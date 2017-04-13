 Полиция задержала 7 человек, разворовывавших имущество обанкротившегося завода на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ рассказала спикер департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская.
По ее словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража), была установлена группа лиц, которые подозреваются в разворовывании промышленного оборудования завода, в отношении которого ведется процедура банкротства. Сумма украденного оценивается в более чем 10 миллионов гривен. При этом разворованное имущество фактически находится в залоге у одного из банков.
В частности, по информации спикера полиции, задокументирован вывоз с территории завода металлических конструкций, запчастей и металлолома. Также предотвращена кража автобуса, который был остановлен во время перегона в Киев по поддельным документам.
"Похищенное оборудование и металлические конструкции складировались в цехах одного из предприятий и продавались как промышленное оборудование. Вырученные от продажи средства распределялись между членами преступной группы", - рассказала Калиновская.
"Подозреваемые были задержаны "на горячем" при попытке очередного похищения оборудования из помещения механико-отделочного цеха, оборудование которого находится в залоге. На месте происшествия задержаны семь человек, среди которых двое соорганизаторов преступной схемы и пятеро нанятых ими рабочих. С места задержания также изъят грузовой автомобиль, с помощью которого планировалась перевозка похищенного", - добавила она.
В настоящее время устанавливается местонахождение организатора группы, а также компании, которые покупали похищенное имущество.
(Фото Нацполиции)
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