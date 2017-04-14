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 Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01
Результат переговоров

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о визите Тиллерсона в Москву: "Дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали"

Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02
Лишняя хромосома

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге. ВИДЕО

Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03
Ребрендинг

Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04
Медуза ГоргООНа

Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05
Бригада

Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06
Вернись...

Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07
Капитан Очевидность

Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08
Веселые картинки

Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09
Скучно, девочки?

Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10
Неловкий момент

Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11
До побачення, Євробачення

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказалась транслировать Евровидение-2017: "Вариант замены Самойловой на другого исполнителя даже не может рассматриваться"

Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12
Купи трубу!


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"ГОП СТОП" от МИД-урки РФ Вована Сафронкова
Гоп-стоп,

Мы подошли из-за угла.
Гоп-стоп,
Братки вяликого Хэйла,
Мы, сука, главные в ООНе
Ну на кого ты гонишь,
Посмотри-нах, фраер Мэтью,
Взглядом, пля, тверёзым,
Райкрофт мелкобритский -
Видишь это все в последний раз!

Гоп-стоп,
Ты на кого крошил батон?
Гоп-стоп,
Пошлём ООН и Пентагон !
Мы пля-великая Рассия,
Хэйло у нас мессия,
Чё вякнул, лондонский терпила?
Куда полез без мыла?
Мы рюзке мир-пля - это сила!
И за это ВЭТО получай!

Гоп-стоп,
СтаршОй у нас крутой пацан,
Гоп-стоп,
Многоходовочник Вован!
Пацан пришёл из подворотни -
Пацан, пля-сука, чоткий!
Дрожите, падлы-пля, в Европах
Стареньких Гейропах,
Пацан прочтет вам модный,
Очень популярный
В нашей федераше отходняк.

Гоп-стоп,
У нас пощады не проси,
Гоп-стоп,
И на луну не голоси,
А лучше вспомни-нах Лаврова,
Дибилы-пля, Лаврова
А то расслабились в ООНах,
Как наша Машка на районе.
В общем ша-бля, мудозвоны -
Ну а пока разок прощу,
Браток Сафрон.
13.04.17.


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Кто-то бы объяснил кацапским дипломатам,что это уже дно, а то они продолжают копать дальше.
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- Скажи что-нибудь на днрском.
- Слышь, э, ты че, мля, в натуре, ваще рамсы папутал...
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МИРНИЙ ПЛАН!
СТОЇМО- НЕ ПІДДАЄМОСЬ НА ПРОВОКАЦІЇ !!

Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 284

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Трамп задает Путину резонный вопрос:
- Вы вообще с кем? С Ираном, Сирией, КНДР и Хезболлой? Если с ними, то почему ваши жены, дети и бл@ди не у них а у нас?Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4019
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМинутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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