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Все про:колония (272) наркотики (1426) СБУ (13965) СИЗО (925) Сумщина (572) пенитенциарная служба (149)

 Один из руководителей исправительной колонии, поставлявший заключенным наркотики, задержан на Сумщине. ФОТО

В Шостке Сумской области задержан один из руководителей исправительной колонии, который за деньги систематически передавал осужденным наркотики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время заноса на территорию исправительного учреждения очередной "посылки" с каннабисом, ацетилированным опием и амфетамином.

Один из руководителей исправительной колонии, поставлявший заключенным наркотики, задержан на Сумщине 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержан сотрудник СИЗО Чернигова, поставлявший наркотики заключенным, - СБУ. ФОТОрепортаж

Чтобы избежать разоблачения, "оборотень" пытался закрыться в помещении колонии", - говорится в сообщении.

Один из руководителей исправительной колонии, поставлявший заключенным наркотики, задержан на Сумщине 02

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

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туда его не закроют. у сотрудников своя сеть гостинниц. Но этого, уже свои же, под шконку загонят.
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уговорил - на одну неделю к зекам,
которых он оббирал - потом можна и на ментовскую зону..
если будет что етапировать....
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то типа, пацанам, на пасху нес, но забыл яйца крашенные охране подкинуть.
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совість майте - жінці і детяткам якусь кроху залишіть...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдин из руководителей исправительной колонии, поставлявший заключенным наркотики, задержан на Сумщине. ФОТО
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