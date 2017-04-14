 Три тайника с боеприпасами обнаружила СБУ в зоне проведения АТО на Донбассе. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Вблизи н.п. Ивановка Донецкой области сотрудники СБУ обнаружили схрон, из которого изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-22, семь гранат РГД-5 и Ф-1 и патроны различного калибра.
Неподалеку с. Славное Донецкой области правоохранители изъяли из тайника противотанковую управляемую ракету (ПТУР), девять выстрелов для противотанкового гранатомета, гранату Ф-1, три гранаты РГН и более 2600 патронов.
В одном из заброшенных дачных домов вблизи н.п. Алексеево-Дружковка Донецкой области оперативники спецслужбы обнаружили схрон, в котором находилось два фугасных снаряда калибра 122 мм, шесть гранат Ф-1 с запалами, тротиловая шашка, выстрел к гранатомету РПГ-7, кумулятивная граната РГК и более 1800 патронов различного калибра.
Оружие и боеприпасы переданы на хранение в подразделения ВСУ.
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