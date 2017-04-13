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Все про:граната (568) Метрополитен (421) Нацполиция (6892) Харьков (4162)

 В Харьковском метро задержан мужчина с тремя гранатами, - полиция. ФОТО

При проверке правоохранители обнаружили три гранаты "РГД" и три запала к ним.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции Харькова, сегодня в 07:30 сотрудники отдела полиции в метрополитене города заметили в вестибюле станции метро "Проспект Гагарина" подозрительного мужчину с сумкой.

"На месте происшествия работали эксперты - взрывотехники областной полиции. При проверке правоохранители обнаружили три гранаты "РГД" и три запала к ним. Владелец, 28-летний житель Донецкой области, пояснил, что ехал на рыбалку и собирался гранатами глушить рыбу. Место приобретения боеприпасов устанавливается. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу".

В Харьковском метро задержан мужчина с тремя гранатами, - полиция 01
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Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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Если на рыбалку - нафига целых 3 гранаты? о_О Он бы улов после первой не смог бы до дома дотянуть... Темнит парниша.
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Там по науке не боле 10% всплывает, контрольная граната важна в этот момент.
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"Владелец, 28-летний житель Донецкой области, пояснил, что ехал на рыбалку и собирался гранатами глушить рыбу", - какую рыбу и как ее звали? Сепар и террорист это.
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Весь вопрос в этом (в имени и фамилии "рыбы"), тогда или герой Украины или её враг!
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Чтобы сказать девушке "ложись" вовсе не обязательно доставать гранату.
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На рыбалку сейчас в соседнюю область ездить принято? В Донецкой рыба уже закончилась?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Харьковском метро задержан мужчина с тремя гранатами, - полиция. ФОТО
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