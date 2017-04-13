 Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК. ФОТО

, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины". После этого депутата