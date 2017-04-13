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 Пропагандист "русского мира" в соцсетях задержан на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО

сбу

Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области агитатора "русского мира" в социальных сетях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Администратор одной из сообществ в социальной сети российского происхождения вел антиукраинскую пропаганду, в частности призывал к массовым беспорядкам и вооруженному противостоянию с правоохранительными органами.

В 2015 году пророссийский агитатор уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком три года.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Два администратора сепаратистских групп в соцсетях задержаны на Днепропетровщине, - СБУ. ВИДЕО

Во время обыска у задержанного оперативники спецслужбы изъяли материальные доказательства его противоправной деятельности и синтетические наркотики.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

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Про наркоту удивило. Иметь условный срок и держать дома наркоту!?
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А то, что он продолжил заниматься тем же, за что получил условный срок - Вас, конечно же, не удивило? Только наркотики?
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Если бы не было наркоты его могли бы распиарить как узника совести, а так уже хранение наркоты, то есть явная уголовка.
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в порохоботы заберут
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Это все хорошо, если наш доблестный суд снова не даст условно, наплевав на УПК. Интересует другое. Как ведут себя те, кто покаялся по программе тебя ждут дома. Что то сомневаюсь, что все они стали идеальными гражданами Украины. Служба хоть немного за ними приглядывает?
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Вот думаю спамить тебя saimansay (ну и имечко ту тебя - язык сломаю, к китайскому не приучен), или у тебя юмор такой? Но я сейчас добрый: только что закусил русским младенцем и поимел кацапскую рабыню, а ещё парочка сидит на цепи и воет "Путин памаги".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПропагандист "русского мира" в соцсетях задержан на Кировоградщине, - СБУ. ФОТО
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