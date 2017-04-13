 Львовский мусор вместо Запорожья пытались выгрузить возле детского лагеря на Ривненщине. ФОТО

Об информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня, 13 апреля, около четырех утра работники группы реагирования патрульной полиции Гощанского отделения в поле между селами Башино и Симонов остановили автомобиль MAN, наполненный львовским мусором, а также автомобиль Lexus, который сопровождал груз. Правоохранители застали незваных гостей, когда те пытались незаконно выгрузить мусор возле карьера вблизи детского лагеря.
Заметив полицейских, автомобили двинулись в направлении Острога, пытаясь избежать встречи. Водитель грузовика, житель Сумской области, пояснил, что вез 30 кубометров мусора из Львова в Запорожье.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Машины находятся на территории Бугринского сельского совета.
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То лугандонії самі по собі не розповсюдилися на всю Укураїну, як того хоче хуйло?
Чи замість деревяних берців аля совдепія ти особисто перевзув армію в Талани? Чи голі-босі з боєкомплектом під замком у командирів одними молитвами відстояли нещодавно Авдіївку?
Якщо ваш мер-самодрочь не може з 2008 року розібратися зі сміттям, то хто йому лікар?
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Оборона? Працює як оборона. АТО нема. Є оборона. Оборона - то є, фактично, бездіяльність - сидіти й оборонятися. Кличко розкаже, чи то робота - в обороні сидіти.
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Это ж дорого мусор на сотни километров возить.Когда уже переработку и утилизацию наладят...
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Золотой мусор какой-то? Или в MAN вовсе не мусор был?
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Такий от реприманд.
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Мені історія про садового на виданні, який перебирав женихами - пропозиціями побудувати сміттєпереробний завод - та так і не обрав нікого дуже не подобається. І звинувачувати педро і Ко можна лише за останні три роки, а не з 2008-го.
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Общая. Реальность. Украина. Пока так. Мусор не на этой картинке, а в головах.
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Показав...😕😕😕
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