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Все про:ДТП (5656) Киев (16815) Савченко (2812) Савченко Вера (41)

 Вера Савченко сбила женщину на Троещине. ФОТО

Автомобиль народного депутат Надежды Савченко утром 13 апреля зацепил пожилую женщину на Троещине в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу Троещина ВК, Надежда Савченко оказала пострадавшей помощь.

Вера Савченко сбила женщину на Троещине 01

"10 минут назад (9:00. 13 апреля ) наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку ( (Драйзера 4)", - говорится в сообщении.

По информации ТСН, за рулем автомобиля была сестра нардепа Вера Савченко.

Вера Савченко сбила женщину на Троещине 02

Вера Савченко призналась, за рулем автомобиля была она. Надежда ехала на пассажирском сиденье.

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По словам Веры, во время маневра она не увидела женщину, которая выходила из-за другого автомобиля. Скорость движения при этом была минимальной.

"Я женщину не сбивала, просто толкнула", - заверила сестра нардепа.

Вера Савченко сбила женщину на Троещине 03

Пострадавшая пожаловалась на боль в колене. Надежда Савченко вышла из автомобиля и оказала женщине первую помощь: осмотрела колено, обработала баллончиком с замораживанием от травм и забинтовала. Сестры дождались скорой и передали женщину врачам.

Читайте также: "Нарезка из слов, чтобы сделать из нее агента Кремля", - Вера Савченко прокомментировала видео переговоров сестры с "представителем ДНР"

После нардеп поехала по своим делам, а на месте происшествия осталась ее сестра.

"Это моя проблема", - отметила Вера.
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...от неё везде смерть, увечия и страдания ..
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"КОМАНДОС"!
БАБКИ В РАССЫПНУЮ! В НЕБЕ ПОКРЫШ...тьфу!....САВЧЕНКО...КИ.....
(ЗСТУПИЛИ НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО, приняли эстафету у оберштурмфюрера СС ,
НО ТАНКОВЫХ ВОЙСК (!!!)
ОМЕЛЬЧЕНКО....
тот тоже....всим бомжам области.....спуску не давал...)
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Чи багато депутатів ВРУ зможуть надати першу допомогу постраждалому і не будуть бикувати, а будуть реально щось робити щоб допомогти постраждалій людині?
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Понеслось... Причём тут данный конкретный случай, я не фанат Нади абсолютно, но в этом случае нормально поступила. Никто не застрахован. Это ж не пашик, тот уже добил бы, или Лозинский . А вы тут за фигню всех собак спустили
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Бухать меньше надо вместе с гадей
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понеслась...эта кремлёвская "каторжанка" уже людей начала давить на улице. Верните их обеих )(уйлу.
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Так кто сбил-Вера,автомобиль или водитель автомобиля? Что за дебильное название "новости"?
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Сейчас так принято говорить.До решения суда обвинять нельзя.
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пыль, лежавшая на краске капота машины в котором была в заточении Гадя
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то был иеррорестический акт против Нади...бабка специально прыгнула кстати а де полиция.. протоколы дуть в трубочку или сестра нардепа лицо неприкасаемое????
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По якому Праву службовий автомобіль використовує сестра Нардепа ??
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Огенты путена гинацыдят украинских бабушек !!!!11111
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Депутатская прикосновенность...
P.S. Не надо искать глубокого смысла в шутке.
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Вот это должность - сестра Надежды Савченко! Особенно если вспомнить, с каким ослиным упрямством это бесполезное животное, тупая самка с сердитой мордочкой рвется в политику, и сует свою не отягощенную интеллектом рожицу в камеры всевозможных телеэфиров. Кто вообще у нее берет интервью? Ау, журнашлюшки! Вам кто-то сказал, что у этой серенькой гражданки есть суперспособности? Нахер с пляжа, верочка! Иди в домохозяйки, может кого осчастливишь своими кухонными талантами, мышка ты блеклая
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Предлагаешь их спарить?
Интерестная порода получится...

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А я и не сравнивал, кто из них всех тупее. Просто охарактеризовал конкретный организьм, мордочку которого нам постоянно показывали на шоу
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Для барижних секоот.... дивіться уважно .!!..Не має ні світлофору .ні розміткі переходу ..+ було сказано -*бабулька вискочила з-за автомобіля !!!
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Це ж треба! Через 10 минут и вже новость! Думаю, шо к конце дня Рюкзаков испишет весь Пейсбук возмущенными надписями, а Юга откроет уголовное дело. Це ж вам не донецкое быдло Толстошеев, убившее человека и не подельник и собутыльникстарый синяк Омельченко. Це ж Савченко!
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...Пашинський ...
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Если бы за рулём был Пашинский, то бабка бы уже скончалась оп пулевых ...
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Вообще то это произошло еще с утра, около 9 часов. Так что про 10 минут вы обманываете.
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Веру посадят. Но вскоре выпустят по "закону Савченко".
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Кто такая Вера Савченко? Кем она работает - откуда деньги на жизнь?
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Так эта старушка видно упала от дистрофии -
заплатив всю пенсию за отопление и газ .
На медикаменты и еду средств уже не осталось .

Вера Савченко сбила женщину на Троещине - Цензор.НЕТ 5760
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старушенция , эта - агент кремля 70 лет под прикрытием
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Не, это агент СБУ, специально прыгнула под машину что бы очернить Савченко)
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К марту месяцу следующего года таких полузомби будет половина населения городов
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Лазят, понимаешь, старперы, нормальным людям уже нельзя в магазин спокойно заехать. Кстати, а почему Надюха не в косоворотке?
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Не ну Надюха же военный человек, реакция и опыт. Если бы дверь вовремя не открыла - ушла бы старушка.
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Что-то верку на фото не видно, видимо на тот момент ещё не успела подъехать по надькиному звонку
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на встречу с медведчуком спешила?...сёстры деловые стали, людей перед собой не видят..
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Тю, мені на мить здалося, що на першій світлині Савченко у кожанці

Вера Савченко сбила женщину на Троещине - Цензор.НЕТ 2804
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На первой фотки у Надюши такая жопень... Таити, Таити...Нас и в Раде неплохо кормят ( почти цэ).
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Ты бы тоже такую наела в столовой Верховной Рады. А может и больше. Я б точно там сдох от обжорства.
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Ким Кардашьян плакала, смотря эти фото под новостью.
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Благородный поступок, наполненнй участием и состраданием.
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Тут я согласен. Сам иногда едешь эти конченные старухи в неадеквате тупо сами под колёса лезут. Они просто свято уверены что если вот она старая на костылях тулит, то ты вот хоть здохни в любом месте дороги, останавливайся и пропуская это чмо. И кстате уверен что эта тварь переходила дорогу в неположеном месте. Иначе в заголовке уже бы визжали что сбили на пешеходном переходе. Правильно дибилке старой наподдали, МОжет хоть дальше тварь будет правила соблюдать, а не перца посреди дороги и думать шо она королева Англии, и щас все её пропускать будут..
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ну не так грубо но в целом все верно,и касается всей массы пешеходов,которые свято уверены что пешеход всегда прав.
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ничего кроме чувства брезгливости к этой (лэди).А так ничего личного
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Давненько ублюдочные сестрички не ездили к своему другану НЕ Чёрту Сашке Куриной ножке в ордло!?
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А если организовать збор подписей за лишение ее мандата , кто за нее голосовал ? а сейчас какая у нее поддержка я Против что бы она предстовляла народ Украины с IQ ниже 70-ти
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70 ? Да батенька ей льстите
Однажды на заседании комитета по обороне и безопасности ВР выяснилось что депутут Савченко не знает разницы между ракетой и крылатой ракетой. а вы про 70...
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Мне не нравится , что делает эта не очень умная или вообще просто недалёкая женщина .

Но есть одно большое "но" - не рыгоботам , не порохоботам её судить . И уж точно не хуйловским членососам !
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А к кому относятся те, кто ненавидит рыгов, Порошенко и Савченко?
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А Хуйло в этом списке есть , ты его специально "забыл" или случайно ?
Если Хуйло не на первом месте "списка презрения" - это ватные тампоны !

Украина в первую очередь воюет с хуйловской ордой !
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Ещё раз спрашиваю - все, кто на форуме негативно относится к Савченко можно записать черно-бело и инфантильно однозначно в рыгоботы и порохоботы?
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Вполне могут быть и хуйловские членососы .

Савченко презирает Шоколада , Кролика ... в этом я с ней солидарен .
А вот в отношении к Медведчуку -- нет .
Она просто недалёкий человек вот и всё .

Но у неё бы было ноль шансов на все эти поездки , если бы Шоко и его банда не грабила бы страну , не клала большой хер на военнопленных , на украинских заложников в Хуйлостане .

А как по мне - первым пунктом Минска должен был быть обмен заложниками и пленными .
Не выполняется это ?!
Все остальные пункты этого сговора посылаются нахуй !
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Прикольно. Полветки на новости обсуждают филейную часть пассажирки. Да уж...
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не сбила , а толкнула автомобилем !!! Гирей 16 кг по башке тупой не ударю а поглажу !!! пипец оправдалась ,,, а вот баллончик надо бы прикупить такой же
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Закон должен быть один для всех. Суд должен быть открытым.
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Халепа. Але не втікла і не ховалась як деякі. Одужання постраждалій!
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Скажу ещё так - подавляющее большинство "слуг народа" 100 раз бы смылась с места ДТП ... А тут вышил , помогли бабушке , наверняка извинились !
А пожилые люди часто не соображают куда идут и не понимают простых вещей , что у каждого транспортного средства есть тормозной путь и даже при скорости 30 км\час для легковушки он метров 6 . А трицатка - это черепашья скорость !
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Искала дешевую бабку для пиара. Походу нашла. Видать уже не может придумать как бы о себе напомнить
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Ну понятно, не сбила, а толкнула, практически погладила.
Бабушка аж упала от кайфа.
Самое время проявить надину принципиальнсть и отдать бабуле получастка.
Жжопа у Нади растет не по дням.
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Тупой пиар от гади, просто решила о себе напомнить, а то её уже давно не обсерали
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а поточнее: сестра - водитель или водитель - сестра?
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Надя как всегда, работала наводчицей: "Врешь, не уйдешь!".
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Лучше бы сидела в тюряге в Рашке - было бы больше пользы и безопаснее
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВера Савченко сбила женщину на Троещине. ФОТО
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