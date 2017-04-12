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Все про:ВР (22375) депутат (2860) Вовк (85) НКРЭКУ (194)

 "Зрада" Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и "пасьянс" депутатских карточек "Оппоблока", - рабочий день Рады 12 апреля. ФОТОрепортаж

Сегодня в Верховной Раде народные депутаты решили заслушать главу Национальной комиссии государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Кроме этого, народные избранники активно пользовались гаджетами и общались между собой.

Сегодняшняя работа Рады - в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 01

Депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко читает о "зраде" Дорна


Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 02

Представитель президента Ирина Луценко весело общается с коллегой


Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 03

Михаил Папиев из "Оппоблока" что-то доказывает депутатам


Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 04

"Гаджетомания" в парламентском зале


Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 05
Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 06

Депутаты Александр Долженков ("Оппоблок") и Виктор Бондарь (группа "Видродження") раскладывают "пасьянс" из депутатских карточек


Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 07

Оксана Продан из "Блока Петра Порошенко" и Лев Пидлисецкий из "Самопомочи"



Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 08
Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 09

Депутат от "Народного фронта" Андрей Иванчук приветствует главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка



Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 10

Егор Соболев ("Самопомич") выступает с трибуны


Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 11

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк отчитывается перед депутатами

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя отставка уже утверждена, - глава НКРЭКУ Вовк

Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 12
Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 13Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 14

Представительница "Народного фронта" Людмила Денисова за чтением книги


Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 15

Аншлаг в Верховной Раде


Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 16Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 17

Фракция "Народный фронт". Андрей Иванчук и Максим Бурбак


Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 18

Вице-спикер Оксана Сыроид и Ирина Луценко


Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 19Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 20

Вопрос выступления на русском языке едва не перерос в потасовку между Игорем Луценко ("Батькивщина") и Владимиром Гусаком ("Оппоблок"), который вступился за коллегу Долженкова


Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 21

"Оппоблоковцы" Александр Долженков и Игорь Шурма



Зрада Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и пасьянс депутатских карточек Оппоблока, - рабочий день Рады 12 апреля 22

Сергей Власенко из "Батькивщины" приветствует коллег

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Ваня Бздорн - обыкновенный чмошный приспособленец
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как эти твари,уже бесят. Нас простой народ,просто нет сил..
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Хорошо им всем там... Святое семейство...
Выборы? Какие там выборы!... Не, выборов им не надо...
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не знаю, кому как, а мне сиськи Продан и умный вид Сыроид больше всего понравились из всего срача. ПыСы - кто такой Дорн мне пох, я не в курсе
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Зрада" Дорна, стычка из-за русского языка, отчет Вовка и "пасьянс" депутатских карточек "Оппоблока", - рабочий день Рады 12 апреля. ФОТОрепортаж
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