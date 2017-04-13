 Вера Савченко на авто сбила женщину. Надежда оказала помощь пострадавшей. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу Троещина ВК, Надежда Савченко оказала пострадавшей помощь.
"10 минут назад (9:00. 13 апреля ) наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку ( (Драйзера 4)", - говорится в сообщении.
По информации ТСН, за рулем автомобиля была сестра нардепа Вера Савченко.
Вера Савченко призналась, за рулем автомобиля была она. Надежда ехала на пассажирском сиденье.
По словам Веры, во время маневра она не увидела женщину, которая выходила из-за другого автомобиля. Скорость движения при этом была минимальной.
"Я женщину не сбивала, просто толкнула", - заверила сестра нардепа.
Пострадавшая пожаловалась на боль в колене. Надежда Савченко вышла из автомобиля и оказала женщине первую помощь: осмотрела колено, обработала баллончиком с замораживанием от травм и забинтовала. Сестры дождались скорой и передали женщину врачам.
После нардеп поехала по своим делам, а на месте происшествия осталась ее сестра.
"Это моя проблема", - отметила Вера.
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все суки минстеця, все хуесосы барыжные здесь.
боится савченко барыга
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Ей привычнее в кресле штурмана-наводчика.
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