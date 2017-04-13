 Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае: "Вооруженные российские силовики ворвались в дома. Дороги заблокированы". ВИДЕО+ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, передает Цензор.НЕТ.
"Очередные обыски в Бахчисарае. В 7 микрорайоне г. Бахчисарай, в доме Сейдамета Мустафаева проводится обыск. Обыски 13.04.17 в Бахчисарае 6-й микрорайон Риза агъа Утро крымских татар в Бахчисарае вновь началось с обысков. Вооруженные российские силовики ворвались в дома Сервера Мустафаева и Ризы Муждабаева, которые проживают в 6 и 7 микрорайонах. Соседям силовики цель своего, столь раннего визита, не объясняют. Дороги заблокированы ДПСниками, скорее всего, чтобы люди не приезжали и не приходили поддержать ребят. А тех, кто всё же придет, могут задержать за неподчинение "законному" требованию полицая", - рассказал он.
"Что то новенькое на обысках в Бахчисарае зафиксирована машина РОСГВАРДИИ", - рассказал в Фейсбуке Сейдамет Мустафаев.
Обыски у Ризы Муждабаева, 6-й микрорайон, Бахчисарай.
Сейдамет (Сервер) Мустафаев.
Обыск у Сейдамета Мустафаева.
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На Донбассе тогда военные параши не было. Де юре. Поэтому на Донбассе Украина имела право позволить себе начать АТО.
Это понятно? Украина Крым не бросала!
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