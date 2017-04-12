 Суд выпустил под домашний арест экс-милиционера, совершившего пьяное ДТП с тремя жертвами, - нардеп Веселова. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат из фракции "Самопомич" Наталья Веселова на Facebook.
"Вчера, 11 апреля, решением судьи Инны Сидоренко обвиняемый в совершении ДТП Павел Панасюк был освобожден из СИЗО, и мера пресечения была изменена на домашний арест с ношением электронного браслета", - пишет она.
"Павел Панасюк - бывший участковый милиционер из села Богородичное Славянского района. В пьяном виде на высокой скорости он протаранил машину, в которой ехали пожилая пара и их внук. В результате ДТП погибли все трое. Подсудимый провел в СИЗО почти два года. Все это время он менял адвокатов, объявлял отвод судьям", - информирует парламентарий.
"Но наконец-то нашлась та единственная сговорчивая судья, которая решила отпустить человека, совершившего тройное убийство, под домашний арест. В решении суда указано, что подсудимый обязан носить электронный браслет, но вышел из зала суда он без него. В Славянском горотделе Нацполиции также электронные приборы, позволяющие отслеживать перемещения, отсутствуют", - подчеркнула политик.
"Особенную изюминку этому делу придает пропуск на пересечение линии соприкосновения, который Панасюк оформил еще в октябре 2016 года. Жена и ребенок подсудимого живут в оккупированном Енакиево", - добавила Веселова.
"Что мы имеем в сухом остатке? Убийца не наказан. Он будет продолжать тянуть время. Если увидит, что решение суда будет вынесено не в его пользу, сможет спокойно пересечь КПВВ либо уехать в Крым, где у него несколько объектов недвижимости. Адвокат пострадавшей стороны направляет жалобы на действия судьи Сидоренко в КСУ, но она откровенно насмехается над ними. Советует "писать еще". Без привлечения внимания к проблеме СМИ и общественности убийце удастся избежать справедливого наказания", - пишет депутат.
(Фото со страницы Наталья Веселова)
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Украина будет оставаться препятствием в отношениях между США и Российской Федерацией до полного выполнения Минских договоренностей.
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Військових генералів не мають право судити цивільні суди , а от діючих військових , які служили в бат. Донбас ніхто не заперечує. Завтра на 10.00 в Маріуполі в Лівобережному районному суді відбудеться слухання по справі Жака , якого звинувачують в замовленні вбивства "яке відбулось за невідомих обставин , в невстановлений час невстановленими особами "
Військова прокуратура пробує шити групове вбивство , звинувачуючи колишніх бійців Донбасу Жака і Лева , і як завжди за події 2014р
То пересадять всіх , хто став на захист України в 2014 р ?
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и КАК оно показало?
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Вас детали интересуют? Вы юрист практик? Знакомы с военным и криминальным правом? На каком уровне и в каком объеме вам отвечать на столь глобальный вопрос?
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напомню, был сформулирован тезис, что приговор "явно незаконный". если так, то явно была нарушена хотя бы одна норма права. если так, её можно назвать.
вместо конкретики я вижу эмоциональные субъективные оценки. никак не обоснованные.
кстати, чтоб говорить о том, что что-то не так, прочитать приговор маловато будет - всё дело читать надо. не?
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Звичайно пересадять , кого не посадять - просто залякають .
Вже заведено більше 10 000 кримінальних проваджень проти добровольців і АТОшників !
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СБУ завела уголовное дело в связи с заявлением внефракционного депутата Верховной Рады Владимира Парасюка, в котором он призывал к «физическому устранению» лидера общественного движения «Украинский выбор», представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, сообщил в среду сайт Korrespondent.net.
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Кому "що робити ?"
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Це єдиний демократичний варіант ...
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Размазав "патриотизм" на всех и без разбора, мы сами уничтожили значение этого слова. Страна должна оперировать термином закон и законный, иначе это путь в никуда. Неужели вы верите, что власть имущие бояться "патриотических крикунов, идиотов-популистов и тд.?"
Власть боится умных людей, а разве между умом и патриотизмом всегда стоит знак =?
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Так было во многих странах. Разве референдум о независимости был законным в соответствии с законодательством СССР? А само создание СССР разве было законным?
Что касается Майдана, это был незаконный ответ на незаконные действия властей. Янукович, с момента незаконного присвоения себе полномочий по старой конституции (через КСУ) был нелегитимен. Он совершил преступление в виде захвата/присвоения власти. Если бы его за это посадили, на долго, как требует ККУ, разве был бы Майдан?
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