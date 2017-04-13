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Все про:Львов (3388) мусор (338) Ривненщина (593) мусоровоз (20)

 Львовский мусор вместо Запорожья пытались выгрузить возле детского лагеря на Ривненщине. ФОТО

В Гощанском районе Ривненской области группа реагирования патрульной полиции помешала выгрузке львовского мусора.

Об информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, 13 апреля, около четырех утра работники группы реагирования патрульной полиции Гощанского отделения в поле между селами Башино и Симонов остановили автомобиль MAN, наполненный львовским мусором, а также автомобиль Lexus, который сопровождал груз. Правоохранители застали незваных гостей, когда те пытались незаконно выгрузить мусор возле карьера вблизи детского лагеря.

Львовский мусор вместо Запорожья пытались выгрузить возле детского лагеря на Ривненщине 01

Заметив полицейских, автомобили двинулись в направлении Острога, пытаясь избежать встречи. Водитель грузовика, житель Сумской области, пояснил, что вез 30 кубометров мусора из Львова в Запорожье.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Перевозчик львовского мусора не довез его в Днепр и выгрузил на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Львовский мусор вместо Запорожья пытались выгрузить возле детского лагеря на Ривненщине 02

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Машины находятся на территории Бугринского сельского совета.

Читайте: Сыроид о львовском мусоре: "Осада имеет самое высокое "благословение" из кабинета руководителя государства"
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Стоит полагать.. что с Садовым они ещё не закончили..
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Центральна влада фактично саботує власну роботу! Замість того щоб оперативно вирішити всі питання виділення землі під новий полігон побутових відходів Львову у Львівській області, влада фактично нічого не робить! Ця бездіяльність вже стає загрозою національній безпеці, бо така ж сама бездіяльність у всіх інших галузях народного господарства, в обороні, в питаннях реформування армії та економіки! Ми обрали бездіяльну владу, яка тільки обіцяє і нічого не робить!
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Бездыяльнысть в обороні?

То лугандонії самі по собі не розповсюдилися на всю Укураїну, як того хоче хуйло?
Чи замість деревяних берців аля совдепія ти особисто перевзув армію в Талани? Чи голі-босі з боєкомплектом під замком у командирів одними молитвами відстояли нещодавно Авдіївку?

Якщо ваш мер-самодрочь не може з 2008 року розібратися зі сміттям, то хто йому лікар?
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недалеко пішов і Кличко, і Філатов, якщо про сміття - загаджено все. А Львову просто не дають збудувати сміттєпереробний завод.
Оборона? Працює як оборона. АТО нема. Є оборона. Оборона - то є, фактично, бездіяльність - сидіти й оборонятися. Кличко розкаже, чи то робота - в обороні сидіти.
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если бы не давали-это уже зрада крутила бы даже из утюгов...это ж такой удобный повод для самопиара садонемичи-злочынна влада не дает построить завод
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вже крутять по тв. Але безрезультатно. Усім набрид пустоцвіт.
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Вся страна в мусоре,девать уже не куда...
Это ж дорого мусор на сотни километров возить.Когда уже переработку и утилизацию наладят...
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ЦЕНЗОР вместотого,чтоб отображать реальность Украины, стал шоколадным рупором.
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конфіскувати машини і нехай пішки носять в лексусі 100% якесь ПАДЛО (криша) сидліло...тому ще й штраф до кучі
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Кто занимается разработкой компьютерных игр ? Интересная тема. "Свалкер".
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Власть утопит себя во львовском мусоре. Эта мелкая месть зашла слишком далеко и уже работает против власти, но до барыг все равно не доходит.
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Автомобиль MAN, наполенный мусором, сопровождал Лексус?

Золотой мусор какой-то? Или в MAN вовсе не мусор был?
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Якщо прибрати мусор на Банковій, це чудєсним образом зніме проблему сміття у місті Лева.
Такий от реприманд.
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Пэдру думает, что он топит Садового... А ведь он себя самого мордой в дерьмо макаИт...
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Сосед свой мусор тебе в огород высыпает, потому как не заключил договор на вывоз оного, но виноват педро?
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Маєш рацію , але складається враження що всі контракти на приймання сміття зі Львова "хтось " наполегливо ламає .
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Але ж не з 2008-го року?

Мені історія про садового на виданні, який перебирав женихами - пропозиціями побудувати сміттєпереробний завод - та так і не обрав нікого дуже не подобається. І звинувачувати педро і Ко можна лише за останні три роки, а не з 2008-го.
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виявляється, що той договір має затвердити Зрада. А Зрада не хоче, і кажуть, що то організував Педро, бо йому не подобається чи то Садовий, чи то взагалі Львів поперек горла стоїть.
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Этот мусор теперь будет вечным крючком для Садового - порохатые будут таким образом его шантажировать и продавливать всякие людоедские законы через Раду.
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Взагаліто власником Лексуса на світлині є обласний губернатор Свинютка... Вислужується холоп перед кучерявим, не інакше..😕😕😕
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Маєте на увазі що сміття віз губернатор на Лексусі ?
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Львовский мусор вместо Запорожья пытались выгрузить возле детского лагеря на Ривненщине - Цензор.НЕТ 8213

Общая. Реальность. Украина. Пока так. Мусор не на этой картинке, а в головах.
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всем защитникам Садового предлагаю просто принять у себя пару тонн львовского мусора...и уверен-таких не найдется...пусть вываливают где то там,а у меня не надо....я просто представляю ,как Самопомичь пойдет на выборы в тех городках ,где вываливали львовский мусор...
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Нет у них - НИКОГО, защитников. Может пора всем миром сбросится, нанять хороших спецов, построить "переработку" и доказать всем "чмырям", что все гораздо проще решается? Мысли какие будут?
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да для начала надо обратиться к своему депутату..у нас Валентиров,гнида конечно..его самого поймать не могу-помощницу уже достал...она меня уже боится а местные депутаты разводят руками..денег нет..ну у нас нищий городок...тем не менее,в горсовете приняли бумажку-заявку в ЕБРР с просьбой выделить денег на рекультивацию и обустройство свалки...толку то не будет,но вид сделали...и уж львовский мусор мне здесь и нах не нужен,вместе с Садовым..
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Арестуйте машину и посмотрите кто за ней придет. Уверен что все очень удивятся. Почему все думают что если мусор со Львова так в етом обязательно виновен Садовой. Львов ето ворота на Запад, которые очень кому то хочется захватить, не говорю уже о подковерных баталиях в Зраде...
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Алексей, та вся фішка в тому що не факт чи насправді те сміття зі Львова... З чеками вже не цікаво, а інших "улік" поки що ще ніхто не
Показав...😕😕😕
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Надо просто один раз всем городам,свезти своё говно подо Львов,и думаю.что эта херня прекратится
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впереди мусоровоза едет Лексус и его героически ловят сотрудники ГАИ))) Вез мусор с Острога в Запорожье. Странно, что не в Китай.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛьвовский мусор вместо Запорожья пытались выгрузить возле детского лагеря на Ривненщине. ФОТО
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