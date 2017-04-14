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Все про:Мартыненко (268) суд (20613) Антикоррупционная прокуратура (413)

 Антикоррупционная прокуратура выиграла апелляцию у адвокатов Мартыненко. ФОТО

Апелляционный суд Киева 14 апреля удовлетворил жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отменил предыдущее решение суда в интересах Николая Мартыненко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Коллегия Апелляционного суда отменила решение Соломенского суда Киева от 11 января 2017 года. Судья Соломенского суда Ирина Усатова признала окончание разумных сроков расследования по делу, где фигурирует Мартыненко. Судья обязала детектива НАБУ и прокуроров САП рассмотреть обращение адвоката Мартыненко о закрытии дела.

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Судьи Апелляционного суда признали, что судья Усатова вышла за границы своих полномочий, а адвокат Мартыненко не имел права ходатайствовать о закрытии дела, поскольку Мартыненко не является подозреваемым.

Антикоррупционная прокуратура выиграла апелляцию у адвокатов Мартыненко 01


Адвокаты Мартыненко Петр Бойко и Александр Усович пока решение суда не комментируют, но допускают, что будут обжаловать его в кассационном порядке.

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Как известно, НАБУ под процессуальным руководством САП расследует получение представителями украинской власти 30 млн франков взятки в 2009-2015 гг. за содействие при закупке НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской компании "Skoda JS". В декабре 2015-го в связи с расследованиям НАБУ Мартыненко сложил депутатский мандат. В парламенте Мартыненко был одним из лидеров фракции "Народный фронт". Ранее в парламенте он возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.
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то підозрюваним все-таки не є. тоді виходить, що розслідування вже більше року відбувається без пред"явлення підозри взагалі?) типове зловживання 219 статею портновського кодексу, де немає підстав закінчення досудового, окрім тих, що повязані з предявленням підозри - ну і логіка прокурорів така, шо якшо підозри нема, то провадження можна вести вічно))) навіть прокурори італійські, які кастрували сицилійську мафію, посміялись би)))
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у нас в стране всегда был особый подход в судовом процессе, главное же чем дольше тянуть процесс , а уж по ходу действий то и выяснять кто прав , а кто нет)
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Если бы вовремя провели судебную реформу, то проблем не было, а то как всегда много было пиара в СМИ, ВР никак не могла принять закон и все в результате осталось на бумаге, работать и менять что-то никто не хочет
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И самое интересное, что они не успев закончить одно дело, начинают другое, при чем не одно, а сотни. Это имитацией бурной деятельности называется и пиаром. Чаще всего это любят делать наши доблестные антикоррупционеры - НАБУ, такое впечатление, что только в этом вся их работа и заключается.
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ну так у нас у кримінально-процесуальному законодавстві є загальні принципи - засади кримінального провадження, серед них розумність строків, п. 21 ст. 7 КПК) а тут він прямо порушується, оскільки обвинувачення стоїть на позиції: доки не вручена підозра - строки, які встановлені КПК по тривалості досудового розслідування, не запущені!))) тобто досудове може тривати ВІЧНО))) це абсолютний правовий нігілізм)))
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Вместо того, чтоб вести реальные дела, они ведут те, в которых даже досудебное не доведено до логического завершения, поскольку доказательств нет и понятное дело, что вряд ли появятся, разве что нарисуют сами что-то)
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а что им стоит и нарисовать, они разве боятся хоть кого-то или чего-то? если надо то будут еще годами дело тянуть и все по кругу перепроверять
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хуже всего то, что никакой ответственности перед законом нету, все делаю так, как выгодно им, а то в рамках это закона или нет - никого совершенно не волнует
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А далі що? Поки що нічого не ясно. Судова тяганина в Україні - це ті ще "кола пекла"... Але цілком можливо, що наступний суд буде на користь адвокатів
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не должен, но может. Все зависит от того, сколько занесут. Сажать судей за подобные ухвалы просто надо и не только судей, кстати. Наш Гениальный прокурор,себе тоже подобные вещи позволяет.
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ну судя по тому, как и каким способом назначали Генпрокурора, то и не удивительно, что он себе такие выходки позволяет, знает, что у него надежная крыша в лице гаранта имеется
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с таким успехом, еще года два точно будут дело вести и каждый раз все по кругу перекладывать. В этом походу и есть главная "фишка" работы прокуратуры
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так, а какое дело за два года работы наши антикоррупционные органы довели до логического завершения? хоть один кто-то сиди за решеткой? все сбежали заграницу и просто смеются открыто с работы наших антикоррупционных органов
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да уж, похвастаться нам точно нечем) зато наши антикоррупционеры изо дня в день пытаются лоббировать создание новых антикорупционных органов, как бы с целью, что именно вот с новым судом вопрос коррупции в стране решится раз и навсегда)))
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наши антикоррупционные органы, только пыль в глаза для европейских партнеров, такие как НАБУ только картинку создают, что они активно борются с коррупцией, а по факту - только играют на публику
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мне другое интересно. Он по КПК отдельная процессуальная фигура, когда его от кормушки уберут и начнут судить за служебные преступления, что он будет рассказывать? Мол я не юрист, откуда я знал как оно там в КПК? Кого судить будем, юр.отдел ГПУ, который ему готовые решения подносит? Но юр. отдел их не принимает!?
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типу ви не знаєте, шо можна знайти документи по візуванню і спихнути на якогось начальника відділу))) генпрокурор - за фактом політична фігура, і тому ніхто і ніколи генпрокурорів до відповідальності в Україні не притягав, хоч усі вони і мали юридичну освіту і практику чималу в деяких)
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у нас все должности в государстве, не столько профессиональные, сколько политические! назначают в АП своих братьев, сватов и прочих родственников, а потом мы удивляемся, почему мы на одном месте стоим и нету никакого развития, потому что все заняты политическими разборками
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Это будет длится до скончания веков. Только вот в этом плане не вижу разницы между донецкими и винницкими. У Яныка везде все свои были на ключевых должностях, Порох ту же ошибку повторяет. Хотя, если мы стремимся в Европу и вправду, то пора бы это приостановить.
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Вы не правы. Министр МВД, это да, фигура политическая, он может не подписывать решения, а вот генеральный прокурор, имеет специальный процессуальный статус и есть целый ряд решений, которые уполномочен принимать исключительно он, лично! И нести ответственность за них, он тоже будет лично.
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Че Браво? Где регистрация по заведомо не правосудному решению по судье вынесшей этот бред? Не понимать маразматичность этой ухвалы, мог только человек без юр.образования.
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тим не менш - хіба нормальний стан справ, коли провадження триває вічно без будь-якого руху по ньому?)) як може в цілому розслідування продовжуватись, якщо немає процесуальних дій, нових даних і доказів - це логічно? чи це новація портновського кодексу, яку досі розхльобувати маєм?)))
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Кодекс должна менять ВРУ, а не отдельные судьи, и за отдельную плату.
Если особе не сообщено о подозрении, то формально, не его дело что там делается. А реально, когда он понимает что собирают по нему, приятного мало. Отменили дослидчу перевирку, не предусмотрели возможности зупынки провадження при назначении экспертиз и т.д., вот и следствие. А вы попробуйте, получите такое решение с.судьи,для простого человека?
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ну так правильно, формально термін досудового розтягується навіки: підозри нема, можна розслідувати 45 років))) ну видно, ж шо ви людина з юридичною освітою, невже ви не усвідомлюєте весь правовий дилетантизм, закладений у таку позицію?)
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а обязанность регистрировать в ЕРДР жалобу что соседская собака громко гавкает? Это же две стороны, одной медали. Нарегистрируют абы что, потом не могут с этим ничего сделать. Начинают закрывать, заявители обращаются к с.судье, а там позиция проста. Если я откажу заявителю, он может обжаловать мое решение и его могут скасувать, а это "залет", а если я даже безосновательно удовлетворю, то следователь и прокурор, по КПК, право обжаловать не имеют. Вот и насобирали всякого непотрибу что у одного следака от 100 до 400 дел. Понятно что они их расследовать не будет. (это не касается дел уровня Мартиненко, тут иная хыба)
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Вечный круговорот событий, понятно все но и ничего так и не понятно. Обычная
процессуальные волокита, только один момент все же имеет место быть - доказательства, то так и не собраны до сих пор, поэтому можно смело и считать что дела то такового и нет
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а им же не нужны доказательства , главное же суды вести и чем дольше процесс тянуть, такой уж подход в работе. А учитывать еще тот факт, что любые действия прикрываются Гарантом, то можно уж творить что угодно
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Я так понял, НАБУ вообще выгодно долго тянуть дела, что бы была возможность больше пиариться)) Ведь какая основная задача НАБУ, как можно больше пиара))) С этой задачей они очень хорошо справляются)
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Получается, что ещё два года это все волочить будут. Хотя если до сих пор никакой конкретики по делу нет, то как она появится за ещё такой же срок? В общем быка за рога тянут непонятно по какой причине.
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ну так это не в первой уже, подобные действия исполняют. Такая методика работы у прокуратуры) зато когда приходит время отчетов, то они громко заявляют что энное количество дел еще в процессе расследования и виноваты в этом другие структуры которые не предоставили нужные данные, бумажки и прочее
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так как доказательно базы по делу нету, то начинается обыденный процесс для аетикоррупционной прокуратуры, они выискивают слова и фразы в КПК только для того что бы еще потянуть время
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ну им же надо хоть что-то делать, а то уж совсем как-то заметно будет их необоснованные действия) хотя если учитывать тот факт, что им все позволенно, потому как есть кому прикрыть, то они еще и не к такому могут привязаься
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Новий поворот, але яким буде фініш, сказати складноБ якби ще було відомо щось про докази винуватості, а з доказовою базою, по ходу, не густо, тому то й приходиться всю цю кашу переливати з пустого в порожнє
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Да финиша не будет, снова НАБУ попиариться, что они крутые и т.д. и всё) Ведь у них нет никакой доказательной базы, не зря же это все так долго тянется, т.к. бюро нечего предъявить. Они только пиаряться на этом деле
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так наши так называемые борцы с коррупцией никогда не отличались уверенной и сильной доказательной базой, все дела шьют белыми нитками и на скорую руку, поэтому они и разваливаются
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ну если они работают только по выборке, которую дает Банковая то что можно ожидать. Сказал Порох кого-то слить, сольют и при этом не нужно много доказательств то иметь в наличии, по ходу действия уже найдут
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Теперь понятно почему не трогают Коболева, Гонтареву, Кононенко, т.к. это все друзья президента. Если НАБУ политический инструмент Гаранта, так пусть и содержит их за свои личные деньги, а не выделяют деньги на них из бюджета, не справедливо как то.
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НАБУ занимается то какими-то мелкими судьями, то бывшими депутатами, а теми, кто сейчас на Банковой схемы проворачивает они и не думают заняться. На Кононенко и Гонтареву и их коррупцию они уже закрыли глаза.
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Да никогда они не будут трогать людей с Банковой, для них это неприкосаемые люди) Тот же Коболев, его уже давно можно было принять к ответственности, но бюро этого не делает и не будет делать, т.к. Коболев организовал "кормушку" для винницких, вот и всё
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Не поспішайте робити прогнози раніше часу, бо робити це на даному етапі - те саме, що гадати на кавовій гущі... А з нашою судовою системою може бути все, що - завгодно
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у нас настолько непредсказуемая страна, а тем более суды в ней и борьба с коррупцией, что и верить никому нельзя, нужному самим все анализировать, думать и делать выводы
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Я полностью согласна с Вами, учитывая то, сколько нам подают ложной информации и люди этому верят. Взять тоже НАБУ, сколько мы слышим от них ложной информации о их работе и больше ничего. Вон Гонтарева до сих пор гуляет))
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Сколько у нас уже есть этих антикоррупционных органов, 10,20,100! создали много, но от количества, качества не будет! хватит уже имитировать бурую деятельность
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ну так же больше поводов для громких заявлений в СМИ есть все же, да и дела с суда в суд перекладывать это тоже еще тот процесс. НАБУ вон за два года существования, толкьо 4 дела по факту до финиша довело, а если еще новые структуры будут то и вообще ни одно так и не закроют, но уж видимость работы еще ту создадут
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Довіри до суддів - ноль, це логічно, бо люди в мантіях самі себе дискредитували - все обросло корупцією. І так буде доти, доки в Україні не відбудеться тотальної судової реформи. Особисто я не впевнена, що в Україні знайдеться хоч один чесний суддя
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Доверия нет не только к судьям, доверия уже нет ни к кому, особенно к нашим "борцам" с коррупцией. Вот они точно себя дискредитировали, после отказа подавать декларации. Я думаю всем интересно, за какие на самом деле деньги Лещенко купил квартиру, да и за какие деньги Шабунин дом себе купил?
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У нас немає судових процесів… Бо судять ті, кого треба судити в першу
чергу, вибачайте за тавтологію…В переважній більшості це є злочинці в мантіях -
абсолютно недоторкані, що ведуть себе, як боги з Олімпу і вершать далі смертних.
Реформа запущена в 2016 році, не відчувається щось
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Заварити "кашу" в суді - не питання. Проблема-довести все до логічного кінця, навіть в тому випадку, якщо є солідна доказова база... а якщо навіть цього немає, ну то взгалі не ясно
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАнтикоррупционная прокуратура выиграла апелляцию у адвокатов Мартыненко. ФОТО
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