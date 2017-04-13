 В Харьковском метро задержан мужчина с тремя гранатами, - полиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции Харькова, сегодня в 07:30 сотрудники отдела полиции в метрополитене города заметили в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина" подозрительного мужчину с сумкой.
"На месте происшествия работали эксперты - взрывотехники областной полиции. При проверке правоохранители обнаружили три гранаты "РГД" и три запала к ним. Владелец, 28-летний житель Донецкой области, пояснил, что ехал на рыбалку и собирался гранатами глушить рыбу. Место приобретения боеприпасов устанавливается. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу".
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
568 7
На блокпосту в Краматорске у пассажира обнаружено самодельное взрывное устройство, - Нацполиция. ФОТО(22)
Из тайника боевиков на Луганщине изъяты гранатометы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж(3)
На территорию гостиничного комплекса на Ривненщине бросили гранату, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(8)
Житель Бахмута пытался подорвать себя гранатой. ФОТО(24)
Наслідки диверсії в Балаклії, зняті за допомогою коптера. ВІДЕО(0)
Мужчина угрожал гранатой работнику АЗС неподалеку от столицы. ФОТО(7)
Полиция Ужгорода задержала мужчину, который пытался продать боевую гранату за 1300 гривен. ФОТО(29)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить