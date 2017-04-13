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Все про:задержание (5492) Конституция (1959) Москва (2867) права человека (667) Россия (69901)

 За чтение Конституции РФ в центре Москвы задержаны 7 активистов. ФОТО

На Красной площади в центре Москвы несколько человек задержаны во время чтения Конституции РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОВД-Инфо", имена задержанных - Сергей Лямишев, Сергей Ожич, Борис Желейко, Олег Еланчик, Игорь Клочков, Евгений Мищенко, Бадма Балткаев. Все доставлены в ОВД Китай-Город.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За высказывание мнений в оккупированном Крыму преследуют четырех граждан Украины, - правозащитники

За чтение Конституции РФ в центре Москвы задержаны 7 активистов 01

(Фото "ОВД-Инфо")
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им надо начать читать БИБЛИЮ ... за которую их будут начинать естественно - загребать после чего можно подавать в СУД за оскорбление Чувств Верующих .... вот тут будет неждан хуйланско-пидарской системы))) клин клином вышибают )))
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ,...
За ЧТЕНИЕ Конституции - СОДЮТ
За ТРЕБОВАНИЕ МИРА - СОДЮТ
За НЕТ ВОЙНЕ - СОДЮТ....
а вот ЗА ВОЙНУ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
За чтение Конституции РФ в центре Москвы задержаны 7 активистов - Цензор.НЕТ 9552
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так всегда поступают в самой миролюбивой стране.
а потом еще химией кого приголубят - от большой любви к миру и соблюдению.
сомнения?
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Ибо нефиг! Пусть вот смотрят или киселя с соловьем там.. За чтение Конституции РФ в центре Москвы задержаны 7 активистов - Цензор.НЕТ 5548а то мысли всякие в голову лезут, опасные для демократии
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Обнаглел народишко, распустился! Сейчас они читают конституцию, а завтра выполнять её потребуют. В стойло, холопы! На нары!
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И кацапня после этого будет нам рассказывать про "псевдодемократию в Украине"...
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А стрілять коли будуть ?
Чи то тільки законопроект: =по толпе - пли= !!!
Чимдалі на нас очікують захоплюючі речі.
Москалі, ми ж писали вам, що точку неповернення ви вже пройшли. Так що ... нічого доброго ...
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Просто нужно русне запретить читать. Ведь есть же телевизор!
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Да и конституцию нужно запретить. А за ее чтение - расстрел!
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Ибо нехрен! Сцарю всией кацапии с уст рабов "Домострой" отраднее слышать!
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомЗа чтение Конституции РФ в центре Москвы задержаны 7 активистов. ФОТО
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