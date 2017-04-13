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 Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае: "Вооруженные российские силовики ворвались в дома. Дороги заблокированы". ВИДЕО+ФОТО

Оккупанты проводят обыски в Бахчисарае в домах крымских татар Сейдамета (Сервера) Мустафаева и Ризы Муждабаева.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, передает Цензор.НЕТ.














"Очередные обыски в Бахчисарае. В 7 микрорайоне г. Бахчисарай, в доме Сейдамета Мустафаева проводится обыск. Обыски 13.04.17 в Бахчисарае 6-й микрорайон Риза агъа Утро крымских татар в Бахчисарае вновь началось с обысков. Вооруженные российские силовики ворвались в дома Сервера Мустафаева и Ризы Муждабаева, которые проживают в 6 и 7 микрорайонах. Соседям силовики цель своего, столь раннего визита, не объясняют. Дороги заблокированы ДПСниками, скорее всего, чтобы люди не приезжали и не приходили поддержать ребят. А тех, кто всё же придет, могут задержать за неподчинение "законному" требованию полицая", - рассказал он.

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"Что то новенькое на обысках в Бахчисарае зафиксирована машина РОСГВАРДИИ", - рассказал в Фейсбуке Сейдамет Мустафаев.

Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае: Вооруженные российские силовики ворвались в дома. Дороги заблокированы 01


Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае: Вооруженные российские силовики ворвались в дома. Дороги заблокированы 02

Обыски у Ризы Муждабаева, 6-й микрорайон, Бахчисарай.

Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае: Вооруженные российские силовики ворвались в дома. Дороги заблокированы 03Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае: Вооруженные российские силовики ворвались в дома. Дороги заблокированы 04



Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае: Вооруженные российские силовики ворвались в дома. Дороги заблокированы 05

Сейдамет (Сервер) Мустафаев.

Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае: Вооруженные российские силовики ворвались в дома. Дороги заблокированы 06

Обыск у Сейдамета Мустафаева.
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зря не передали татарам оружие во время ухода из Крыма. ой зря!
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Влада досі боїться створити кримсько-татарський батальйон чи бригаду, сцуть, а може путін не дозволяє!
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Недавно Чубаров заявил, что татары "так ждали", что ВСУ предотвратит аннексию Крыма. Почему-то он не сообщил, почему татары сидели и ждали. Это привело к тому, что мы все видим на видео. А татары и сейчас сидят и ждут, пока их всех не пересажают. Ну ждите.
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при Украине жили люди в крыму греки,армяне,татары,украинцы и многие другие национальности,выращивали,торговали,обслуживали отдыхающих жили спокойно-пришла рашка и началось......
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Кацапы делают все, чтоб крымские татары были вытеснены со своей родины. Вся ставка на то, что они не выдержат издевательств хуйловцев и сами уедут.
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Стоит столько мужиков, завтра придут и в ваш дом. Интересно если бы татары в Крыму подняли противостояние , Украина поддержала бы?! Помнится в начале захвата Крыма , Украина бросила Крым на произвол.
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Украина Крым не бросала. Запомните это! Крымом пришлось пожертвовать ради сохранения Украины как государства. Проблема в том, что армия параши уже находилась на территории Крыма законно. Если бы Украина начала стрелять, то хуйло на весь мир раззвонил бы, что "киевская хунта" напала на безоружных военных параши, которые кушали себе конфеты. И пошел бы гораздо дальше Херсонской области.
На Донбассе тогда военные параши не было. Де юре. Поэтому на Донбассе Украина имела право позволить себе начать АТО.
Это понятно? Украина Крым не бросала!
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перерізали би оцім клячам горлянки, усім до одного, омон млять сраний... татари просто бояться, ((нажаль.... треба було тоді у березні 14 року, валити усіх приїджих... да хтось загинув, но землю би свою відстояли.... з військовими було тісніше тоді співпрацювати.... але..... смерть клятой расії та хуйло путену!!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае: "Вооруженные российские силовики ворвались в дома. Дороги заблокированы". ВИДЕО+ФОТО
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