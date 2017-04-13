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 Политика Украины
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 Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК. ФОТО

Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Василия Филипчука по делу депутата Верховной Рады Андрея Артеменко (внефракционный) о плане передачи Крыма в аренду России.

Об этом Українським Новинам сказал пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Голосеевский райсуд Киева предоставил разрешение на проведение обыска в офисе господина Филипчука по делу депутата Артеменко ", - сообщила она.

Прокуратура допускает причастность Филипчука к разработке и передаче Артеменко плана по урегулированию украинско-российского конфликта, которым, в частности, предусмотрена передача Крыма в аренду РФ.

В четверг правоохранители провели обыски в помещении "Международного центра перспективных исследований", главой которого является Филипчук.

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Филипчук в течение 1999-2003 и 2006-2010 годов работал в представительстве Украины при Европейском Союзе, в 2005-2006 годах был спикером Министерства иностранных дел. В 2010-2011 годах возглавлял департамент ЕС, а в 2011-2012 годах - политический департамент МИДа. С мая 2012 по январь 2013 года возглавлял департамент европейской интеграции секретариата Кабинета Министров. Имеет дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный посланник второго класса.

Сайт "Апостроф" владельцем которого является Филипчук заявляет, что обыски проходят в помещении в котором работают журналисты данного издания.

Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК 01

Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК 02

Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК 03

Фото - "Апостроф"

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины". После этого депутата исключили из фракции Радикальной партии. Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
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все как то долго натянуто... уже в иных условиях 40 дней бы отметили... а тут мудиловодством занимаются..
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Таких Артеменко только в Верховной Раде человек 50 наберётся .
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Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 386МинПанд‏ @crimeapanda 2 год.2 години томуБільше

Две новости рядом.
В Крыму проходят обыски и задержания за проукраинскую позицию.
В Крыму ждут украинских туристов.
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Ринат Ахметов хочет получить от России за "Крымэнерго" 500 млн долларов, хотя сам заплатил 40 миллионов

"ДТЭК Крымэнерго", входящая в группу ДТЭК Рината Ахметова, начала процедуру разрешения инвестспора по соглашению о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Об этом говорится в сообщении компании. Если спор не будет разрешен путем переговоров, "ДТЭК Крымэнерго" передаст его на рассмотрение в международный арбитраж, отмечается в сообщении, пишут Ведомости.
Основные владельцы "Крымэнерго" - ДТЭК (57,49%) и правительство Украины (25% плюс 1 акция). В мае 2012 года Фонд госимущества Украины продал ДТЭК 45% акций "Крымэнерго" за 256,1 млн гривен (30,7 млн долларов). Всего на концентрацию своего нынешнего пакета "Крымэнерго" ДТЭК потратил менее 40 млн долларов.
В инвестспоре обычно рассматривается требование инвестора к государству о защите инвестиций на территории этого государства, говорит партнер BGP Ligitation Александр Ванеев. Требование может сводиться к взысканию убытков в виде утраты имущества или недополученной прибыли в результате действий государства, рассказывает он.
Сумма компенсации фактических и потенциальных убытков "ДТЭК Крымэнерго" может составить более $500 млн, оценивает ДТЭК. Компания была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Крыму и обеспечивала более 80% поставок на полуострове. Тарифы в Крыму до 2014 года были завышены, возможно, компания в расчетах учитывала именно эти оценки, допускает директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
ДТЭК - крупнейший энергохолдинг Украины, он владеет станциями мощностью более 17 ГВт, а также четырьмя компаниями по передаче электроэнергии в Крыму. После присоединения Крыма к России "ДТЭК Крымэнерго" работала в новых условиях почти год, а в январе 2015 г. была национализирована. "С момента незаконного захвата мы активно занимались восстановлением документов, формированием доказательной базы, разработкой юридической стратегии", - приводятся в сообщении слова и. о. гендиректора ДТЭК Дмитрия Сахарука.
Представитель "Крымэнерго" переадресовал вопрос в Минтопэнерго Крыма, там на запрос не ответили. Представитель Минэнерго сказал, что вопрос находится в ведении МИДа, получить его комментарии не удалось.
Документ, на который ссылается ДТЭК, не исключает экспроприации имущества, но устанавливает условие - компенсация в размере рыночной стоимости объекта, говорит управляющий партнер компании "Юрпартнеръ" Антон Толмачев. Но есть очень сложный нюанс, отмечает он: по международному законодательству защищаются инвестиции на территории договаривающихся сторон, но принадлежность Крыма судами, уполномоченными рассматривать такие споры (например, стокгольмский арбитраж), не подтверждена. Чтобы этот конфликт перешел в разряд инвестиционных споров, нужно, чтобы Крым был признан частью России, заключает Толмачев.
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Там еще к филипчуку в компанию есть мерзопакостный сепар волошин (кажись),тоже был спикером в МИДе и на канале рабиновича.
фу его.
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У Кучмы обыск надо проводить - он первым догадался сдать Крым в аренду в 1996 году.
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А в крымНаше сейчас хорошо. Вот только довалить то, что укрофожизды понастроили - и вообще будет, как в родной говени.

Коктебель уже приближается.
Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1964
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Выслать этого Артеменко в Крым и через линию оккупации гнать его подсрачниками. Там пускай пропагандирует свои планы.
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Так в чем преступление этого фраера? Турчинов в открытую просрал Крым и Донбасс и он герой...
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Как бы не интересует Турчинов, но про "просрал" гавно информация. Просрали такие граждане как вы.
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Без соотвествующего закона о деКГБизации - страну от агентуры не очистить. Еще долго нам будут компасировать мозги разные Медведчуки, Шуфричи, Суркисы, Бойки, Рабиновичи, Гончаренки, Лавриновичи, Поршенки, Кононенки, Киваловы, КостЭнки, Коновалюки, Волги, Деркачи, Охендовские, Герман-Стецив, Сусловых, Муженки и им подобные "бойцы невидимого фронта" от КГБ...
Надежда только на иностранца, который не вымазан одним говном с этой агентурой....
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Пьяный и с пистолетом: в Одессе задержали буйного любителя «русского мира»
Вечером 12 апреля гражданские активисты задержали в одесском ТРЦ «Ривьера» вооруженного пьяного мужчину, который ходил по магазину в кепке с надписью «Россия».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший руководитель одесской организации «Правого сектора» Сергей Стерненко.
По его словам выяснилось, что мужчина оказался бывшим сотрудником МВД - до 2014 года являлся работником Приморского райотдела Одессы.
Читайте:
Задержанный был вооружен травматическим пистолетом и заявлял активистам, что не признает существования Украины.

Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 3861
Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5851
Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1521
Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 8389

Правоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 810

Стерненко подчеркнул, что сотрудники полиции при этом отказались задерживать сепаратиста.
Как сообщал «Обозреватель», ранее в Одессе отстранили руководителя пресс-службы полиции за пособничество сепаратистам.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПравоохранители провели обыск в офисе дипломата Филипчука по делу нардепа Артеменко о плане передачи Крыма в аренду РФ, - прокуратура АРК. ФОТО
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