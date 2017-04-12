 "Зрада" Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и "пасьянс" депутатских карточек "Оппоблока", - рабочий день Рады 12 апреля. ФОТОрепортаж

Кроме этого, народные избранники активно пользовались гаджетами и общались между собой.
Сегодняшняя работа Рады - в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко читает о "зраде" Дорна
Представитель президента Ирина Луценко весело общается с коллегой
Михаил Папиев из "Оппоблока" что-то доказывает депутатам
"Гаджетомания" в парламентском зале
Депутаты Александр Долженков ("Оппоблок") и Виктор Бондарь (группа "Видродження") раскладывают "пасьянс" из депутатских карточек
Оксана Продан из "Блока Петра Порошенко" и Лев Пидлисецкий из "Самопомочи"
Депутат от "Народного фронта" Андрей Иванчук приветствует главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка
Егор Соболев ("Самопомич") выступает с трибуны
Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк отчитывается перед депутатами
Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя отставка уже утверждена, - глава НКРЭКУ Вовк
Представительница "Народного фронта" Людмила Денисова за чтением книги
Аншлаг в Верховной Раде
Фракция "Народный фронт". Андрей Иванчук и Максим Бурбак
Вице-спикер Оксана Сыроид и Ирина Луценко
Вопрос выступления на русском языке едва не перерос в потасовку между Игорем Луценко ("Батькивщина") и Владимиром Гусаком ("Оппоблок"), который вступился за коллегу Долженкова
"Оппоблоковцы" Александр Долженков и Игорь Шурма
Сергей Власенко из "Батькивщины" приветствует коллег
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Моя отставка уже утверждена, - глава НКРЭКУ Вовк(111)
Рада решила сегодня заслушать главу НКРЭКУ Вовка(15)
Гройсман об абонплате за газ: "Когда они это ввели, я об этом узнал из СМИ"(92)
НКРЭКУ отложит введение абонплаты для потребителей, использующих газ для приготовления пищи, - глава комиссии Вовк(221)
Відставка вже затверджена: Вовк заявив про звільнення з посади голови НКРЕКП(0)
Глава НКРЭ Вовк опроверг вмешательство Кононенко в работу комиссии(14)
Стоимость электроэнергии для промышленности выросла на 9%(0)
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Саакашвили прямой эфир
коррупция и воровство!
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Выборы? Какие там выборы!... Не, выборов им не надо...
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