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 Экономика, Происшествия
  1997  18
Все про:кофе (21) Россия (69887) санкции (6026) СБУ (13956) чай (11)

 СБУ раскрыла схему по ввозу в Украину санкционного чая и кофе из России. ФОТОрепортаж

Противоправную схему вывода более 30 млн гривен наличных за границу группой компаний - импортеров чая и кофе разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничение на поставки кофе и чая составляют не более 3 кг) и скрыть факт принадлежности к русской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои компании на зарубежный оффшор. Поэтому товары, которые были произведены в России, завозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, не подпадает под санкции. Полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в "теневой" оборот, а затем на зарубежные счета.

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Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевщины, по месту жительства директора компании (гражданина РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные с банковских счетов.

СБУ раскрыла схему по ввозу в Украину санкционного чая и кофе из России 01

Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивания средств в банке, перерегистрацию российских фирм за рубежом и перечисления на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику.

СБУ раскрыла схему по ввозу в Украину санкционного чая и кофе из России 02

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СБУ раскрыла схему по ввозу в Украину санкционного чая и кофе из России 03
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Не інакше про торгову марку Бесіда мова йде.
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Единственный оптовый торговец на аукро чаем Бесида был из Харькова. Только Укрпочтой не хотел категорически отправлять.
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Сотрудники СБУ, насыпьте чая ! XVC: VszdPDQcDjKMg3GKkb7aJXADpq6Tukb1KB
Спасибо за работу !
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Что за Пьеро ? Что за крипта такая ? Знаю только XVC, DOGE, BTC, GRC, LTC, MAGI (Нидерланды)
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El Murid пишет:
Неподтвержденное - подчеркну - сообщение.

"Флагман Черноморского флота ВМФ РФ «Адмирал Григорович» получил пробоину и терпит бедствие у берегов Сирии

Как сообщалось ранее, этот фрегат должен был присоединится к другим российским военным судам возле Сирии, и как раз это и послужило проблемой, передает Агримпаса.

Во время приближения фрегата, он не заметил приближающегося баркаса, он также принадлежал российским войскам и произошло столкновение.

Сообщается, что в результате столкновения фрегат получил небольшую пробоину, но её сложно заделать из-за места, где эта самая пробоина. Пока работают насосы, но к вечеру ситуация может ещё усложнится.
Пишут и о том, что на баркасе было шестеро людей, они переправляли мазут, который чудом не рванул, хотя и было возгорание. В результате этого возгорания двое людей погибло.

В Кремле эту ситуацию пока не комментируют."
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надіюсь, що це правда і це корито потоне разом з гівнюками ...
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Не потоне, але яка ж товщина борту у нього коли баркас пробив. Дійсно що бляшане корито.
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Походу, брехня. Есть в инете несколько перепечаток с какого-то мутного сайта со ссылкой на "источники в Сирии". В западных СМИ ничего подобного, похоже, не писали.
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Схоже на фейк , як можно баркасом пробити бортбойового корабля , навіть кацапскького .
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відправити в армію, як додатковий безкоштовний бонус, може і до солдат трішки дійде
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Все конфискованное на фронт - чай , сигареты. Закон нужен- конфискация у оккупанта.
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Смотри Сеня, что это значит стену строить на границе с врагом а не деньги мешками пилить пока люди умирают (ФОТО)

СБУ раскрыла схему по ввозу в Украину санкционного чая и кофе из России - Цензор.НЕТ 9966
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Турция завершила строительство стены длиной 556 километров вдоль границы с охваченной войной Сирией.
Об этом сообщило министерство обороны в Анкаре на официальной странице в Twitter, пишет DW.
По данным участвовавшей в проекте строительной компании Toki, стена состоит из мобильных элементов, которые могут быть перенесены на другое место.
Стена высотой три метра охватывает южные и юго-восточные провинции Турции - Хатай, Килис, Шанлыурфа, Мардин, Ширнак и Газиантеп. Стена укреплена колючей проволокой и снабжена сторожевыми башнями.
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Лежит двуглавый пачпорт и рядом наша посвідка на постійне проживання...
Отак кацапня і користається нашою добротою та наївністю...
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаСБУ раскрыла схему по ввозу в Украину санкционного чая и кофе из России. ФОТОрепортаж
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