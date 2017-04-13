EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Политика Украины
  1350  4
Все про:Ульянченко (153) Янукович (32389)

 Суд перенес заседание по Сухолучью Януковича. ФОТО

Шевченковский суд Киева перенес объявление обвинительного акта в деле о незаконной передачи 17,5 га лесных угодий в Сухолучье в собственность экс-президента Януковича.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Суд отложил заседание из-за неявки одного из адвокатов. О перенесении заседания хлопотал также отсутствующий адвокат. Обвиняемые также попросили рассматривать дело в присутствии этого адвоката. Представители ГПУ против перенесения не возражали. Суд назначил следующее заседание на 17 мая.

Суд перенес заседание по Сухолучью Януковича 01

Суд перенес заседание по Сухолучью Януковича 02

Суд перенес заседание по Сухолучью Януковича 03


В суд явились 18 обвиняемых по делу. В их числе Вера Ульянченко, экс-глава Киевской госадминистрации (2006-2009) и руководитель Секретариата президента Ющенко (2009-2010). Вера Ульянченко отказалась комментировать обвинения ГПУ.

"Мое личное мнение услышите в суде", - сказала Ульянченко.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какое может быть заседание? Люди, они на нас болт положили, а мы заседание?
 показать весь комментарий
Ответить
 
В суде страны могут тянуть время сколько хотят, и никакой закон это не ограничивает.Вспомните "театр" с Насировым.Носилки,Феофания,инфаркт,предсмертное состояние,операция,суд,залог,здоровый человек.Никто не виновен.Ничего не проверяется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд перенес заседание по Сухолучью Януковича. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти