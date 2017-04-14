 Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что на территорию страны незаконно, с сокрытием от таможенного контроля, и соответственно без уплаты таможенных платежей, завозится техника компаний Apple, Asus, Xiaomi, Meizu и других. В дальнейшем указанная техника реализовывалась предпринимателями через сеть магазинов и через Интернет без отражения таких операций в налоговом и бухгалтерском учетах и уплаты налогов.
В результате проведенных в офисных и складских помещениях трех обысков были обнаружены и изъяты 208,5 тысячи гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 56 банковских карт, 16 печатей и штампов, финансово - хозяйственная документация, а также мобильные телефоны, часы, игровые приставки, планшеты и аксессуары к ним общей стоимостью более 2,5 миллиона гривен.
В настоящее время следственные действия продолжаются.
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У них нет других задач?
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Полностью согласен с вышенаписанными комментариями.
Сегодня Страстная Пятница... так что я лучше воздержусь от плохих слов....
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Не скромничайте .Это не канал. Это просто всемирный потоп.
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