 В больнице скончался экс-начальник милиции Ривненщины Чайка, муж убитой адвоката Шаблий. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Ривенского облсовета Алексей Бучинский
"Сегодня ночью после двух недель борьбы за жизнь остановилось сердце Вячеслава Чайки.
Выражаем свое глубокое соболезнование родным и близким Вячеслава Юрьевича", - написал он.
Напомним, 1 апреля в городе Дубно Ривненской области застрелили адвоката Виту Шаблий, которая на прошлых выборах баллотировалась на пост городского головы от партии "Свобода", а также ранили ее мужа, экс-начальника областной милиции Вячеслава Чайку. В преступлениях подозревают сына потерпевшего.
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покоя......
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У меня висело сообщение "Cайт запрещен в России и т.д"
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"Cайт запрещен в России и т.д"
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затем чистите временные файлы,картинки,кукизы... ccleaner.
запускайте свой опера/хром должно работать.
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