 Антикоррупционная прокуратура выиграла апелляцию у адвокатов Мартыненко. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Коллегия Апелляционного суда отменила решение Соломенского суда Киева от 11 января 2017 года. Судья Соломенского суда Ирина Усатова признала окончание разумных сроков расследования по делу, где фигурирует Мартыненко. Судья обязала детектива НАБУ и прокуроров САП рассмотреть обращение адвоката Мартыненко о закрытии дела.
Судьи Апелляционного суда признали, что судья Усатова вышла за границы своих полномочий, а адвокат Мартыненко не имел права ходатайствовать о закрытии дела, поскольку Мартыненко не является подозреваемым.
Адвокаты Мартыненко Петр Бойко и Александр Усович пока решение суда не комментируют, но допускают, что будут обжаловать его в кассационном порядке.
Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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Если особе не сообщено о подозрении, то формально, не его дело что там делается. А реально, когда он понимает что собирают по нему, приятного мало. Отменили дослидчу перевирку, не предусмотрели возможности зупынки провадження при назначении экспертиз и т.д., вот и следствие. А вы попробуйте, получите такое решение с.судьи,для простого человека?
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процессуальные волокита, только один момент все же имеет место быть - доказательства, то так и не собраны до сих пор, поэтому можно смело и считать что дела то такового и нет
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чергу, вибачайте за тавтологію…В переважній більшості це є злочинці в мантіях -
абсолютно недоторкані, що ведуть себе, як боги з Олімпу і вершать далі смертних.
Реформа запущена в 2016 році, не відчувається щось
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