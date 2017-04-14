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 Политика Украины
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Все про:арест (10223) ГПУ (8481) Киев (16824) трансплантация (72)

 Суд арестовал "черных трансплантологов" из Турции в Киеве, - ГПУ. ФОТО

У злоумышленников есть право внесения залога.

Суд арестовал с альтернативой внесения залога на общую сумму свыше 72 млн грн торговцев человеческими органами, которых задержали несколькими днями ранее в Киеве. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"По ходатайству прокуратуры Киевской области гражданину Турции, который является организатором преступной группировки, вербовавшей граждан для трансплантации органов, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 40 млн грн. Второй гражданин Турции также находится под арестом с альтернативой внесения залога в размере 32 млн грн. Гражданке Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, а гражданину Украины - без альтернативы внесения залога", - уточняется в сообщении.

Суд арестовал черных трансплантологов из Турции в Киеве, - ГПУ 01

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При этом добавляется, что всем четверым злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Напомним, "черных трансплантологов" задержали правоохранительные органы 11 апреля. Преступная группировка действовала с сентября 2015 года. Через всемирную сеть "Интернет" подозреваемые искали пострадавших, предпочтение отдавалось людям с тяжелым материальным положением, которые затем зависели от злоумышленников.

За содеянное уголовное правонарушение подозреваемым грозит лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся активные следственные действия, устанавливается причастность других лиц к указанному уголовного преступления.
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Приднестровье и Албания уже не в тренде. Бизнес нашел более дешевое сырье. Полная пэремога 😬
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ты ищешь у кого бы купить? Инвалид, или на рошеновских фронтах свои потерял?
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Также, суд оставил за обвиняемыми право, быть разобранными на органы.
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Видимо турки не забашляли тем кому в таких случаях надо отстегнуть. Жлобы.
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Залог в стоимость одной почки? Совсем ополоумили......
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Конечно, если бы почку вырезали у близких родственников судей, залога бы небыло вообще - а быдло не жалко.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд арестовал "черных трансплантологов" из Турции в Киеве, - ГПУ. ФОТО
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