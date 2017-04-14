Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Результат переговоров
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о визите Тиллерсона в Москву: "Дела пошли хорошо, может быть, даже лучше, чем мы ожидали"
Лишняя хромосома
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Ребрендинг
Медуза ГоргООНа
Бригада
Вернись...
Капитан Очевидность
Веселые картинки
Скучно, девочки?
Неловкий момент
До побачення, Євробачення
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Купи трубу!
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Гоп-стоп,
Мы подошли из-за угла.
Гоп-стоп,
Братки вяликого Хэйла,
Мы, сука, главные в ООНе
Ну на кого ты гонишь,
Посмотри-нах, фраер Мэтью,
Взглядом, пля, тверёзым,
Райкрофт мелкобритский -
Видишь это все в последний раз!
Гоп-стоп,
Ты на кого крошил батон?
Гоп-стоп,
Пошлём ООН и Пентагон !
Мы пля-великая Рассия,
Хэйло у нас мессия,
Чё вякнул, лондонский терпила?
Куда полез без мыла?
Мы рюзке мир-пля - это сила!
И за это ВЭТО получай!
Гоп-стоп,
СтаршОй у нас крутой пацан,
Гоп-стоп,
Многоходовочник Вован!
Пацан пришёл из подворотни -
Пацан, пля-сука, чоткий!
Дрожите, падлы-пля, в Европах
Стареньких Гейропах,
Пацан прочтет вам модный,
Очень популярный
В нашей федераше отходняк.
Гоп-стоп,
У нас пощады не проси,
Гоп-стоп,
И на луну не голоси,
А лучше вспомни-нах Лаврова,
Дибилы-пля, Лаврова
А то расслабились в ООНах,
Как наша Машка на районе.
В общем ша-бля, мудозвоны -
Ну а пока разок прощу,
Браток Сафрон.
13.04.17.
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- Слышь, э, ты че, мля, в натуре, ваще рамсы папутал...
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СТОЇМО- НЕ ПІДДАЄМОСЬ НА ПРОВОКАЦІЇ !!
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- Вы вообще с кем? С Ираном, Сирией, КНДР и Хезболлой? Если с ними, то почему ваши жены, дети и бл@ди не у них а у нас?
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