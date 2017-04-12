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 Суд выпустил под домашний арест экс-милиционера, совершившего пьяное ДТП с тремя жертвами, - нардеп Веселова. ФОТО+ДОКУМЕНТ

Суд освободил из-под стражи бывшего милиционера Павла Панасюка, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Донецкой области, в результате чего погибли 3 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила народный депутат из фракции "Самопомич" Наталья Веселова на Facebook.

"Вчера, 11 апреля, решением судьи Инны Сидоренко обвиняемый в совершении ДТП Павел Панасюк был освобожден из СИЗО, и мера пресечения была изменена на домашний арест с ношением электронного браслета", - пишет она.

"Павел Панасюк - бывший участковый милиционер из села Богородичное Славянского района. В пьяном виде на высокой скорости он протаранил машину, в которой ехали пожилая пара и их внук. В результате ДТП погибли все трое. Подсудимый провел в СИЗО почти два года. Все это время он менял адвокатов, объявлял отвод судьям", - информирует парламентарий.

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"Но наконец-то нашлась та единственная сговорчивая судья, которая решила отпустить человека, совершившего тройное убийство, под домашний арест. В решении суда указано, что подсудимый обязан носить электронный браслет, но вышел из зала суда он без него. В Славянском горотделе Нацполиции также электронные приборы, позволяющие отслеживать перемещения, отсутствуют", - подчеркнула политик.

"Особенную изюминку этому делу придает пропуск на пересечение линии соприкосновения, который Панасюк оформил еще в октябре 2016 года. Жена и ребенок подсудимого живут в оккупированном Енакиево", - добавила Веселова.

"Что мы имеем в сухом остатке? Убийца не наказан. Он будет продолжать тянуть время. Если увидит, что решение суда будет вынесено не в его пользу, сможет спокойно пересечь КПВВ либо уехать в Крым, где у него несколько объектов недвижимости. Адвокат пострадавшей стороны направляет жалобы на действия судьи Сидоренко в КСУ, но она откровенно насмехается над ними. Советует "писать еще". Без привлечения внимания к проблеме СМИ и общественности убийце удастся избежать справедливого наказания", - пишет депутат.

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Суд выпустил под домашний арест экс-милиционера, совершившего пьяное ДТП с тремя жертвами, - нардеп Веселова 01Суд выпустил под домашний арест экс-милиционера, совершившего пьяное ДТП с тремя жертвами, - нардеп Веселова 02Суд выпустил под домашний арест экс-милиционера, совершившего пьяное ДТП с тремя жертвами, - нардеп Веселова 03Суд выпустил под домашний арест экс-милиционера, совершившего пьяное ДТП с тремя жертвами, - нардеп Веселова 04

(Фото со страницы Наталья Веселова)
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Естественно судьи, ведь гарант и прочие органы которые обязаны контролировать работу судей, заняты набиванием личных карманов.
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ну нормально, а шо? зато за сопли из носа сепара, пацана атошника вчера на 2,7 года посадили. ящитаю, шо Украина таки правовое гос-во, бля
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Галина Геннадіївна Однорог

Військових генералів не мають право судити цивільні суди , а от діючих військових , які служили в бат. Донбас ніхто не заперечує. Завтра на 10.00 в Маріуполі в Лівобережному районному суді відбудеться слухання по справі Жака , якого звинувачують в замовленні вбивства "яке відбулось за невідомих обставин , в невстановлений час невстановленими особами "
Військова прокуратура пробує шити групове вбивство , звинувачуючи колишніх бійців Донбасу Жака і Лева , і як завжди за події 2014р
То пересадять всіх , хто став на захист України в 2014 р ?
Суд выпустил под домашний арест экс-милиционера, подозреваемого в совершении пьяного ДТП с тремя жертвами, - нардеп Веселова - Цензор.НЕТ 8726
Суд выпустил под домашний арест экс-милиционера, подозреваемого в совершении пьяного ДТП с тремя жертвами, - нардеп Веселова - Цензор.НЕТ 2813
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Дешевая спекуляция на серьезной теме. Вийськового генерала, как раз то и осудил гражданский суд. Просто то дело, было сугубо вийськовым, и как оно показало, оно не по зубам гражданским судам. Может приведете пример, кто предлагал восстановить военный суд только для генералов? Вот так и живем. Когда приговор нравится, аплодируем, когда нет, кричим зрада, а какой он, законный или нет, да какая разница?
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и как оно показало, оно не по зубам гражданским судам.
--
и КАК оно показало?
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имеем абсурдный приговор, явно незаконный, но очень нравящийся простым людям. Теперь очередь за законным, и очень не нравящимся простым людям.
Вас детали интересуют? Вы юрист практик? Знакомы с военным и криминальным правом? На каком уровне и в каком объеме вам отвечать на столь глобальный вопрос?
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много лишних слов. откуда следует, что приговор незаконный?
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из приговора, я его кстати полностью прочитал, а вы? Из "чудо экспертизы" которую суд "почему то" взял во внимание, несмотря на всю ее абсурдность, из принятие во внимание ненаданых письменных доказательств, существование которых, подтвердили показания свидетелей (которые сами по такой схеме должны были пойти под суд), из того, что суд априори показал свое непонимание процесса принятия решений военными должностными лицами такого уровня, незнание видов и порядка получения развед информации и много другого.
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вы "брызжете слюной". это не доказательства, это наоборот: практика показывает, что если человеку есть что сказать, он может сказать кратко...
напомню, был сформулирован тезис, что приговор "явно незаконный". если так, то явно была нарушена хотя бы одна норма права. если так, её можно назвать.
вместо конкретики я вижу эмоциональные субъективные оценки. никак не обоснованные.

кстати, чтоб говорить о том, что что-то не так, прочитать приговор маловато будет - всё дело читать надо. не?
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То пересадять всіх , хто став на захист України в 2014 р ?

Звичайно пересадять , кого не посадять - просто залякають .
Вже заведено більше 10 000 кримінальних проваджень проти добровольців і АТОшників !
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тысячи закрыты, просто так, потому что не хотя злить людей, мол революционна доцильнисть. В основном по дезертирам и т.д.
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Боже, только виселицы ,эшафоты и расстрелы, могут исправить бесконечно- плачевное положение, с нашими всевершителями мира сего!... ............
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Пьяный за рулем опасен не зависимо от профессии. Я к примеру, зацепился с одним в споре на эту тему,поднял статистику и что оказалось? В моем небольшом городе, за прошлый год, составили больше тысячи протоколов по 130-й и из них, один по прокурору. Вопрос, остальные 999 опасности не несут? Или их тоже будем сразу вешать? Я кстати за!
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Давно писал, управление в нетрезвом виде - криминализировать, ДТП, приравнять по последствиям к умышленным преступлениям. Сбил пьяным насмерть двух, значит как за умышленное убийство двух, вплоть до пожизненного!
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Бухое мусорское мурло убило трех и не понесло наказания.Как теперь жить родственникам погибших,если правды нет.Эта тварь завтра опять налижется и убьет по новой невинных.Сейчас налетят защитнички секты обдолбанных и синевы за рулем.
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речь не о наказании, а о запобижном заходе во время следствия. В КПК есть проблемы, тяжкость совершенного, по нему, не является основанием для взятия под варту.
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В том то и дело,что вы уводите в юридические дебри.Эту тварь нужно четвертовать,а вы про то что у судьи дома с женой не лады,дети не хотят учиться,машина не переобута в летнюю,и теща уже достала.Может сперва повесить этого подонка.а потом решать всем миром проблемы судьи и законодательства.
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подонков много, и они появляются каждый день. Вам рассказали про этого, а про сколько тысяч не рассказали? Кто будет управлять вами, кого будете вешать, того на кого СМИ укажут?
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СБУ завела уголовное дело в связи с заявлением внефракционного депутата Верховной Рады Владимира Парасюка, в котором он призывал к «физическому устранению» лидера общественного движения «Украинский выбор», представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука, сообщил в среду сайт Korrespondent.net.
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А що робити? Ця паскуда і так затрималась на цьому світі, йому, ще за смерть Стуса трбеа відповісти...
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Ну , напевно , чекати доки влада не переб'є і не пересажає всіх патріотів ...так ?
Це єдиний демократичний варіант ...
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я думаю надо начать говорить правду, какой бы она горькой не была. Возьмем к примеру термин "патриот". Разве он равен термину "святой"? Разве патриотизм мешает быть корупционером, рэкетиром, насильником либо убийцей? Мы придумали себе миф, ушли от жестокой реальности, и она нас догонят. Есть такая байка, мол при Совке, все политические хотели стать простыми зэками, а при Украине, каждый зэк, рвется в политические. Так вышло и с патриотами. Я знаю, десятки патриотов, прошедших с честью АТО, и никто их не сажает.
Размазав "патриотизм" на всех и без разбора, мы сами уничтожили значение этого слова. Страна должна оперировать термином закон и законный, иначе это путь в никуда. Неужели вы верите, что власть имущие бояться "патриотических крикунов, идиотов-популистов и тд.?"
Власть боится умных людей, а разве между умом и патриотизмом всегда стоит знак =?
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Хороший вопрос. У меня есть теория, моя личная. Не знаю, может кто то это вопрос уже и исследовал. Звучит она так. Если в обществе, законы начинают сильно отклоняться от справедливости, то происходит обнуление этих Законов в силовой или полу-силовой способ.
Так было во многих странах. Разве референдум о независимости был законным в соответствии с законодательством СССР? А само создание СССР разве было законным?
Что касается Майдана, это был незаконный ответ на незаконные действия властей. Янукович, с момента незаконного присвоения себе полномочий по старой конституции (через КСУ) был нелегитимен. Он совершил преступление в виде захвата/присвоения власти. Если бы его за это посадили, на долго, как требует ККУ, разве был бы Майдан?
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Я бы его убила, если , не дай Бог!!!!, пострадали мои родные , и суд выпустил убийцу на свободу,если нет правосудия, выход один- убила бы, и выкинула бы труп на дорогу, чтобы машины разъездили в клочья, и собаки растаскали , а потом -пусть меня судят, все равно.
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Спасибо, это точно-главное. Не дай Бог, ни мне, ни моей семье , никому-никому ,узнать такое горе -не дай Бог!
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а не думали,что может ваш ребенок сбить машиной не вашего ребенка?
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понятно...ответ исчерпывающий....если моего ребенка собьют-разорву убийцу...а если мой сбил-так не хочу об этом думать...а что тут думать?мать ВСЕГДА будет на стороне своего ребенка,какой бы он ни был..поэтому она и мама...
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Договорняк живет и процветает! Это же обычный мент, а что говорить тогда о представителях высших эшелонов власти! Они вообще неприкасаемые за любые преступления и вороство миллиардами...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд выпустил под домашний арест экс-милиционера, совершившего пьяное ДТП с тремя жертвами, - нардеп Веселова. ФОТО+ДОКУМЕНТ
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