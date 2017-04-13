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Все про:ДТП (5656) Киев (16816) Савченко (2812) Савченко Вера (41)

 Вера Савченко на авто сбила женщину. Надежда оказала помощь пострадавшей. ФОТО

Автомобиль народного депутат Надежды Савченко утром 13 апреля зацепил пожилую женщину на Троещине в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу Троещина ВК, Надежда Савченко оказала пострадавшей помощь.

Вера Савченко на авто сбила женщину. Надежда оказала помощь пострадавшей 01

"10 минут назад (9:00. 13 апреля ) наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку ( (Драйзера 4)", - говорится в сообщении.

По информации ТСН, за рулем автомобиля была сестра нардепа Вера Савченко.

Вера Савченко на авто сбила женщину. Надежда оказала помощь пострадавшей 02

Вера Савченко призналась, за рулем автомобиля была она. Надежда ехала на пассажирском сиденье.

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По словам Веры, во время маневра она не увидела женщину, которая выходила из-за другого автомобиля. Скорость движения при этом была минимальной.

"Я женщину не сбивала, просто толкнула", - заверила сестра нардепа.

Вера Савченко на авто сбила женщину. Надежда оказала помощь пострадавшей 03

Пострадавшая пожаловалась на боль в колене. Надежда Савченко вышла из автомобиля и оказала женщине первую помощь: осмотрела колено, обработала баллончиком с замораживанием от травм и забинтовала. Сестры дождались скорой и передали женщину врачам.

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После нардеп поехала по своим делам, а на месте происшествия осталась ее сестра.

"Это моя проблема", - отметила Вера.
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Лучше бы сидела в тюряге в Рашке - было бы больше пользы и безопаснее
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какого хера сестра в машине была ? кто это чудо сделал депутатом и хероем ? почему надо содержать эту мразь на деньги налогоплательщиков, что она вообще делает в ВР ? как в армии служила так и депутатит !!!
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событие - пшик.
все суки минстеця, все хуесосы барыжные здесь.
боится савченко барыга
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а чего ее бояться? Савченко столько лишнего наболтала, что ее большинство воспринимает как банальную дуру
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Надюхе бы в пору опять обьявить голодовку, а то зад конечно у нее эх-хэ-хэ...просто как-то даже не прилично иметь такой депутату страны, где очень многие не доедают...
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Везет же людям! К концу жизни бабушка таки сорвала джек-пот.
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Надя не рискует управлять автомобилем.
Ей привычнее в кресле штурмана-наводчика.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВера Савченко на авто сбила женщину. Надежда оказала помощь пострадавшей. ФОТО
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