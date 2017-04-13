EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Происшествия
  7136  61
Все про:арест (10220) Киев (16820) Князев (47)

 Гражданин РФ задержан на Киевщине с оружием и взрывчаткой, - Князев. ФОТОрепортаж

Во время отработки территории Киева и области правоохранители задержали 33-летнего россиянина. По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, тротиловую шашку нашпигованную винтами, отмычки и наркотики.

Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил Глава Национальной полиции Сергей Князев, информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Гость" задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время проверяется способ и законности пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины.

Кроме того, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии. Также наличия подельников и заказчиков.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В течение последних суток полиция выдворила с территории Украины двух воров в законе, - Князев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гражданин РФ задержан на Киевщине с оружием и взрывчаткой, - Князев 01

Гражданин РФ задержан на Киевщине с оружием и взрывчаткой, - Князев 02

Гражданин РФ задержан на Киевщине с оружием и взрывчаткой, - Князев 03

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Спортивный паренёк .Не нарик .
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага.на день космонавтики приехал и чуток задержаться решил. до 1-го мая...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У него есть постоянный вид на жительство, значит обосновался тут серьезно и довольно давно (процедура получения вида не быстрая).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нам только этого урода здесь не хватало до полного комплекта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Один россиянин, а столько часов... Прям коллекционер... Это ж скока рук надо иметь, как у древнеиндийского божества - Богини Калли... Может надо ВСЕХ россиян проверить? Всех, у кого есть россейский паспорт...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что поймали хорошо, главное чтобы под мирный план не отпустили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украинские власти вы совсем охерели? Почему с агрессором безвиз? Почему бегают кацапы с взрывчатками по столице Украины? Почему теракты ежедневно,а вам все похеру? Валите суки из власти,твари сатанинские.Вы не народу служите,а олигархам и своему карману и молитесь на долларовую банкноту.Геть,рептилоиды!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это просто шахтер,про которых Хуйло столько рассказывал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А че рыло ему заклеили?-он шо стесняется правды?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прямо так нам безвіз з мордором потрібний для заробітчан...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Історія про ватніка, який з'їв таблетку для безсмертя
Одеса. 12.04.17
В ТРЦ "Рів'єра" по супермаркету "Ашан" пізно ввечорі ходить чоловік із короткоствольною зброєю на поясі в кобурі, в тактичному одязі і з головним убором, на якому зображено герб РФ. Яйця вибирає, щоб купити.
Невідомий воїн йде в туалет і через пару хвилин виходить з нього.
Але прямо біля виходу падає біля небайдужих і відповідальних громадян і його кепочка приземляється поруч.Гражданин РФ задержан в Киеве с оружием и взрывчаткой, - Князев - Цензор.НЕТ 8621
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кому три пачпорта + наркота, кому еще что то...

А так? Наша проза жизни и способ - жить...
Гражданин РФ задержан в Киеве с оружием и взрывчаткой, - Князев - Цензор.НЕТ 7789
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
просто приехал за Гонтаревой а его споймали, взрывчатку подкинули
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может пора все таки вводить визовый режим с окупантами на четвертый год войны или все еще рано? Нужно дождаться большого терракта с множиством жертв?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Двоие 14-летних жителей села #Тихоновка, заставили пить спиртное, изнасиловали и избили сверстника, свечкой жгли гениталии, лоб и волосы
https://zona.media/news/2017/11/04/tikh
 показать весь комментарий
Ответить
 
Голосеево...мля,от души, петарду, ботом, запихайте, противно понимаю....но,епт
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо бы создать аналог СМЕРШ а. И действовать аналогично....поймали,допросили с пристрастием и...расстреляли без лишней волокиты.Глядишь ,прыть у подрывников и поубавилась бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
до Петра він не добереться, а таких як ви купами покладе й покалічить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вид на жительство подписывается лично президентом. Кто ему его выдал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
роздерти на шматки ,частинами в срассыю..................
 показать весь комментарий
Ответить
 
За терроризм давать пожизненно трудовях работ на желтых водах пусть уран добывает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отправьте его аниасадовским сирийцам, вдруг он там "каректировчиком" был...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этому качку в спорт-зале можно все подбросить, но с наркотой это явное палево!
 показать весь комментарий
Ответить
 
рожу замаливали патамушта эта можыт быть залипухай - чистый пиар для задиржафшых.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданин РФ задержан на Киевщине с оружием и взрывчаткой, - Князев. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти