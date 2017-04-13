 Один из руководителей исправительной колонии, поставлявший заключенным наркотики, задержан на Сумщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время заноса на территорию исправительного учреждения очередной "посылки" с каннабисом, ацетилированным опием и амфетамином.
Чтобы избежать разоблачения, "оборотень" пытался закрыться в помещении колонии", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
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инфаркт - штука тонкая.
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которых он оббирал - потом можна и на ментовскую зону..
если будет что етапировать....
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