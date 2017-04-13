 Полиция в Ровно изъяла более 53 килограммов необработанного янтаря. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 198 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) УК, на основании постановления Ривненского районного суда в нежилом помещении, принадлежащем гражданке, был проведен обыск.
"В результате были обнаружены и изъяты 53,3 килограмма необработанного янтаря. В настоящее время следственные действия продолжаются", - рассказала Калиновская.
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но когда сгорела военная база на миллиард зеленых - то на фоне ето изьятие 53 килограммов необработанного янтаря таки выглядит успехом.
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Если хорошо подсчитать,то станет очевидным,что депутаты,сидящие на шее плательщиков налогов ОТДЫХАЮТ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ,ЧЕМ "РАБОТАЮТ".
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