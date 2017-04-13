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 Полиция в Ровно изъяла более 53 килограммов необработанного янтаря. ФОТОрепортаж

В Ровно сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции совместно с прокуратурой изъяли более 53 килограммов необработанного янтаря.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 198 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) УК, на основании постановления Ривненского районного суда в нежилом помещении, принадлежащем гражданке, был проведен обыск.

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"В результате были обнаружены и изъяты 53,3 килограмма необработанного янтаря. В настоящее время следственные действия продолжаются", - рассказала Калиновская.

Полиция в Ровно изъяла более 53 килограммов необработанного янтаря 01Полиция в Ровно изъяла более 53 килограммов необработанного янтаря 02Полиция в Ровно изъяла более 53 килограммов необработанного янтаря 03

Полиция в Ровно изъяла более 53 килограммов необработанного янтаря 04
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Ну, изъяли. Шо дали? Куда этот янтарь теперь пойдет? Вот куда? Где хранят? Дома у Луценко?
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Не, все Собаков собирает- ему гидрантские сто панамок спать не дают.
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може я чего и не понимаю, поправьте.
но когда сгорела военная база на миллиард зеленых - то на фоне ето изьятие 53 килограммов необработанного янтаря таки выглядит успехом.
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"приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем Источник" с чего они взяли что он заведомо добыт преступным путем? может он в огороде накопал или на чердаке у бабушки нашел. необработанный янтарь же в открытом доступе на разных интернет площадках продается. "вы сначала докажите что он его добыл преступным путем".
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ВР так спешит легализовать добычу янтаря в стране,что опять идет в отпуск на месяц.
Если хорошо подсчитать,то станет очевидным,что депутаты,сидящие на шее плательщиков налогов ОТДЫХАЮТ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ,ЧЕМ "РАБОТАЮТ".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция в Ровно изъяла более 53 килограммов необработанного янтаря. ФОТОрепортаж
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