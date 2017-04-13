 Взрыв в Виннице: погиб 20-летний военнослужащий, ранены еще трое молодых людей. ФОТОрепортаж

В Виннице минувшей ночью прогремел взрыв вблизи дома культуры, в результате которого погиб 20-летний солдат местной воинской части, ранения получили трое его знакомых. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"Около 2:25 в полицию поступило сообщение от винничанина о том, что на ул. Замостянской у дома культуры произошел взрыв, в результате которого пострадали люди", - сказано в сообщении.
Как рассказал руководитель взрывотехнического отдела полиции Валентин Мельник, предварительно взорвался предмет, похожий на гранату, который 20-летний погибший достал из своей сумки. Вместе с погибшим находился 26-летний товарищ по службе, 16-летняя девушка 20-летний винничанин. Все они получили осколочные ранения и госпитализированы.
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Они там че, собрались гранаты покидать?!
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"Наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку", - сказано в сообщении.
Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 9.00.
На фотографиях, опубликованных очевидцами происшествия, видно, что Савченко вышла узнать о состоянии сбитой женщине, которой на вид лет 50-60. Также там присутствовала сестра Надежды Вера.
Автомобиль, на котором перевозили нардепа - Škoda.
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А вообще мат часть учить нужно, а не в два ночи с 16-ти летними малолетками тусить.
В запале любой гранаты есть замедлитель, минимальное время горения которого 3,2 секунды. Даже если по неосторожности выдернул чеку - есть время её отбросить и даже сделать 2 глотка пива.
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перестаньте уже умирать...
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