрелят и не взорвутся в мирных городах и населённых пунктах Украины
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Надо же чем то заниматься сбу пока конопля взойдет вот тогда будут жечь не по детски,по 10 гектар в день.
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Пашинський пропонує зберігати боєприпаси у спеціальних сховищах із системами пожежегасіння. Через пожежу на артскладах в Балаклії на Харківщині Україна втратила боєприпасів на мільярд доларів .
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