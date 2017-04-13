 Школьница из Харькова Ольга Шевченко одержала победу на Европейской олимпиаде по математике. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Первое место украинка разделила с представительницей США (команды-гостя).
Девочки набрали по 42 балла, опередив остальных обладательниц золотых медалей из Великобритании, США, Сербии, Венгрии, Франции, Боснии и Герцеговины, Саудовской Аравии, Казахстана и России.
В рейтинге среди государств Украина заняла II место, уступив США, но опередив на 1 балл занявшую III место Россию.
Еще одна харьковская школьница, ученица физико-математического лицея №27 Алина Гарбузова вошла в первую семерку рейтинга, заработав 37 баллов.
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Самого проФФессора переплюнула...
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лучшие шахматисты со Львова,
только с Винницы какие-то барыги понаехали.
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Для украинских школьников из небогатых семей, какими бы экстраординарными способностями они не обладали, мечта про учебу в Гарварде остается мечтой. Но Георгий из Киева сумел ее осуществить, и поедет учиться в один из самых престижных вузов в мире. Все затраты на обучение, а это в общей сложности $300 000 на четыре года, покроет грант, который вуз предоставляет талантливым студентам. Об этом сообщает Ukraine Global Scholars, некоммерческая организация, которая помогает одаренным украинским школьникам поступать в лучшие вузы США.
История Георгия показательна именно тем, что он одновременно вступил в шесть престижных университетов США и теперь волен выбрать, где будет учиться. Также стипендии в престижные американские колледжи получили еще две школьницы из Киева и Тернополя. Девушки получат по $260 000 на учебу в Америке. Еще два кандидата пока ожидают решение о приеме.
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Американські військові скинули величезну бомбу в Афганістані - найбільшу з існуючих неядерних бомб на озброєнні армії США.
Про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію чотирьох американських військових посадових осіб.
Авіабомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb або просто МОАВ, яку також називають "матір'ю всіх бомб", скинули о 7 годині вечора за місцевим часом у четвер.
Бомба важить 9500 кг і має систему супутникового наведення. Бомба була скинута з літака МС-130, що експлуатуються Силами спеціальних операцій Військово-повітряних сил США.
Мішенню були тунелі, які використовуються бойовиками "Ісламської держави" в регіоні Ачин в провінції Нангархар на сході Афганістану поблизу пакистанського кордону.
Це перший випадок, коли МОАВ використали у бойових діях. Бомба була розроблена під час війни в Іраку. Результати бомбового удару поки невідомі.
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Чудова історія! Як «нездатному до навчання» хлопцю вдається перемагати у міжнародних фортепіанних конкурсах
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