 Пограничник разоблачен на "крышевании" контрабандистов в Житомирской области, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечается: "Организовал схему руководитель одного из отделов пограничной службы Житомирского пограничного отряда. За отдельную плату капитан предоставлял ориентиры "коридоров", которыми жители Житомирской и Волынской областей систематически перемещали контрабанду в соседнее государство.
Свои услуги пограничник "оценивал" в среднем от 100 до 500 долларов за каждое незаконное пересечение "коммерсантами" госграницы - в зависимости от объема и специфики товара.
Оперативники спецслужбы задокументировали двенадцать случаев получения взяточником неправомерной выгоды. 13 апреля ц.г. военной прокуратурой Житомирского гарнизона начальнику отдела пограничной службы объявлено о подозрении по ч.1 ст. 263 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Решением командования Северного регионального Управления ГПС Украины взяточника уволен из рядов Пограничной службы".
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