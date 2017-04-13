 За чтение Конституции РФ в центре Москвы задержаны 7 активистов. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОВД-Инфо", имена задержанных - Сергей Лямишев, Сергей Ожич, Борис Желейко, Олег Еланчик, Игорь Клочков, Евгений Мищенко, Бадма Балткаев. Все доставлены в ОВД Китай-Город.
(Фото "ОВД-Инфо")
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За ЧТЕНИЕ Конституции - СОДЮТ
За ТРЕБОВАНИЕ МИРА - СОДЮТ
За НЕТ ВОЙНЕ - СОДЮТ....
а вот ЗА ВОЙНУ - ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
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а потом еще химией кого приголубят - от большой любви к миру и соблюдению.
сомнения?
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Чи то тільки законопроект: =по толпе - пли= !!!
Чимдалі на нас очікують захоплюючі речі.
Москалі, ми ж писали вам, що точку неповернення ви вже пройшли. Так що ... нічого доброго ...
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