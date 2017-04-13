 Пьяный мастер автосервиса во Львове разбил чужую иномарку, сбежал с места ДТП, а после приезда полиции, вернулся посмотреть, что натворил. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Львова, сегодня, около 5:00 утра, экипаж патрульной полиции получил вызов от охранника, что на перекрестке улиц Лычаковской и Мечникова, автомобиль Mazda на большой скорости пробил бетонные блоки и вылетел на участок проведения ремонтных работ."Патрульные прибыли на место происшествия и увидели автомобиль, который разбил заграждение, проехал еще около 80 метров и остановился. Инспекторы подошли к автомобилю однако там никого не было. По словам охранника, после происшествия из автомобиля вышел мужчина и побежал вниз по улице Лычаковской. Впоследствии, когда патрульные рисовали схему ДТП, они заметили неизвестного, который ходил рядом с местом происшествия. Полицейские остановили его и спросили ли он отношение к событию", - сказано в сообщении.

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Мужчина отрицал свою причастность однако патрульные попросили его выложить все, что было у него при себе."В кармане мужчины находились ключи от автомобиля Mazda. Инспекторы установили личность и выяснили, это 21-летний работник автосервиса, который без разрешения владельца транспортного средства использовал автомобиль в личных целях", - сообщают в пресс-службе.Патрульные провели проверку на драггере, результат - 1.93 промилле.Это уже не первый случай нетрезвой езды у данного гражданина. Более года назад патрульные уже составляли на этого водителя протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия приехал владелец автомобиля и следственно-оперативная группа.На виновника ДТП патрульные составили протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения, совершение ДТП и вынесли постановление за управление автомобилем без документов. Владелец автомобиля пока не написал заявление о незаконном завладении транспортным средством. Дело передали следователям.