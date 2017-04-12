EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Взрыв в питерском метро Приговор генералу Назарову Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа
 Общество
  3587  36
Все про:Госпогранслужба (2587) задержание (5488) Чернобыль (333) Зона отчуждения (63)

 10 "сталкеров" из Украины, России и Беларуси задержаны у чернобыльской зоны. ФОТО

В Киевской области, на направлении Вильча - Припять, задержаны десять человек, которые пытались незаконно пробраться в зону отчуждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, среди задержанных - шесть граждан России, двое - Беларуси и двое - Украины. По их словам, они познакомились через социальные сети и заблаговременно спланировали поход в зону отчуждения с целью экстремального туризма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны трое мужчин, собравшие 80 кг металлолома в чернобыльской зоне. ФОТО


10 сталкеров из Украины, России и Беларуси задержаны у чернобыльской зоны 01

(Фото Госпогранслужбы)
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Может все-таки Стругацких начитались? "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!" Эх, нам бы Золотой Шар, как в "Пикнике на обочине"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эти дауны не понимают,в чернобыльскую зону можно ходить тем людям,кто в будущем не планирует иметь детей,а в молодом возрасте,после посещения Чернобыля 100% на плоде окажутся отклонения ,это радиация,а не игра.Ну придурки,другого мнения от них нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а что, их девки не интересует? ведь эта зона не просто так и 50 лет не за горами, про девок и не говорю, жаль возможных детишек
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо не знаете что делать? подсказываю- москалей и бульбашей посадите за шпионаж (или попытку диверсии) в особой (специальной) охраняемой зоне рядом с особым объектом АЭС. наших дебилов экстремальных в АТО, там экстрима выше крыши! за подсказку не благодарите, своей башкой думать надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вы мне льстите мадам. на акулу у меня зубов не хватит. я просто знаю что в рашке фсб поступило бы именно так! и сроки бы впаяли за шпионаж на АэС от 15 и выше. в чем я не прав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну насчет ШП громко сказано. А вот если железячку с повышенным уровнем радиоактивности при досмотре нашли.... Элементарно втулить ст. 265 УК при грамотном подходе и "наснаге" ст. 258 УК Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стоко буквальных... шо сорри... я не тётка, буквально
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так правда за екстремізм тероризм. Та як наших людей садять в росії падли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в фсб тож так думают, и сажают украинцев, правда если тут то это демократия, а если там то диктатура, верно ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
украинцев и белорусов отпустить кацап отметелить и под зад нарасею
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Беларусов наградить(за отвагу) и отпустить. Остальным розги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От вам живий приклад. Що потрібно з РФ зробити візовий режим, от вони і приїздять на всякі мітинги і вкидують кістку між наш народ.( Оці засланці)......... нам доста наших антиукраїнців, а ще саранча заїзджа є.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну ладно бяларусы, а кацапье там какими судьбами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Задержание - это часть квеста.
П.С. Правда. я сильно подозреваю, что такие гаврики у нас летом поджигали лес, причем по обе стороны реки одновременно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Андрей, против поджогов хорошо помогает рука повешенного прибитая к дереву
Средневековая примета
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
коллеги как вы думаете сколько лет получили бы от ФСБ РФ украинские туристы шарахающиеся возле рашистской АЭС? ну вот и я о том же.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
анижебратья. СеБеУ им даже денег на обратный билет даст. Чтоб путен не напал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проникли в святая святых! За это их и взяли...
Там уже давно, сидары из Верховной Рады, земли раскупают за бесценок!
 показать весь комментарий
Ответить
 
10 "сталкеров" из Украины, России и Беларуси задержаны у чернобыльской зоны - Цензор.НЕТ 4217 Sirozha Sergeeff,откуда инфа, доказательство есть?

иначе быть тебе зрадофилом
 показать весь комментарий
Ответить
 
От якби москалів показово розстріляти, то білоруси і ураїнці боялися б там шастати...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в зону АТО там в саперах острая нехватка
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФотоОбщество10 "сталкеров" из Украины, России и Беларуси задержаны у чернобыльской зоны. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти