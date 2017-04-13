 Гражданин РФ задержан в Киеве с оружием и взрывчаткой, - Князев. ФОТОрепортаж

Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил Глава Национальной полиции Сергей Князев, информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Гость" задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В настоящее время проверяется способ и законности пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины.
Кроме того, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии. Также наличия подельников и заказчиков.
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Одеса. 12.04.17
В ТРЦ "Рів'єра" по супермаркету "Ашан" пізно ввечорі ходить чоловік із короткоствольною зброєю на поясі в кобурі, в тактичному одязі і з головним убором, на якому зображено герб РФ. Яйця вибирає, щоб купити.
Невідомий воїн йде в туалет і через пару хвилин виходить з нього.
Але прямо біля виходу падає біля небайдужих і відповідальних громадян і його кепочка приземляється поруч.
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А так? Наша проза жизни и способ - жить...
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https://zona.media/news/2017/11/04/tikh
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http://www.baikal-daily.ru/news/20/244122/
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https://www.youtube.com/watch?v=s4JzvLSCEbQ
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