 Потерявшие на войне части тела, но не утратившие дух: В Киеве откроется фотовыставка в рамках проекта "Победители 2". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Откроют фотовыставку Александра Мордерера и Татьяны Рублевой, которая будет длиться до конца апреля. Куратором проекта является телеведущая Соломия Витвицкая.
19 апреля, 18:88
зал Olimpiyskiy BALLPARK
(ул. Большая Васильковская, 55)
Вход с улю Физкультурной.
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