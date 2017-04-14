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 Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ перекрыли канал незаконных поставок в страну техники Apple, Asus и других известных торговых марок и пресекли ее продажу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что на территорию страны незаконно, с сокрытием от таможенного контроля, и соответственно без уплаты таможенных платежей, завозится техника компаний Apple, Asus, Xiaomi, Meizu и других. В дальнейшем указанная техника реализовывалась предпринимателями через сеть магазинов и через Интернет без отражения таких операций в налоговом и бухгалтерском учетах и уплаты налогов.

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В результате проведенных в офисных и складских помещениях трех обысков были обнаружены и изъяты 208,5 тысячи гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 56 банковских карт, 16 печатей и штампов, финансово - хозяйственная документация, а также мобильные телефоны, часы, игровые приставки, планшеты и аксессуары к ним общей стоимостью более 2,5 миллиона гривен.


Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 01

Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 02

Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 03Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 04Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 05

Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 06

Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 07

Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 08

Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 09

Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 10

Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 11

Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 12

Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 13

Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 14

Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок 15

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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Хи...хи....Это семечки, так для оправдания своего существования имитация бурной деятельности. Это количество для одного ларька на карДачах....Тот кто прёт контэйнерами. тот в теме и доляхе с кем надо. Клоуны......
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Скоро помидоры будем давить иностранные.
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Ну если Рошен задумает что то подобное выпускать , то наверняка. прям на Крещатике!
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Вот ментовские детки порадуются - папки на Пасху подарки для них отжали у людей
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Там бы в каждом по кусочку С4 и дистанционной активацией....
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Фирмачка мелкая, капля в море контрабанды, но надеюсь это начало!
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Мальков на показуху ловят, а такие как онещенки ,чаусы, охендовскые,насиров и много много другой нечести, так мимо касы
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Буду весьма признателен, если хоть кто-нибудь мне объяснит - почему такого рода операциями занимается СБУ?
У них нет других задач?
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Та вообще то налоговая,типа совместно с СБУ. По ходу СБУ дала наводку, а фискалы уже прискакали размахивая шшками. Премию получат и те, и те. Не считая того, что они растащили на подарки своим домочадцам.
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пусть вальцмана трясут, оно прячет от налогов миллионы..
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В стране где ничего не производится не должно быть никаких запретов на ввоз, кроме запрещенных.
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так это ж, видать, не свои завозили, чужим низзя.
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чем дольше здесь живу, тем больше убеждаюсь - с кретинизмом украинских гос структур могут соревноваться только росийские
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Да фотки просто бомба.Они реально дебилы или под дурака косят?
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Просто нет слов........
Полностью согласен с вышенаписанными комментариями.
Сегодня Страстная Пятница... так что я лучше воздержусь от плохих слов....
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"Киевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок. "

Не скромничайте .Это не канал. Это просто всемирный потоп.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиевские налоговики перекрыли незаконный канал поставок в страну электронной техники известных торговых марок. ФОТОрепортаж
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