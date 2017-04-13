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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Экс-бойца батальона "Торнадо" Ляшука экстрадируют в Беларусь, - журналист. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Генеральная прокуратура Украины постановила выдать Беларуси ее гражданина экс-бойца батальона "Торнадо" Даниила Ляшука.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила журналист Алена Лунькова.

Экс-бойца батальона Торнадо Ляшука экстрадируют в Беларусь, - журналист 01

"Торнадовца Моджахеда выдадут Белоруссии. Экстрадицию подписали. Но сначала он отсидит (если отсидит) в Украине", - написала она, опубликовав соответственное решение ГПУ.

Экс-бойца батальона Торнадо Ляшука экстрадируют в Беларусь, - журналист 02

Экс-бойца батальона Торнадо Ляшука экстрадируют в Беларусь, - журналист 03

Напомним, согласно решения Оболонского райсуда бывший боец "Торнадо" Даниил Ляшук (Моджахед) приговорен к 10 годам лишения свободы.

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Це акт державної зради найвищої влади в Україні! ФСБ хоче отримати добровольця щоб під допитами дізнатись всю інформацію про всіх інших добровольців і знищити тих хто на волі ще до початку наступу! Це ж зрозуміло! ФСБ веде системну роботу по вбивствам патріотів, яких не вдалось посадити руками порошенка. Ми маємо зраду в найвищих кабінетах і тому кожен хто взяв зброю і пішов воювати добровільно знаходиться в чорному списку путіна "на першочергове знищення"! Ми всі це проходили в 20-30х роках, а порошенко хоче віддати нас ворогу в руки ще раз!
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Це фактично вирок на смерть! Влада допомагає путіна знищувати патріотів України! А фото можна було вибрати офіційне, в формі, з нагородами, а не ставити якесь лайно з приватної колекції Матіоса.
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Чуєш, актівний, ФСБ цей "доброволець" якраз і потрібен в Україні як засланий. Ти спочатку ознайомся з матеріалами справи цього "патріота" а потім пиши.
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То ми його відпускаємо просто так бо він агент путіна? Я правильно зрозумів? Взагалі людина яка воювала в АТО не може бути видана нікому, невже це не зрозуміло?
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ти про пєцю липецького чи матіоса?

цим гнидам в кайф хуйлу догоджати
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Це фактично вирок на смерть! Влада допомагає путіна знищувати патріотів України! А фото можна було вибрати офіційне, в формі, з нагородами, а не ставити якесь лайно з приватної колекції Матіоса.
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Да, и свастику подретушировать на фото.

Если кто то нарушает Закон, то должен отвечать. а не амнестироваться по соображениям революционной целисообразности или по правилу Гитлера: друзьям - всё, врагам - закон.
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То не свастика то самая главная скрепа рашистского мира.
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він твою дупу від рашистского мира захищав, гівенце.
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А вы уверены, что там была свастика? Кто разбирается в тату, тот поймет, что в данном случае свастика не вяжется с остальным "орнаментом".....В фотошопе легко добавить что угодно
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"друзьям - всё, врагам - закон." - Вы на нашего президента намекаете?
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"Если кто то нарушает Закон, то должен отвечать .....",
а хто ж тоді закишиться при владі ?!
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Порушує закон? Порушує закон щоб захистити Україну від знищення? Закон який не виконує наш Президент, депутати, міністри та олігархи собі на користь і не несуть відповідальнсоті, а людина яка порушує закон задля порятунку українського народу від страшного ворога відправляється на смерть???? Це порушення закону добровольцями існує тільки в розумінні мафії та проросійського бидла, які размо хочуть лизати чобіт путіна та російських терористів і дрочити на СРСР, а в розуміння народу України торнадівці - Герої, які не побоялись їхати на фронт і служити під прицілом ворога та місцевої ментівсько-прокурорсько-суддівської мафії! Мафія їх посадила в тюрму, але народ їх звільнить і мафія це знає і тому намагається вбити торнадівців будь яким способом!
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Не одни бойци Торнадо пошли на защиту, но это ни кому не даёт право на совершения преступлений. Если были факты и есть пострадавшие, то при чём тут бред про совок, мафию и пятую пропутинскую колону? Поговори с ребятами с ВСУ, как им было неприятно слушать возмущения и жалобы местных жителей на подобных героев, которые "зачищали" отбитые войсками н.п. в тылу от яко бы сепаратистов, при чём без приказа и соблюдения процесуальных норм, в лучших традициях ЛДНР. От позора надо избавляться и таких расписных нацистов со свастикой то же, иначе потом во век не отмоемся. Ложкой дёгтя можно бочку мёда испортить.
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Ну якби в тюрмі були тільки торнадівці, тоді б я повірив що це дійсно або якась помилка або він дійсно злочинець. Але ж в тюрмах тисячі добровольців! Це вас не наштовхує ні на які думки?
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Вот тут - не спорю! Я имел ввиду конкретный случай.
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А які процесуальні норми можна виконати в сепаратистському місті де менти і прокурори ще вчора бігали з російським прапором? Про які процесуальні норми йшлось коли в Маріуполі вибивали сператистів з зайнятих приміщень? Всіх Азовців посадити? Разом зі спецназом ВВ? Про які процесуальні норми йшлось коли відновлювали конституційний лад в районах Донецької області силами Дніпра та Донбасу? Коли били рило ментам прямо в райвідділках і роззброювали їх? Батальйони Дніпро та Донбасс теж посадити за порушення закону? Що за маячня живе в головах наших громадян? Які процесуальні норми на війні?
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Это не патриот, а дебил, который совершал преступления, прикрываясь патриотизмом.
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дебил это тот, кто медальки сепарам раздает, одев вышиванку
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А вы уверены, что там была свастика? Кто разбирается в тату, тот поймет, что в данном случае свастика не вяжется с остальным "орнаментом".....В фотошопе легко добавить что угодно. И да......У тебя по-видимому нет свастики в виде тату, но тебя и на передовой тоже нет)
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А що у владі немає дебілів? Влада і народ то єдине ціле. Гріх ображатись на те що народ і влада схожі.
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Ты про будкостроителя? он себе не плохую вымахал.
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Мені байдуже хто і що на фото, але це спроба сформувати негативну думку про бійця який служив в АТО і постраждав тільки через те що Президент не виконав свій конституційний обовязок і не ввів воєнний стан! Якби був воєнний стан і цей бієць був би затриманий і засуджений за злочин, порушивши бойовий устав, тоді да, можна казати що це злочинець. Але невведення воєнного стану не дозволяє нам відділити злочинців від Героїв! Всі злочинці і всі Герої!
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когда уже кадырову и его бойцам, которые отрезали головы и яйца нашим ребятам дадут героев Украины?
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Надо его женить в Украине, тогда он получит гражданство и не выдадут в Беларусь. А то Лукашенко его сильно на долго в тюрьму посадит.
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ты уже напрашиваешься на роль жены...?\подтягивайся - тебя ждут...\
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мне что - этому литвинусу\кацаполюбителю...\ лайк поставить...?
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Я лично ставлю лайки за содержание данного комментария.В этом случае его комментарий абсолютно адекватный,а твой - нет.Ты выслеживаешь именно людей на сайте?
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і зразу біжить ябедничати адміну. мабуть у школі йому однокласники не раз темну влаштовували.
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шоколадная банда с матиосами, югиками и саБаковыми во всей своей антиукраинской красе
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да еще в плюс 450 пиде..ов состав АП Пецю КМу и Гройсю и Ахметку, Медведчука всех судей, ментов мусаров, тварей прокуроров и прочих чинуш 10% населения Украины пора выдать Лукашенко транзитом у Парашгку...
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А що в вухах,навушники,чи гудзики,якщо гудзики,то навіщо.
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Вибачте.я далекий від високої моди,але якщо він захищав Україну і був на передку,то безперечно заслуговує на громодянство.
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На руке у него это тризуб что ли ??? нашли бля патриота
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Не розгледів,не бачу різниці між комуняками та нациками,що перші,що другі повинні зникнути.
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а в окопи ліберасти прийдуть? чи любителі рашенок? ага, щазз
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ой, забув - голубани в окопи підуть.
нагороджені поросем.
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"настоящие" "патриоты" здесь на Цензоре серут!..
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Ну что, тавар_ищи. Дождались прогнозируемого. Война еще не закончилась а зачистки уже *наша* власть начала. Барыга уже выдает врагам добровольцев которые воевали за Украину. Как думаете ето повлияет на дальнейшее желание иностранных добровольцев воевать за Украину?
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Занятная татуировка у него на левой руке, однако
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так дик не всім же таким поцреотам як ти Україну захищати на дивані.
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З промки пишеш чи з Авдієвки? Хоча впевнений, що навіть не з України.
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мове про тебе, поцрот диванний, який з дивана не злазить і судить того, хто його дупу від хуйла захищав.
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Учите историю. В том числе и историю символов.
Экс-бойца батальона "Торнадо" Ляшука экстрадируют в Беларусь, - журналист - Цензор.НЕТ 5754
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Среди добровольцев и мобилизованных первых волн, было много подобного рода персонажей, теперь военная прокуратура вынуждена судить этих людей за, совершенные преступления. Пытаются максимально лояльно подходить.
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лояльніше ніж до сепарів, яких нагороджують орденами.
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Статья 127 Хулиганство? на войне любому пришить можно. Судя по тому, что о нем пишут и в Беларуси, то на бандита не похож. Плохой прецедент.
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похож на типичного кацапа...
Как он к нам попал?
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І що то є за звичка до всіх чіплятись...
Невже не зрозуміло,що в нас- це в нашому батальйоні.
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Какие бы на нём наколки ни были,но он воевал за Украину с первых дней,когда многие с перепугу под стол залезли,а турчинов зассал приказ армии дать на защиту территории Украины.
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фу.. по скотски как то. В 2014-м от всех страна ждала помощи, и от законопослушных, и от законоНЕпослушных.. Получили эту помощь, и теперь кинулись всех экстрадировать?
Не знаю, мерзко как-то на душе от таких поступков по отношению к добровольцам.
Я не знаю кто этот парень, судя по мастям у него не очень светлое прошлое.. Ну тогда нужно было и для добробатов ставить НЕПРЕМЕННОЕ условие, "без судимости" и криминального прошлого, а не использовать ВСЕХ и ВСЯ...
Фу. Мерзко.
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Что вам, совки, до его внешнего вида? мода такая.

Помню как у входа в школу учителя и директор меряли у нас клёш (можно было до 30 см), прическу (не менее 2 см от воротничка сбоку), у девочек - не более 5 см выше колена школьная форма, но лучше - чтобы закрывала его, отсутствие маникюра, размер серьг у девчат. И тд. Цвета рубашек и штанов - тоже нормировались.
А уж за тату - наверное, сразу бы в тюрьму отвезли.

На школьных вечерах (вторая часть, после торжественных выступлений, например, по случаю 9 мая) запрещалась зарубежная музыка, если не с советских пластинок. Как-то поставили с "на рёбрах" битловскую Гёлз - это был повод прекратить танцы-обжиманцы.

Мне не очень нравятся эти тату, эта мода. Но это - дело молодежи, а не моё "собачье"
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Тема не раскрыта...
В чем конкретно его обвиняют в Беларуси?
Что он совершил и когда?
Одно дело, если он до Украины совершил реальное криминальное преступление, то это одно дело, а если он политический, то это в корне меняет дело....
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Его обвиняют в наёмничестве. Даже если он воевал не за деньги, а по убеждению. И даже если в регулярных частях. Теоретически это распространяется на все стороны конфликта. А фактически судят только тех, кто воевал за Украину.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЭкс-бойца батальона "Торнадо" Ляшука экстрадируют в Беларусь, - журналист. ДОКУМЕНТ+ФОТО
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