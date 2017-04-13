 Герои АТО должны получать звания и возможность учиться несмотря на существующие возрастные ограничения, - Полторак. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Капитан запаса Юрий Рунов, получивший ранения в ходе боевых действий, награжден знаком отличия Министерства обороны Украины нагрудным знаком "Знак почета", а младший лейтенант Юрий Лысенко - нагрудным знаком "За образцовую службу".
Кроме этого, министр обороны Украины вручил 50-летнему командиру взвода 55-й отдельной артиллерийской бригады, участнику антитеррористической операции Юрию Лысенко погоны младшего лейтенанта.
"Мое глубокое убеждение: Герои, которые воевали, воюют и ежедневно проявляют мужество, несмотря на существующие или возрастные или иные ограничения, должны получать звания, должны получить возможность учиться, если у них есть такое желание. Спасибо за то, что не укрылись от опасности, а приняли волевое решение настоящего мужчины - защищать свою землю", - сказал Полторак, приветствуя награжденных.
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Ученье свет!
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