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Все про:воровство (562) завод (303) задержание (5490) Львовщина (1432) Нацполиция (6883) расследование (2059)

 Полиция задержала 7 человек, разворовывавших имущество обанкротившегося завода на Львовщине. ФОТОрепортаж

Во Львовской области сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры раскрыли схему системного разворовывания оборудования и имущества одного из заводов.

Об этом Цензор.НЕТ рассказала спикер департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская.

По ее словам, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса (кража), была установлена группа лиц, которые подозреваются в разворовывании промышленного оборудования завода, в отношении которого ведется процедура банкротства. Сумма украденного оценивается в более чем 10 миллионов гривен. При этом разворованное имущество фактически находится в залоге у одного из банков.

В частности, по информации спикера полиции, задокументирован вывоз с территории завода металлических конструкций, запчастей и металлолома. Также предотвращена кража автобуса, который был остановлен во время перегона в Киев по поддельным документам.

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"Похищенное оборудование и металлические конструкции складировались в цехах одного из предприятий и продавались как промышленное оборудование. Вырученные от продажи средства распределялись между членами преступной группы", - рассказала Калиновская.

"Подозреваемые были задержаны "на горячем" при попытке очередного похищения оборудования из помещения механико-отделочного цеха, оборудование которого находится в залоге. На месте происшествия задержаны семь человек, среди которых двое соорганизаторов преступной схемы и пятеро нанятых ими рабочих. С места задержания также изъят грузовой автомобиль, с помощью которого планировалась перевозка похищенного", - добавила она.

В настоящее время устанавливается местонахождение организатора группы, а также компании, которые покупали похищенное имущество.


Полиция задержала 7 человек, разворовывавших имущество обанкротившегося завода на Львовщине 01Полиция задержала 7 человек, разворовывавших имущество обанкротившегося завода на Львовщине 02Полиция задержала 7 человек, разворовывавших имущество обанкротившегося завода на Львовщине 03Полиция задержала 7 человек, разворовывавших имущество обанкротившегося завода на Львовщине 04Полиция задержала 7 человек, разворовывавших имущество обанкротившегося завода на Львовщине 05

(Фото Нацполиции)
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хм.. они не в курсе.. что если банкротство.. то значит нужно кому то что то списать...??? сколько прибыльных предприятий пошло под нож??? и стали банкротами.. дабы потом их распилить... сделать дотационными.. и бабосик с бюджета косить...
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Цензор.НЕТФотоОбществоПолиция задержала 7 человек, разворовывавших имущество обанкротившегося завода на Львовщине. ФОТОрепортаж
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