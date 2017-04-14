EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Происшествия, Фоторепортаж
  587  6
Все про:контрабанда (1803) лес (351) налоговая милиция (1272) экспорт (495) ГФС (2714)

 Киевские налоговики не допустили незаконного экспорта партии изделий из дерева, стоимостью более миллиона гривен. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с таможенниками пресекли попытку незаконного экспорта партии продукции деревообрабатывающей промышленности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что брокерской компанией от имени предприятия в таможенные органы была подана декларация на экспорт древесностружечных плит, покрытых декоративной слоистой пластмассой. Как показала проверка, у данного предприятия за последний год отсутствует налоговая отчетность, а также нет документальных свидетельств приобретения экспортируемого товара. Кроме того, лицо, указанное как основатель и директор компании, не имеет никакого отношения к ее деятельности и никого на это не уполномочивал.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок. ФОТОрепортаж

Результаты проверки свидетельствуют о том, что экспортируемая продукция закупалась на территории Украины за наличные средства без отражения операций в налоговом и бухгалтерском учетах, а само предприятие является фиктивным.

В настоящее время в результате принятых мер изъяты 37,8 тонны древесностружечных плит, стоимостью более миллиона гривен, которые находились в железнодорожном вагоне и были готовы к экспорту. В настоящее время готовятся документы для ареста указанных товаров. Кроме того, в отношении брокерской компании, подавшей документы, составлен протокол о нарушении Таможенного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Украинское Полесье уходит в топку": на Житомирщине уничтожаются леса ради древесного угля. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Киевские налоговики не допустили незаконного экспорта партии изделий из дерева, стоимостью более миллиона гривен 01Киевские налоговики не допустили незаконного экспорта партии изделий из дерева, стоимостью более миллиона гривен 02
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиевские налоговики не допустили незаконного экспорта партии изделий из дерева, стоимостью более миллиона гривен. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти