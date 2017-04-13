 Суд перенес заседание по Сухолучью Януковича. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Суд отложил заседание из-за неявки одного из адвокатов. О перенесении заседания хлопотал также отсутствующий адвокат. Обвиняемые также попросили рассматривать дело в присутствии этого адвоката. Представители ГПУ против перенесения не возражали. Суд назначил следующее заседание на 17 мая.
В суд явились 18 обвиняемых по делу. В их числе Вера Ульянченко, экс-глава Киевской госадминистрации (2006-2009) и руководитель Секретариата президента Ющенко (2009-2010). Вера Ульянченко отказалась комментировать обвинения ГПУ.
"Мое личное мнение услышите в суде", - сказала Ульянченко.
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