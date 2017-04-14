 Суд арестовал "черных трансплантологов" из Турции в Киеве, - ГПУ. ФОТО

Суд арестовал с альтернативой внесения залога на общую сумму свыше 72 млн грн торговцев человеческими органами, которых задержали несколькими днями ранее в Киеве. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"По ходатайству прокуратуры Киевской области гражданину Турции, который является организатором преступной группировки, вербовавшей граждан для трансплантации органов, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн грн. Второй гражданин Турции также находится под арестом с альтернативой внесения залога в размере 32 млн грн. Гражданке Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, а гражданину Украины - без альтернативы внесения залога", - уточняется в сообщении.
При этом добавляется, что всем четверым злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.
Напомним, "черных трансплантологов" задержали правоохранительные органы 11 апреля. Преступная группировка действовала с сентября 2015 года. Через всемирную сеть "Интернет" подозреваемые искали пострадавших, предпочтение отдавалось людям с тяжелым материальным положением, которые затем зависели от злоумышленников.
За содеянное уголовное правонарушение подозреваемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся активные следственные действия, устанавливается причастность других лиц к указанному уголовного преступления.
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