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Все про:боеприпасы (1058) оружие (3830) СБУ (13965) торговля (803) Черниговщина (468)

 Торговцы боеприпасами задержаны в Черниговской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Прилуках на Черниговщине двух торговцев боеприпасами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что часть средств поражения сообщники привезли из района проведения антитеррористической операции, другую нашли во время незаконных раскопок в местах боевых действий периода Второй мировой войны.

Оперативники спецслужбы задержали одного из злоумышленников по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при продаже сотни патронов калибра 7,62 мм.

Торговцы боеприпасами задержаны в Черниговской области, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Автомобиль с боеприпасами, направлявшийся из зоны АТО в Киев, задержан на Харьковщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время обысков в местах проживания торговцев, изъяты две гранаты Ф-1 с запалами, почти три килограмма артиллерийского и баллистического пороха, более 800 патронов разного калибра, в частности к автомату Калашникова, крупнокалиберному пулемету, пистолетам Макарова и ТТ, большое количество холодного оружия.

Торговцы боеприпасами задержаны в Черниговской области, - СБУ 02

Смотрите: "Вдруг пригодится": житель Николаевщины хранил дома гранаты, мины и патроны. ФОТОрепортаж

Торговцы боеприпасами задержаны в Черниговской области, - СБУ 03
Торговцы боеприпасами задержаны в Черниговской области, - СБУ 04

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Подпольные оружейники задержаны в Харькове и Сумах. ФОТОрепортаж
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А могло попасть в плохие руки.Правильно сработали .
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