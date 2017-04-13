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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:армия (7643) Китай (956) пропаганда (1966) учения (1650) военнослужащие (3530) Бутусов Юрий (1239)

 "Дьявольская неделя" - испытание выносливости для военнослужащих армии и милиции Китая. ФОТОрепортаж

В Народно-освободительной армии Китая и Народной вооруженной милиции Китая финальный цикл боевой подготовки называется "дьявольская неделя". Она должна проверить испытание на выносливость.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Собрал коллекцию фотографий "дьявольской недели" - финального цикла боевой подготовки в Народно-освободительной армии Китая и Народной вооруженной милиции Китая (в нее включены воинские части по функциям как Нацгвардия)", - рассказал он.

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"Китайская пропаганда массово снимает все виды боевой подготовки всех воинских частей, и в большом количестве выкладывает все в открытый доступ. Воинская служба рекламируется как испытание на прочность для мужчин и женщин, возможность испытать себя, побывать в экстремальных условиях. Масштабы публикации фото и видео - потрясающие - операторы и фотографы старательно фиксируют все самые тяжелые моменты, и съемка, такое впечатление, является составной частью боевой подготовки для рекламы воинской службы в гражданском обществе. Подчеркивается опасность и трудности "дьявольской недели". Здесь все по-настоящему - и специально фиксируют царапины, ссадины, кровоподтеки, как спят и как едят. Никаких поддавков, здесь тебя выжмут на 101%, здесь надо проявить всю волю и характер, чтобы выжить, и не подвести коллектив. Командный дух - его воспитывают именно так, на пределе, чтобы тянуть не за себя - за товарища. Потому что если ослабеешь - другой будет нести твой автомат, держать бревно, носилки, ящик с бк. Больно до крика и до слез, идет кровь, отключаешься от недосыпа? Отлично! Значит это возьмут крупным планом, армии нужны твоя боль и страдание, чтобы мотивировать других рискнуть собой и испытать свою силу духа. Ничего сверхъестественного - но массовость и мотивация, не могут не впечатлить. Боевые искусства занимают место в подготовке, но небольшое. Основное - выносливость, марш-броски, командная работа, спасение раненых, перенос боекомплекта. На реальной войне эти солдаты будут привычны к перегрузкам, у них будет высокая стрессоустойчивость. Ну в общем, мне эти фото понравились, отобрал избранное - это из разных частей и подразделений. На мой вкус - блестящий образец системной и ежедневной работы военной пропаганды и коммуникаций с общественностью", - объяснил Бутусов.

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Мирослав Викалюк
Зважаючи на поведінку Росії в ООН, виникла цікава думка. Чому б Україні та іншим бувшим республікам СРСР не відкликати згоду на визнання Росії спадкоємцем СРСР, у зв'язку систематичним з недотриманням домовленостей? Домовленостей, безпосередньо пов'язаних з отриманням цієї згоди. Саме ця позиція бувших республік стала підставою для згоди інших країн на надання Росії постійного членства у РадБезі ООН. Тепер вони цілком можуть відкликати свою згоду, ґрунтуючись на відсутності підстав для членства Росії. При достатній політичній волі і солідарності міжнародної спільноти можна позбавити Росію цього членства.
А що робити далі - скоротити кількість членів, обрати когось іншого, переформатувати РБ ООН, нехай вже вирішує міжнародна спільнота.
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Да здравствует армия Китая, самая сильная и выносливая!
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В Сибире холодно, дорог нет, дикая природа, и боец должен стойко переносить природные трудности!
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Это всё фигня - пускай попробуют бутылку водки об голову разбить или помочиться в фонтане.
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Знают по чьим дорогам им вскоре придётся идти :D
"Дьявольская неделя" - испытание выносливости для военнослужащих армии и милиции Китая - Цензор.НЕТ 6396
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Враг моего врага -мой друг . Ну ,а кацапы сами виноваты , пусть громче Хуйла в жопу целуют на счет крымнаша.
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Ну пора кацапам китайский учить , это объективная реальность.
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Только такие "рожи" могут пыйпать рюзких как положено, доказано историей.
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без пропаганды в Китае никак, там миллиард населения, но это пускай кацапы обсираются, им с ними еще воевать, карма настигнет.https://www.youtube.com/watch?v=yW8t4XcWFaQ
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Шел 2017-й год, кто-то еще надеется на нападение китайцев на ядерную державу РФ.
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Китай уже переходит границу ядрёной державы малыми группами - по 3-5 млн. человек.
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Ну расскажи Михалкову что он идиот , и сам за одно посмотри , для таких как ты очень познавательно:https://www.youtube.com/watch?v=QJn99Q7yhDs
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Кэтай это настоящая АЗИАТСКАЯ империя ,не чета вашей Они подождут хоть тысячу лет а потом вырежут до последнего ублюдка
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Та ну, цирк. І прилетить один Томагавк і пофіг скільки вони колод перетягали на навчаннях. Таке враження що китайці готуються до Першої світової.
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Главное они тренируются наступать а не блиндажи на года строить!!
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Против боевых дронов это просто мясо ,хотя смотриться круто
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Дьявольская неделя" - испытание выносливости для военнослужащих армии и милиции Китая. ФОТОрепортаж
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