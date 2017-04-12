 10 "сталкеров" из Украины, России и Беларуси задержаны у чернобыльской зоны. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, среди задержанных - шесть граждан России, двое - Беларуси и двое - Украины. По их словам, они познакомились через социальные сети и заблаговременно спланировали поход в зону отчуждения с целью экстремального туризма.
(Фото Госпогранслужбы)
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АТО - не варіянт
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П.С. Правда. я сильно подозреваю, что такие гаврики у нас летом поджигали лес, причем по обе стороны реки одновременно.
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Средневековая примета
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Там уже давно, сидары из Верховной Рады, земли раскупают за бесценок!
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иначе быть тебе зрадофилом
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