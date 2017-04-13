 Пограничнику пытались дать 100 долл. за пересечение линии разграничения по паспорту "ДНР", - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
"Сегодня в контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка", что на линии разграничения в зоне проведения АТО, была зафиксирована попытку дачи взятки пограничнику Краматорского отряда.
Денежное вознаграждение в размере 100 долларов предлагал гражданин Украины за беспрепятственное пересечение линии разграничения по недействительному документу, а именно - по паспорту так называемой "ДНР", - говорится в сообщении
По данному факту была проинформирована межрайонная прокуратура Донецкой области о внесении сведений в ЕРГР по ч. 3 ст. 369 УКУ "Предложение обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
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