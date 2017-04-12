 СБУ раскрыла схему по ввозу в Украину санкционного чая и кофе из России. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более 3 кг) и скрыть факт принадлежности к русской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежный оффшор. Поэтому товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, не подпадает под санкции. Полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в "теневой" оборот, а затем на зарубежные счета.
Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевщины, по месту жительства директора компании (гражданина РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные с банковских счетов.
Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивания средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику.
1997 18
Россия "нервничает" и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад". Сейчас она пытается "сохранить лицо", а США дают ей такой шанс, - Хейли(59)
G7 не договорилась о новых санкциях против России, - МИД Франции(146)
"Длительность санкций четко привязана к полной имплементации Россией своих обязательств по минским договоренностям и уважению суверенитета Украины", - заявление глав МИД стран G7(52)
Чехия поддерживает санкционный режим против РФ до полного выполнения Минских соглашений, - глава МИД Заоралек(9)
Новым санкциям быть, или Миссия Ти-Рекса в Москве невыполнима(0)
Канада готова работать с союзниками над усилением санкций против РФ в связи с событиями в Сирии, - Трюдо(20)
Лидер республиканцев в Сенате США Макконнелл допускает новые санкции против России(98)
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Неподтвержденное - подчеркну - сообщение.
"Флагман Черноморского флота ВМФ РФ «Адмирал Григорович» получил пробоину и терпит бедствие у берегов Сирии
Как сообщалось ранее, этот фрегат должен был присоединится к другим российским военным судам возле Сирии, и как раз это и послужило проблемой, передает Агримпаса.
Во время приближения фрегата, он не заметил приближающегося баркаса, он также принадлежал российским войскам и произошло столкновение.
Сообщается, что в результате столкновения фрегат получил небольшую пробоину, но её сложно заделать из-за места, где эта самая пробоина. Пока работают насосы, но к вечеру ситуация может ещё усложнится.
Пишут и о том, что на баркасе было шестеро людей, они переправляли мазут, который чудом не рванул, хотя и было возгорание. В результате этого возгорания двое людей погибло.
В Кремле эту ситуацию пока не комментируют."
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Об этом сообщило министерство обороны в Анкаре на официальной странице в Twitter, пишет DW.
По данным участвовавшей в проекте строительной компании Toki, стена состоит из мобильных элементов, которые могут быть перенесены на другое место.
Стена высотой три метра охватывает южные и юго-восточные провинции Турции - Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп. Стена укреплена колючей проволокой и снабжена сторожевыми башнями.
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Отак кацапня і користається нашою добротою та наївністю...
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