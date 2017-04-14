EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Общество
  107  1
Материалы по теме:
Все про:инвалиды (282) военнослужащие (3538)

 Потерявшие на войне части тела, но не утратившие дух: В Киеве откроется фотовыставка в рамках проекта "Победители 2". ФОТО

В среду, 19 апреля, в Киеве презентую проект "Победители 2" ("Переможці 2") - про известных паралимпийцев и ветеранов АТО, потерявших части тела на войне, но не потерявших силы духа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Потерявшие на войне части тела, но не утратившие дух: В Киеве откроется фотовыставка в рамках проекта Победители 2 01

Откроют фотовыставку Александра Мордерера и Татьяны Рублевой, которая будет длиться до конца апреля. Куратором проекта является телеведущая Соломия Витвицкая.

19 апреля, 18:88
зал Olimpiyskiy BALLPARK
(ул. Большая Васильковская, 55)
Вход с улю Физкультурной.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоОбществоПотерявшие на войне части тела, но не утратившие дух: В Киеве откроется фотовыставка в рамках проекта "Победители 2". ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти