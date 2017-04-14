 Киевские налоговики не допустили незаконного экспорта партии изделий из дерева, стоимостью более миллиона гривен. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" было установлено, что брокерской компанией от имени предприятия в таможенные органы была подана декларация на экспорт древесностружечных плит, покрытых декоративной слоистой пластмассой. Как показала проверка, у данного предприятия за последний год отсутствует налоговая отчетность, а также нет документальных свидетельств приобретения экспортируемого товара. Кроме того, лицо, указанное как основатель и директор компании, не имеет никакого отношения к ее деятельности и никого на это не уполномочивал.
Результаты проверки свидетельствуют о том, что экспортируемая продукция закупалась на территории Украины за наличные средства без отражения операций в налоговом и бухгалтерском учетах, а само предприятие является фиктивным.
В настоящее время в результате принятых мер изъяты 37,8 тонны древесностружечных плит, стоимостью более миллиона гривен, которые находились в железнодорожном вагоне и были готовы к экспорту. В настоящее время готовятся документы для ареста указанных товаров. Кроме того, в отношении брокерской компании, подавшей документы, составлен протокол о нарушении Таможенного кодекса Украины.
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