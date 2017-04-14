 Антикоррупционная прокуратура выиграла апелляцию у адвокатов Мартыненко. ФОТО

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Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.Коллегия Апелляционного суда отменила решение Соломенского суда Киева от 11 января 2017 года. Судья Соломенского суда Ирина Усатова признала окончание разумных сроков расследования по делу, где фигурирует Мартыненко. Судья обязала детектива НАБУ и прокуроров САП рассмотреть обращение адвоката Мартыненко о закрытии дела.Судьи Апелляционного суда признали, что судья Усатова вышла за границы своих полномочий, а адвокат Мартыненко не имел права ходатайствовать о закрытии дела, поскольку Мартыненко не является подозреваемым.

Адвокаты Мартыненко Петр Бойко и Александр Усович пока решение суда не комментируют, но допускают, что будут обжаловать его в кассационном порядке.Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.