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 Политика Украины
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Все про:взрыв (3951) Винница (459) Нацполиция (6892) военнослужащие (3528)

 Взрыв в Виннице: погиб 20-летний военнослужащий, ранены еще трое молодых людей. ФОТОрепортаж

Во время осмотра с места происшествия полиция изъяла 5 разнокалиберных патронов, стреляный тубус РПГ-26, 2 дымовые шашки и 3 рычага запалов к осколочным гранатам.

В Виннице минувшей ночью прогремел взрыв вблизи дома культуры, в результате которого погиб 20-летний солдат местной воинской части, ранения получили трое его знакомых. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Около 2:25 в полицию поступило сообщение от винничанина о том, что на ул. Замостянской у дома культуры произошел взрыв, в результате которого пострадали люди", - сказано в сообщении.

Как рассказал руководитель взрывотехнического отдела полиции Валентин Мельник, предварительно взорвался предмет, похожий на гранату, который 20-летний погибший достал из своей сумки. Вместе с погибшим находился 26-летний товарищ по службе, 16-летняя девушка 20-летний винничанин. Все они получили осколочные ранения и госпитализированы.

Взрыв в Виннице: погиб 20-летний военнослужащий, ранены еще трое молодых людей 01


Взрыв в Виннице: погиб 20-летний военнослужащий, ранены еще трое молодых людей 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Луганской области в результате взрыва были повреждены железнодорожные пути, - ВГА

Взрыв в Виннице: погиб 20-летний военнослужащий, ранены еще трое молодых людей 03


Взрыв в Виннице: погиб 20-летний военнослужащий, ранены еще трое молодых людей 04

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опять "рисовки" перед "телками" и "пацанами", глупо.
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Складывается впечатление что больше урона себе от ручных гранат чем врагу...
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Без гранаты сейчас, ни мусор вынести ни в кино не сходить и желательно чтобы с балкона еще пулемет прикрывал.
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Видать загнать хотел, да что-то не пошло не так
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Найдены 3 рычага запалов к осколочным гранатам

Они там че, собрались гранаты покидать?!
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хорошая воинская часть...дисциплинированная....военнослужащие разгуливают по городу в 2 часа ночи с тубусом РПГ...
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а может и не посольство, а резиденцию или дом ...?
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В Виннице? Возле дома культуры? Фуух. Абы не возле местного базара
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Сегодня утром на улице Теодора Драйзера, 4 в Киеве автомобиль, в котором находилась народный депутат Украины Надежда Савченко, сбила пешехода. Об этом сообщается в группе ТРОЕЩИНА ВК* | Киев в сети "ВКонтакте".
"Наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку", - сказано в сообщении.
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 9.00.
На фотографиях, опубликованных очевидцами происшествия, видно, что Савченко вышла узнать о состоянии сбитой женщине, которой на вид лет 50-60. Также там присутствовала сестра Надежды Вера.
Автомобиль, на котором перевозили нардепа - Škoda.
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Наворовали цацок военных хотели поиграться, понты погнать и доигрались.
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Естественный отбор. Так заложено природой - первыми гибнут тупые и любознательные.
А вообще мат часть учить нужно, а не в два ночи с 16-ти летними малолетками тусить.
В запале любой гранаты есть замедлитель, минимальное время горения которого 3,2 секунды. Даже если по неосторожности выдернул чеку - есть время её отбросить и даже сделать 2 глотка пива.
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Для такой публики это неинтересно. Этим - уж точно.
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Не все лишь воены света доживут до штурма Крыма.Понты с гранатой не канают .
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недостаток подготовки.
перестаньте уже умирать...
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Можно даже сказать - полное её отсутствие.
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Воины! Не хвастайтесь перед молоденькими девушками боевыми гранатами.
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"А исчо у миня такая штука есть. И вот ни пайму для чево эта кнопачка"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВзрыв в Виннице: погиб 20-летний военнослужащий, ранены еще трое молодых людей. ФОТОрепортаж
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