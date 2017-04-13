 Экс-бойца батальона "Торнадо" Ляшука экстрадируют в Беларусь, - журналист. ДОКУМЕНТ+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила журналист Алена Лунькова.
"Торнадовца Моджахеда выдадут Белоруссии. Экстрадицию подписали. Но сначала он отсидит (если отсидит) в Украине", - написала она, опубликовав соответственное решение ГПУ.
Напомним, согласно решения Оболонского райсуда бывший боец "Торнадо" Даниил Ляшук (Моджахед) приговорен к 10 годам лишения свободы.
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цим гнидам в кайф хуйлу догоджати
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Если кто то нарушает Закон, то должен отвечать. а не амнестироваться по соображениям революционной целисообразности или по правилу Гитлера: друзьям - всё, врагам - закон.
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а хто ж тоді закишиться при владі ?!
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нагороджені поросем.
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Как он к нам попал?
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ви давно з окопів?
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Невже не зрозуміло,що в нас- це в нашому батальйоні.
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Не знаю, мерзко как-то на душе от таких поступков по отношению к добровольцам.
Я не знаю кто этот парень, судя по мастям у него не очень светлое прошлое.. Ну тогда нужно было и для добробатов ставить НЕПРЕМЕННОЕ условие, "без судимости" и криминального прошлого, а не использовать ВСЕХ и ВСЯ...
Фу. Мерзко.
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Помню как у входа в школу учителя и директор меряли у нас клёш (можно было до 30 см), прическу (не менее 2 см от воротничка сбоку), у девочек - не более 5 см выше колена школьная форма, но лучше - чтобы закрывала его, отсутствие маникюра, размер серьг у девчат. И тд. Цвета рубашек и штанов - тоже нормировались.
А уж за тату - наверное, сразу бы в тюрьму отвезли.
На школьных вечерах (вторая часть, после торжественных выступлений, например, по случаю 9 мая) запрещалась зарубежная музыка, если не с советских пластинок. Как-то поставили с "на рёбрах" битловскую Гёлз - это был повод прекратить танцы-обжиманцы.
Мне не очень нравятся эти тату, эта мода. Но это - дело молодежи, а не моё "собачье"
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В чем конкретно его обвиняют в Беларуси?
Что он совершил и когда?
Одно дело, если он до Украины совершил реальное криминальное преступление, то это одно дело, а если он политический, то это в корне меняет дело....
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