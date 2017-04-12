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Все про:МВД (8249) сервисные центры МВД (68) регистрация (200) реформы (2558) Донбасс (14061)

 Мобильные сервисные центры МВД начали работу в Донецкой и Луганской областях. ФОТО

В Донецкой и Луганской областях гражданам будут предоставлять административные услуги бывших МРЭО не только стационарные, но и передвижные мобильные сервисные центры МВД. Отныне станет еще легче зарегистрировать авто, заменить водительское удостоверение или получить справку об отсутствии судимости.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

С 12 апреля мобильные сервисные центры МВД будут предоставлять услуги в пгт Мангуш, пгт Никольское, г. Угледар, г. Александровка, г. Доброполье, г. Новолуганское, г. Северск, г. Константиновка, г. Святогорск, г. Лиман, г. Дружковка Донецкой области, а также в с. Марковка Луганской области.

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Услуги гражданам будут предоставлять экипажи в составе двух администраторов и специалиста экспертной службы. Мобильный сервисный центр МВД на каждом выезде сможет предоставлять в среднем до 25 услуг.

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20 передвижных сервисных центров, оснащенных современным оборудованием, будут выезжать по графику в отдаленные населенные пункты Украины, где нет стационарных сервисных центров МВД, и предоставлять гражданам наиболее востребованные услуги: регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, а также прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей.

Мобильные сервисные центры МВД начали работу в Донецкой и Луганской областях 02

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Напомним, что стационарные новые сервисные центры МВД работают в г. Бахмут Донецкой области и г. Северодонецк Луганской области.
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Толку - ноль. Если все бывшие мусора.А глава мвд - свинья.
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Кстати можно еще торты продавать...самоокупаемость!
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На чём только Арсенчик не пилит бабло, фантазия у него воистину безгранична.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМобильные сервисные центры МВД начали работу в Донецкой и Луганской областях. ФОТО
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