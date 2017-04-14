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 Налоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн. ФОТОрепортаж

В Ривненской области сотрудники налоговой милиции пресекли работу цеха по незаконному изготовлению алкогольных напитков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ст.204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины, было установлено, что на территории области гражданами осуществляется незаконное хранение, перевозка и продажа алкоголя с поддельными акцизными марками.

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В ходе проведения семи обысков была прекращена деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению алкоголя, в работе которого использовалось оборудование, обеспечивающее массовое производство ликероводочных изделий. Было изъято оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности, 1,85 тысячи литров спирта, 390 литров незаконно изготовленного алкоголя, более тысячи литров спиртовой смеси, а также 722 литра алкоголя иностранного производства, ввезенного в страну вне таможенного контроля.

Налоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн 01Налоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн 02Налоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн 03Налоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн 04Налоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн 05Налоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн 06Налоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн 07Налоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн 08Налоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн 09Налоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн 10Налоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн 11Налоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн 12Налоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн 13

Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 720 тысяч гривен. В настоящее время следственные действия продолжаются.


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а шо в саратове?
переживаю за кривенькие рельсы.
хотя проблемы то и нет - всего то нужен кривенький трамвай.
кацинженерам ето легко - они шо не синжнерят все кривенько.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Ривненщине ликвидировали цех по незаконному производству алкоголя: изъято подакцизных товаров более чем на 720 тыс. грн. ФОТОрепортаж
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