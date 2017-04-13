 Торговцы боеприпасами задержаны в Черниговской области, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что часть средств поражения сообщники привезли из района проведения антитеррористической операции, другую нашли во время незаконных раскопок в местах боевых действий периода Второй мировой войны.
Оперативники спецслужбы задержали одного из злоумышленников по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при продаже сотни патронов калибра 7,62 мм.
Во время обысков в местах проживания торговцев, изъяты две гранаты Ф-1 с запалами, почти три килограмма артиллерийского и баллистического пороха, более 800 патронов разного калибра, в частности к автомату Калашникова, крупнокалиберному пулемету, пистолетам Макарова и ТТ, большое количество холодного оружия.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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