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Все про:адвокат (887) Ривне (272) Ривненщина (597) убийство (4837)

 В больнице скончался экс-начальник милиции Ривненщины Чайка, муж убитой адвоката Шаблий. ФОТО

Сегодня ночью умер бывший начальник милиции Ривненской области Вячеслав Чайка, в которого 1 апреля, по предварительным данным, стрелял собственный сын.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Ривенского облсовета Алексей Бучинский

"Сегодня ночью после двух недель борьбы за жизнь остановилось сердце Вячеслава Чайки.

Выражаем свое глубокое соболезнование родным и близким Вячеслава Юрьевича", - написал он.

В больнице скончался экс-начальник милиции Ривненщины Чайка, муж убитой адвоката Шаблий 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Дубно застрелили экс-кандидата в мэры от "Свободы" адвоката Шаблий и ранили ее мужа, экс-начальника УМВД области Чайку. ФОТО

Напомним, 1 апреля в городе Дубно Ривненской области застрелили адвоката Виту Шаблий, которая на прошлых выборах баллотировалась на пост городского головы от партии "Свобода", а также ранили ее мужа, экс-начальника областной милиции Вячеслава Чайку. В преступлениях подозревают сына потерпевшего.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство адвоката Шаблий на Ривненщине: подозреваемый прокурор добровольно явился к следователям, - пресс-секретарь областной прокуратуры
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а что там по сыну-прокурору?двойное убийство-не шутки...в СИЗО должен сидеть...или под залог в 10 тысяч вышел?
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нашел в инете...какое там СИЗО...за двойное убийство-домашний арест...ну понятно..прокурор...через полгода отменят и домашний арест...а еще через годик дадут лет 5 условно...состояние аффекта,несовершеннолетние дети и прочие ништяки....для своих у них есть куча смягчающих обстоятельств...тем более ,а кто будет признан потерпевшим в этой ситуации?
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censor взломали?
У меня висело сообщение "Cайт запрещен в России и т.д"
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ну если ты из рассии то взломали.

"Cайт запрещен в России и т.д"
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проверяйте папку браузера и "мои документы" на наличие вирусов.

затем чистите временные файлы,картинки,кукизы... ccleaner.
запускайте свой опера/хром должно работать.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ больнице скончался экс-начальник милиции Ривненщины Чайка, муж убитой адвоката Шаблий. ФОТО
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