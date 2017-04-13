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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Герои АТО должны получать звания и возможность учиться несмотря на существующие возрастные ограничения, - Полторак. ФОТОрепортаж

13 апреля министр обороны Украины Степан Полторак встретился с участниками антитеррористической операции и вручил им ведомственные награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Капитан запаса Юрий Рунов, получивший ранения в ходе боевых действий, награжден знаком отличия Министерства обороны Украины нагрудным знаком "Знак почета", а младший лейтенант Юрий Лысенко - нагрудным знаком "За образцовую службу".

Герои АТО должны получать звания и возможность учиться несмотря на существующие возрастные ограничения, - Полторак 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко вручил награды участникам боевых действий на Донбассе. ФОТО

Герои АТО должны получать звания и возможность учиться несмотря на существующие возрастные ограничения, - Полторак 02

Кроме этого, министр обороны Украины вручил 50-летнему командиру взвода 55-й отдельной артиллерийской бригады, участнику антитеррористической операции Юрию Лысенко погоны младшего лейтенанта.

Герои АТО должны получать звания и возможность учиться несмотря на существующие возрастные ограничения, - Полторак 03

"Мое глубокое убеждение: Герои, которые воевали, воюют и ежедневно проявляют мужество, несмотря на существующие или возрастные или иные ограничения, должны получать звания, должны получить возможность учиться, если у них есть такое желание. Спасибо за то, что не укрылись от опасности, а приняли волевое решение настоящего мужчины - защищать свою землю", - сказал Полторак, приветствуя награжденных.

Смотрите: Офицер 72-ой ОМБр Гарнага награжден церковной медалью "За жертвенность и любовь к Украине". ФОТОрепортаж
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О каких ограничениях речь? Разве у нас есть возрастные ограничения на обучение?
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Бесспорно. А за склады в Балаклее и прочие "подвиги" кто-то ответит?
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Учиться должны все.Токо смотря чему.
Ученье свет!
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Героям, которые убивали кацапов пачками нужно дать возможность обучить этому мудрому и нужному искусству подрастающее поколение Украинцев и других неравнодушных желающих
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еще бы умное лицо делал при этом, цены бы ему не было!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГерои АТО должны получать звания и возможность учиться несмотря на существующие возрастные ограничения, - Полторак. ФОТОрепортаж
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