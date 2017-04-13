 Вера Савченко сбила женщину на Троещине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу Троещина ВК, Надежда Савченко оказала пострадавшей помощь.
"10 минут назад (9:00. 13 апреля ) наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку ( (Драйзера 4)", - говорится в сообщении.
По информации ТСН, за рулем автомобиля была сестра нардепа Вера Савченко.
Вера Савченко призналась, за рулем автомобиля была она. Надежда ехала на пассажирском сиденье.
По словам Веры, во время маневра она не увидела женщину, которая выходила из-за другого автомобиля. Скорость движения при этом была минимальной.
"Я женщину не сбивала, просто толкнула", - заверила сестра нардепа.
Пострадавшая пожаловалась на боль в колене. Надежда Савченко вышла из автомобиля и оказала женщине первую помощь: осмотрела колено, обработала баллончиком с замораживанием от травм и забинтовала. Сестры дождались скорой и передали женщину врачам.
После нардеп поехала по своим делам, а на месте происшествия осталась ее сестра.
"Это моя проблема", - отметила Вера.
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БАБКИ В РАССЫПНУЮ! В НЕБЕ ПОКРЫШ...тьфу!....САВЧЕНКО...КИ.....
(ЗСТУПИЛИ НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО, приняли эстафету у оберштурмфюрера СС ,
НО ТАНКОВЫХ ВОЙСК (!!!)
ОМЕЛЬЧЕНКО....
тот тоже....всим бомжам области.....спуску не давал...)
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P.S. Не надо искать глубокого смысла в шутке.
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Интерестная порода получится...
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по заданию путена ?
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заплатив всю пенсию за отопление и газ .
На медикаменты и еду средств уже не осталось .
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Однажды на заседании комитета по обороне и безопасности ВР выяснилось что депутут Савченко не знает разницы между ракетой и крылатой ракетой. а вы про 70...
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Но есть одно большое "но" - не рыгоботам , не порохоботам её судить . И уж точно не хуйловским членососам !
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Если Хуйло не на первом месте "списка презрения" - это ватные тампоны !
Украина в первую очередь воюет с хуйловской ордой !
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Савченко презирает Шоколада , Кролика ... в этом я с ней солидарен .
А вот в отношении к Медведчуку -- нет .
Она просто недалёкий человек вот и всё .
Но у неё бы было ноль шансов на все эти поездки , если бы Шоко и его банда не грабила бы страну , не клала большой хер на военнопленных , на украинских заложников в Хуйлостане .
А как по мне - первым пунктом Минска должен был быть обмен заложниками и пленными .
Не выполняется это ?!
Все остальные пункты этого сговора посылаются нахуй !
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ОбамаТрамп подстроил.
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А пожилые люди часто не соображают куда идут и не понимают простых вещей , что у каждого транспортного средства есть тормозной путь и даже при скорости 30 км\час для легковушки он метров 6 . А трицатка - это черепашья скорость !
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Бабушка аж упала от кайфа.
Самое время проявить надину принципиальнсть и отдать бабуле получастка.
Жжопа у Нади растет не по дням.
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